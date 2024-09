Escuchen ‘Message From The Other Side’ la psicodélica obra maestra de Damian Lazarus & The Ancient Moons

El proyecto en vivo de Damian Lazarus, bajo el nombre de Damian Lazarus & The Ancient Moons, ha atravesado por un proceso evolutivo. En 2014, estrenamos la primera pieza musical que emergió del aquel entonces desconocido proyecto, un canto chamánico-tribal llamado «Lovers’ Eyes (Mohe Pi Ki Najariya)«. En ese entonces, Lazarus nos dio una entrevista explicando su visión, además de darnos un remix. Por supuesto, teníamos que ir a ver el muy esperado show en vivo de la banda.

Ahora, cerca de un año después, les traemos un streaming completo del álbum, Message From The Other Side, publicado en Crosstown Rebels. Se recomienda ampliamente tener un chamán cerca para acompañar tu sesión de escucha.

Comenzando con el track «House of Hidden Places», un rugiente intro que podría fácilmente ser el soundtrack de una sesión de cantos de yoga, el álbum contiene diversas tácticas de producción que se podrían esperar de Lazarus. Algunos de los tracks tienen la clara intención de ejercitar los receptores de tu cerebro, mientras inclusiones como «Vermillion» son unas bombas para destruir el dancefloor a cualquier hora.

«Espero que la gente se tome el tiempo de escuchar el álbum de inicio a fin. Suena bastante tonto, pero en realidad es una especie de ‘viaje’ psicodélico. También hay momentos muy interesantes y emocionantes en el álbum, y a menudo estos momentos son muy sutiles y requieren de profunda concentración, o al menos una hora de relajación», Lazarus nos aconseja.

Así que apaguen las luces y sumérjanse en uno de los álbumes más inmersivos y desconcertantes del año. Los hongos no vienen incluídos.

