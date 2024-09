Escucha un nuevo EP de Justin Vernon de Bon Iver y Aaron Dessner de The National

El fundador de Bon Iver Justin Vernon, Aaron y Bryce Dessner de The National, y los empresarios de Berlín Tom y Nadine Michelberger lanzaron una plataforma de streaming esta mañana. PEOPLE se presenta como un hogar para proyectos colaborativos, outtakes, demos y otros productos musicales similares, un servicio aparentemente menos rígido que Spotify pero más selectivo que SoundCloud. Bryce Dessner trató de explicarlo en una entrevista publicada en The Guardian esta mañana. «Quiere volver informal parte del artificio y la estructura que se usan ahora en la música» dijo, «acercarse al proceso creativo y colaborativo, y a la gente».

Lo que sea que eso signifique en la práctica ––y según lo que dice la pieza de The Guardian, Vernon y los Dessner tampoco lo tienen muy claro–– PEOPLE ya cuenta con un buen puñado de música nueva para echarse un clavado. El proyecto principal es Big Red Machine, una colaboración entre Aaron Dessner y Vernon que lleva un rato en proceso. Es ancho y en su mayoría suave: un enfoque mínimo al groove que The National y Bon Iver han tejido en proyectos recientes.

«En 2008, Aaron le envió a Justin una maqueta instrumental llamada ‘Big Red Machine’ para [la compilación] Dark Was The Night«, se lee una nota en el nuevo sitio, PEOPLE. «Esto fue antes de que se conocieran en persona. Justin escribió una canción encima, interpretando el título de Big Red Machine como un corazón. 10 años de amistad después, hay otras 10 canciones». Solo cuatro están arriba hoy: «Forest Green», «Lyla», «Gratitude» y «Hymnostic». Escúchalas a todas aquí.



En otra parte, Sufjan Stevens, Matt Berninger y otros de sus amigos se unieron a los Dessners para hacer una versión de «Memories» de Leonard Cohen que te desmaya. Hay una nueva canción de la banda de synth-pop de Minneapolis Poliça. This Is the Kit tiene una nueva versión de «Easy Pickings» en la que contribuye la orquesta Stargaze, de Berlín. Y el grupo de noise-rock Marijuana Deathsquads estrenó dos canciones. Vale la pena tomarse un rato para examinar todos los proyectos. Puedes hacerlo aquí.

