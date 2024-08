Escucha un popurrí con 44 melodías de Nintendo

Artículo publicado por VICE México.



Recuerdo que no tenía una manera más sabrosa y sensorialmente excitante para molestar a mi hermana mayor que ajustando al máximo el volumen de mi GameBoy o Nintendo 64 para reproducir las melodías de los juegos que me encantaban de forma repetitiva. Era una manera excelente para darme gusto y, al mismo tiempo, hacer perder la paciencia de las personas que me rodeaban.

Es por ello que el video del genio de YouTube, Grantwoolard, se puede palpar tanto como un homenaje a las melodías simplistas y bellas de nuestros juegos preferidos, como un viaje en el tiempo. Recordando a través de la música que nos crió como gamers incipientes.

Atendiendo hasta el ínfimo detalle, Nintendo Mashup cubre prácticamente todas las melodías esenciales, sin olvidar los nuevos temas y las divertidas imágenes de los videojuegos para ilustrar las notas musicales que se tocan.

Algunas de las melodías que pude escuchar fueron: Super Mario World, Pokémon Azul/Rojo, Ocarina of Time, Donkey Kong, Corneria de Starfox o clásicos de Mario Kart como Choco Mountain, los créditos de Mario 64, el tema de Luma en Super Mario Galaxy y el tema de Punch-Out.