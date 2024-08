Ya puedes escuchar la nueva canción de Lana del Rey (el nombre no cupo en este título)

Lana Del Rey está preparando todo para lanzar Norman Fucking Rockwell, su quinto álbum venidero, y si los sencillos que hemos escuchado hasta el momento son un indicativo, será una absoluta joya. Primero vino el complejo “Mariners Apartment Complex”, seguido de la épica canción de 10 minutos “Venice Bitch” (a la que catalogamos como el quinto mejor sencillo de 2018). Ahora, como si hubiera caído del cielo, nos llega “Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, una nueva balada de NFR producida por Jack Antonoff. Si bien el título increíblemente largo de la canción podría apuntar hacia otro tema largo como “Venice Bitch”, “Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” en realidad solo dura cinco minutos.

“Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” es hermosa, dolorosa y ostentosa de una manera que solo Lana puede lograr. Por ejemplo, solo basta escuchar la línea “he estado destrozando la ciudad en mi jodido vestido blanco como una maldita sociópata”, para saber que es una gran adición a la fina colección de canciones del próximo NFR. Curiosamente, también hay una línea –”Quité a esta negra narcisista de mi espalda / A ella no le importó menos y nunca me importó más / Así que no hay más que decir al respecto”– en la que parece disparar a Azealia Banks, con quien Lana recientemente tuvo un pequeño agarrón. Probablemente no haya lo suficiente para ser concluyente, pero… ¡ay! Escúchala aquí abajo:



