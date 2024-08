Escuchar la nueva canción de Chromeo con DRAM, es algo muy loco en pleno 2018

Chromeo ha proporcionado detalles de su próximo disco: se llamará Head Over Heels, y será lanzado el 15 de junio. ¡Sí!. Amo ese soleado electro-funk. Me verán trotando y moviéndome por toda la tienda en junio. Junto con ese anuncio, el dúo también lanzó una nueva canción, llamada «Must’ve Been», que es bastante extraña, pero en el buen sentido, probablemente.

La pista tiene las mismas guitarras ajustadas y el estilo Daft Punk de «Get Lucky» de Daft Punk, y presenta a DRAM a quien sentimos muy cómodo, brillando con los beats, el track va sobre hierba, sobre estar muy colocado y olvidar haber conocido a alguien. Suena por igual como el tipo de cosa que tu madre tararearía al conducir o a algo así como la banda sonora de uno de los raros momentos en cámara lenta en Love Island o Ex on the Beach cuando tienen una fiesta que no es una fiesta y en realidad es solo una sesión nocturna en la que se hace bailar a los participantes sin música durante aproximadamente dos horas. Con esto quiero decir: es muy «familiar», al modo de Pharrell, y se trata sobre realmente drogarse. Así que todas las bases cubiertas, ¿qué más podrías desear? Escucha arriba y baila desde tu silla.

