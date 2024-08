Escucha “Runaway”, otro tema póstumo de Lil Peep

Come Over When You’re Sober, Pt. 2, la primera colección de temas de Lil Peep desde que falleció el año pasado a los 21 años, saldrá el próximo viernes 9 de noviembre. El primer sencillo del disco, “Cry Alone“, salió hace dos semanas. Ahora tenemos otra canción semi-nueva llamada “Runaway”, que inicialmente se filtró en el SoundCloud de Peep en junio del año pasado. Es un trabajo bastante abatido, con letras sobre abuso de drogas y ansiedad. Mira el video arriba, dirigido por Steven Mertens.

