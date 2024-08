Escucha “Ya No Me Busques Más”, el bolero de Daniel, Me Estás Matando y Augusto Bracho

No hay cosa más bonita en la formación de la identidad musical latinoamericana que la historia del bolero cubano. Uno de los géneros endémicos más viejos de la región, y que llegó a México, Venezuela, Colombia, y el resto de países que lo adoptaron a través de sus muelles y costas, expandiéndose a partir de lugares como Veracruz, Caracas o Cartagena.

Y bueno, tras su proceso de popularización eventualmente surgieron derivaciones igual de hermosas, entre las que destacan los tríos románticos, que permanecen como clave nostálgica en los vinilos que cada tanto desempolvan nuestros abuelos, o en las celebraciones y tomaderas donde se recuerda el amor y desamor.

Daniel, Me Estás Matando retoma la idea donde la dejaron emblemáticos tercetos como Los Panchos, Los Tres Ases y los Tres Diamantes, rescatando el par de guitarras complementadas por el requinto, para añadir percusiones, batería, y algunos efectitos que refresquen el sentimiento romántico de la época dorada del arte mexicano.

Para cerrar el año, el acto capitalino invitó a otro novelero de América Latina a acompañarlos en una entrañable sesión de guitarras y música a tres voces titulada “Ya No Me Busques Más”. Augusto Bracho –alter ego de la mente maestra de Gustavo Guerrero– es el invitado de honor de un tema que canta al desconsuelo a través de su cuatro venezolano y de su voz, la cual va intercalando perfectamente con la de Daniel Zepeda –baterista, vocalista y eje sobre el cual gira Me Estas Matando–, y la de Ivan de la Rioja –guitarrista y compositor de una de nuestras canciones favoritas del año, “Amigo de las Flores”.

Disfruta “Ya No Me Busques Más” al inicio de la nota, y sigue pendiente de la saga bolero glam de Daniel, Me Estás Matando.

