Escucha “Siete”, el primer sencillo del nuevo álbum místico de Nicola Cruz

Hace tres años, el nombre de Nicola Cruz fascinaba al universo electrónico con su disruptivo insumo andino, llamado por él mismo como “andes-step”. Sus cantos de visión emanaban ritmos que parecían abrir portales hacia otros mundos, repletos de mística montañosa y páramos mágicos. Su álbum debut, Prender el alma, una verdadera expedición de electrónica andina, introspectiva y voluptuosa, se convirtió rápidamente en una muestra fidedigna del latir de estos paisajes.

Ahora, Nicola regresa con Siku, un nuevo trabajo labrado a lo largo de carreteras asentadas en distintas partes del mundo, forjando un recorrido creativo con artistas, influencias, ritmos e instrumentos que han sabido perdurar en el tiempo. El álbum, inspirado en un instrumento de viento de origen andino, altamente simbólico en rituales ancestrales, busca alejarse de esa etiqueta de “música fusión” para gestar una dinámica dual en la que lo ancestral fluya a la par de los aires contemporáneos, logrando así una potente bebida capaz de envolver y complementar a la vez.

Siku estará disponible a partir del 25 de enero de 2019 a través de ZZK Records. Por ahora, Nicola ha decidido complacer a sus seguidores con un pequeño bocado de su segundo trabajo en largo: “Siete”, un sencillo que refleja claramente el estilo impredecible y siempre místico de este gran productor ecuatoriano. Un track en el que instrumentos clásicos de la cultura india, como el sitar y el bansuri, juegan un papel importante y trascendental.

Escucha “Siete” a continuación, y entérate lo que nos contó Nicola Cruz acerca del primer sencillo de Siku, su esperado segundo álbum de estudio.

Siete es una canción que interpreta (a mi manera) las cualidades de este número en música. Siempre me ha gustado componer desde aspectos un tanto ‘mágicos’, en este caso el número de la sabiduría y la conciencia; mi día de nacimiento, el cual lo he visto repetirse a lo largo de mi vida y le he buscado una representación. Fue importante grabar un sitar en esta situación, como voz principal, pintando esa fractalidad que estos conceptos numerológicos tienen: el siete es compuesto de un tres y un cuatro.

También es la primera vez que trabajo con ‘los tres Vicencios’: Mauricio, Pablo y Julio (del grupo Altiplano), quienes tocaron el bansuri, percusión y sitar, respectivamente. Fue muy interesante cruzar estas perspectivas de conceptos numerológicos traducidos a música, a escalas pentatónicas y a juegos armónicos que un instrumento como el sitar permite. – Nicola Cruz.

Arte de ‘Siku’, el segundo álbum de Nicola Cruz.

