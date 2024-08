Escucha tres canciones nuevas de Bon Iver

Entre lanzar un nuevo servicio de streaming, anunciar el álbum debut de Big Red Machine y presentar su festival Eaux Claires en Wisconsin, Justin Vernon de Bon Iver ha estado colaborando con la compañía de danza moderna TU Dance, en un show en vivo que se llama Come Through. El score para el proyecto es un “work-in-progress”, y aquellos que lo vieron desde su nacimiento, han regresado con videitos de teléfono de sets en vivo, de esos que son más temblorina del momento que documentación real. Afortunadamente, un grupo llamado MN Original (junto con Twin Cities PBS) subió sigilosamente tres videos grabados profesionalmente del show en vivo entre TU Dance y Bon Iver, de una función que dieron a principios de esta semana. Los videos ofrecen una visión mucho más completa del proyecto que la que habíamos tenido hasta ahora.

“SDIAH”, que dijeron en Twitter que significa “Shittiest Day In American History”, es una canción escuálida, en la que Vernon aúlla encima de un teclado brilloso, embellecida solamente por un solo de sax. “1867”, que muchos fanáticos creen que es un outtake de 22, A Million, es una balada suave e impresionista, construida sobre una limpia guitarra. El corte de tres minutos y medio que MN Original subió es, aparentemente, un “extracto”, pero funciona muy bien como puente. La que destaca sobre todo es “Naeem 2”, previamente llamada “I Can Hear Crying”, la cual tocó Vernon en Bonnaroo este año. Funciona alrededor del tipo de beat fuertemente sincopado que marcó la atmósfera completa del 22, A Million y es esencialmente un largo crescendo catártico en el que escuchamos a Vernon exhalando a través de los versos, antes de unirse al coro. TU Dance convierte todo el embrollo musical un espectáculo interpretativo, así que piensa en estos como tres videos musicales realmente buenos para tres canciones que posiblemente no están terminadas.

Mira los videos abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=pi65k8EexEA

https://www.youtube.com/watch?v=C8D0xjGQexo

https://www.youtube.com/watch?v=vWMNPRWUCXw

Actualización: Una versión anterior de este artículo decía que PBS nacional estaban involucrados con el lanzamiento de los videos. En realidad, era Twin Cities PBS, no PBS nacional.



