Escucha “Voodoo Economics”, el nuevo y sombrío canto de ÌFÉ

Cuando la luz se hace penumbra. Cuando estamos en una fosa profunda. Cuando el camino no tiene forma. Es ahí y no en otro momento –quizás porque dentro de ese lugar no hay nadie a quien confrontar más que a nosotros mismos– que nuestra realidad cobra otra dimensión y comenzamos a sacar de la cabeza las interrogantes que discuten dentro de nuestra alma, quizás de manera más especial, aquellas que buscan encontrarle verdadera definición al valor de nuestras vidas.

Hoy, ÌFÉ, el grupo de curanderos espirituales comandado por Otura Mun, estrena “Voodoo Economics”, un tema descrito como una “canción de funeral moderna” escrita como lamento por la muerte de Adolf Wolfgang Siemon-Otero, músico amigo de la banda que fue asesinado en la calles de San Juan debido a una disputa relacionada al tráfico de drogas. La canción está construida alrededor de sabores afro-cubanos naturales en la mitología del ensamble boricua, usando especialmente ritmos nacidos del sagrado batá –percusión de esencia semi-religiosa presente en el Caribe y África–, y evocando con cantos la procesión que honra a los caídos. Es ahí donde comienzan a surgir las interrogantes que le plantan cara a nuestra existencia. ¿Por qué buscamos de maneras tan enfermas ser ricos? ¿Qué significa ultimadamente el bien y el mal en una sociedad que nos juzga en mayor medida por nuestros resultados que por nuestros métodos?.

“Voodo Economics” es el segundo adelanto –después de “The Tearer”– del segundo disco de estudio que el combo boricua se encuentra preparando. Dale play aquí abajo.

