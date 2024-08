Escucha «Some Sweet Day», una rola inédita de Brian Wilson

En algún momento de este próximo mes la disquera de Los Angeles Rhino Records especializada en reeditar música olvidada, pondrá en circulación Playback: The Brian Wilson Anthology, una colección de grabaciones de estudio y en vivo celebrando la larga e increíble carrera que ha tenido en solitario este genio indiscutible de la música popular moderna. Incluye dos canciones inéditas: una, «Run James Run», escrita por Wilson específicamente para la ocasión, y otra que fue escrita con su colaborador frecuente Andy Paley para un proyecto a principios de los 90 que no acabaron. La canción se llama «Some Sweet Day», y la dieron a conocer hoy a través de Rolling Stone.

Paley también le regaló un poco de contexto a la Rolling Stone:

Videos by VICE

Brian y yo escribimos «Some Sweet Day» en los primeros años de los noventa para una película. La idea era que sería cantada por una voz femenina al estilo de los grupos de sólo chicas de los sesenta como las Chiffons. En última instancia, no fue grabada con la voz de una mujer, pero todavía me gusta la grabación con Brian en la voz principal. Ese es Brian y yo y mi hermano Jonathan estamos cantando las partes de fondo. Yo toco uno de los pianos, Brian el otro. Yo toco la batería y la guitarra y Jonathan está tocando el bajo de seis cuerdas. Brian contrató a un violinista y Michael Andreas tocó la parte de las maderas. Es una canción de la que siempre me he sentido muy orgulloso, así que estoy feliz de que la gente finalmente pueda escucharla.

Escucha el temita retro pop noventero de Brian Wilson, mientras pre-ordenas tu vinilo de Playback.

Sigue a Noisey en Facebook.