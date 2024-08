Escucha “Un Veneno”, el nuevo bolero de C. Tangana con el Niño de Elche

No hay artista en este mundo con ideales más firmes que C. Tangana. Citándolo en su propia voz, “la copa no es para la grada”. Pucho se ha encomendado al trabajo y a la pasta con la intención de conquistar el pop en español, y lo está logrando desde todos los frentes posibles.



Primero con un dembow suavecito para calentar el verano en “Bien Duro”, después uniendo fuerzas con Becky G para crear un banger pegajoso como miel, y ahora a través del romanticismo vintage de un bolero flamenco.

Ayer por la noche, Pucho se presentó en directo en Operación Triunfo para –además de pelearse con el conductor y armar un show digno de la estrella pop que es Tangana– dar a conocer su nuevo tema “Un Veneno” junto a el Niño de Elche, cantaor multidisciplinario que ha sido clave en la modernización de la música tradicional ibérica.

El track comienza solo con una guitarra, un cajón y la voz de Antón, quien le canta con despecho a uno de esos amores por los que se deja todo y se obtiene poco. Pero Pucho no es de quedarse sufriendo con el coñac en la mano. No, él olvida y sintoniza la farra, haciéndolo notar también en la canción con unas congas que irrumpen a la mitad de la canción para darle un toque más rumbero al asunto y levantarte de esa maldita silla sobre la que estás echado.

“Un Veneno”, coproducida por Refree –frecuente de Rosalía, Silvia Pérez Cruz y el Niño de Elche–, fue estrenada simultáneamente en TV y en un video que parece el nuevo trailer de Narcos España, protagonizado por el criminal más flexeado de la Ten Most Wanted de la FBI. Puedes checar el visual y la canción al inicio de esta nota.

