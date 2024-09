Escucha un intenso remix de “Give It To The Moment” de Kiesza y Djemba Djemba hecho por el sudafricano Nozinja

Desde el día que publicó el video para su éxito mundial del 2014, «Hideaway«, la cantante y escritora Kiesza ha trepado las listas, de ser una artista desconocida hasta una favorita de la casa. Ha hecho tracks con Jack Ü, una gira mundial y se ha presentado en el tristemente desaparecido Late Show With David Letterman. Este año, la artista se ligó con Djemba Djemba para colaborar en un track llamado «Give It To The Moment«, no sólo para agitar las pistas de baile, también para celebrar el poder universal de la música.

Tras hacer equipo con Smirnoff Sound Collective, Kiesza y Djemba Djemba invitaron a un grupo de artistas para ayudar a mover «Give It To The Moment» aún más lejos por todo el mundo. Esta semana, estaremos estrenando un grupo de remixes hechos por Toy Selectah de México, Nozinja de Sudáfrica, Laura Jones de Reino Unido, Kosmo Kat de Japón y Cassian de Australia—todos con su toque idiosincrático y con sabores locales. La presentación de sonidos diversos y los estilos de percusión comienza con el mix de Nozinja, quien reúne las vocales de Kiesza con la clase de energía frenética que le es familiar a cualquiera que haya disfrutado de una noche en una gran ciudad—en cualquier parte del mundo. Escúchala arriba.