A quién votarán los chavales del 2000 en las próximas elecciones

Este 28 de abril, voy a tener la posibilidad de ejercer, por primera vez, mi derecho al voto. Aunque, debo confesarlo, no es la primera vez que meto la papeleta en el sobre, pues más de una vez mi padre delegó su elección en mí, sabiendo que el criterio de un niño de 9 años que se sabía de memoria el “Niño Yuntero” de Miguel Hernández y colaboraba con el PCPE no iba a diferir mucho del suyo propio.

La cuestión es que ahora tanto yo como todos los nacidos en el año 2000, e incluso parte de los nacidos en el 2001, nos incorporamos al electorado y lo hacemos bajo el escrutinio de las anteriores generaciones que, recelosas, desconfían del criterio de quienes “no saben ni qué es una política económica”.

Videos by VICE

Cuando te das cuenta que estas elecciones van a votar chavales del 2000 que no saben ni que es una politica económica.



(Well, we are fucked.) pic.twitter.com/wsaC7fyztd — Spermifex Fan (@reddy97x) February 16, 2019

“Se trata de una generación que jamás ha vivido un período de bonanza, que no conoce un bipartidismo hegemónico y que están viviendo, al mismo tiempo que el auge de los partidos de extrema derecha, la emergencia de nuevos movimientos sociales, como el feminismo y el ecologismo”, dice Pablo Simón, politólogo y editor de Politikon.

“Si algo tienen los jóvenes es que les interesa todo, pero sobre todo que tienen actitudes mucho más posmateriales, como el feminismo o el ecologismo. Pero ello no quiere decir que estén despreocupados de cuestiones materiales, como la economía familiar, la emancipación, las ayudas educativas…”, a la vez es un voto más independiente, no dependiente de la herencia familiar o del círculo social, “los jóvenes pueden acceder de manera más sencilla a contenidos independientes de su familia, a través de redes sociales, medios de comunicación… Lo cual hace que tengan más fuentes de estímulos y que el voto de los jóvenes sea algo menos heredado”, a pesar de lo cual Simón afirma que quien va a ganar entre los nacidos en el 2000 va a ser la abstención.

Teniendo en cuenta todo esto, les hice a un grupo de personas de mi quinta unas cuantas preguntas sobre su inminente cita electoral. Esto fue lo que me respondieron.

Javier, de Aranjuez, Madrid

VICE: Hola, Javier. ¿Vas a votar el 28 de abril?

Javier: Sí.

¿Consideras la abstención como otro modo de significarte políticamente?

Claro. Al fin y al cabo, es una manera de demostrar que una parte de la población no se siente representada, ya sea por un partido o por el sistema o modelo político que se está llevando a cabo. De hecho, yo mismo me planteé la abstención —por motivos ideológicos—, pero si no votaba, tenía miedo de haber contribuido al ascenso de la extrema derecha.

¿Tienes claro qué vas a votar?

Para nada. Descarto plenamente votar a VOX, Ciudadanos o PP, y como alternativas veo tanto a Unidas Podemos como a PACMA. Me gustaría que mi voto contribuyera a un futuro mucho más abierto de mente.

¿Cuál serían tus resultados ideales?

Para mí no existe un resultado ideal ahora mismo.

¿Te da el sistema suficiente espacio para expresarte?

No, ya que hay ideologías que ni siquiera tienen cabida en este modelo, como las corrientes libertarias.

¿Crees que tus padres se plantean tus mismas opciones de voto?

Para nada, diferimos mucho en ese tema.

Carla, de Cordobilla de Lácara, Badajoz

VICE: ¿Vas a votar en las próximas elecciones generales?

Carla: Sí, creo que es un derecho que todos debemos ejercer.

¿Tienes claro lo que vas a votar?

Sí. Seguramente me decante por el partido socialista. Para mí, lo idóneo en estas elecciones es practicar el voto útil y evitar a los partidos neoliberales y conservadores en primera línea política ahora mismo, tanto al fascismo de VOX como el aznarismo del PP.

¿Qué resultados vaticinas?

A mi pesar, creo que la derecha tiene muchas posibilidades. Como extremeña, me duele saber que VOX ha visitado numerosos pueblos allí. Saben a qué sector de la población acercar sus ideas y, si bien es cierto que en mi tierra no somos ignorantes, mucha gente tiene tradiciones muy arraigadas, como la caza, de modo que votarán a VOX por una posible ley a favor de la caza, condenando al país a sus políticas machistas, xenófobas, antiabortistas…

¿Crees que tus padres van a votar lo mismo que tú?

Mis padres nunca me han condicionado políticamente, pero mi procedencia me influye mucho. Soy de un pueblo de menos de 1000 habitantes, y la mayor parte de los ingresos de mi casa proceden del sector primario, por lo que me parecería hipócrita votar a un partido que favorece a los grandes empresarios o a los bancos.

No creo que todos los partidos deban orientar sus políticas a las poblaciones rurales, pero mi comunidad está muy olvidada. A veces he llegado a leer que nos dan de comer los catalanes que se despiertan a las 6 de la mañana, cuando en mi pueblo a esa hora la mitad de la población está ya trabajando.

Marina, de Aranjuez, Madrid

VICE: Hola, Marina, ¿vas a votar en las elecciones del 28 de abril?

Marina: Sí.

¿Qué vas a votar? ¿Por qué?

A Unidos Podemos, milito en la UJCE y al participar en una organización política, entiendes que se debe respetar la decisión tomada de manera democrática colectivamente.

¿Qué expectativas tienes puestas a la hora de votar?

No me produce ninguna sensación fuerte, o al menos de alegría, ya que, a pesar de que estaré ejerciendo mi derecho a voto, no es el modelo electoral que me representa. No creo en la democracia representativa, aunque siguiendo el planteamiento leninista veo útil la participación en el parlamentarismo burgués. Yo defiendo la democracia directa ejercida desde la clase trabajadora.

¿Qué resultados pronosticas?

Minoría de Unidos Podemos y resultados restantes (obviando partidos autonomistas) similares entre PP, PSOE, Ciudadanos y VOX.

A nivel político, ¿consideras más determinante meter una papeleta en la urna que acudir a una manifestación o debatir con alguien de tu entorno?

No, en absoluto. Creo que el sistema se cambia desde la base, organizándote en tus barrios, tejiendo unidad popular, solidarizándote con tu clase (en caso de ser clase trabajadora), creando conciencia de clase y haciendo ver a cuantos más posibles quién es realmente el enemigo.

En tu opinión, ¿tiene la gente de tu edad conciencia política? ¿Y conciencia democrática?

Creo que todas tenemos conciencia política, ya que es imposible ser apolítico, no estar determinado por alguna tendencia política o abstraerte de tu clase. Otra cosa es que la gente de mi edad tenga conciencia de clase. La juventud trabajadora continúa alienada y sin tomar conciencia de sus intereses y sus enemigos, ese es el problema.

Dayanne, de Aranjuez, Madrid

VICE: ¿Vas a votar el 28A?

Dayanne: Sí.

¿Tienes claro lo que vas a votar?

Aún tengo mis dudas. Descarto a aquellos partidos que incitan al odio, como VOX, Cs y PP, aunque también al PSOE por plantear un pacto con Cs, y tengo en cuenta tanto a Podemos como a PACMA.

Para ti, ¿es la abstención una manera de expresar descontento?

Sí, pero creo que se debe ser consecuente. Haciendo eso se sigue impulsando al sistema a seguir en su línea, e incluso terminas ayudando a que, de forma democrática, se promueva una ideología contraria a la tuya.

¿Llevas mucho tiempo esperando el momento de votar?

Sí, desde muy joven me interesa bastante la política, puesto que es una base fundamental para cambiar un sistema capitalista, patriarcal, colonial y heteronormativo que lleva demasiado tiempo perdurando.

¿Qué expectativas tienes puestas?

Iré a votar con expectativas de cambio, aunque no puedo negar que tengo cierto miedo de que la derecha reciba un apoyo masivo, ya que en mi caso la peor parte se la llevaría mi familia por no tener la nacionalidad.

¿Tus padres se plantean las mismas opciones de voto que tú?

No. Para mis padres, el feminismo es una cosa de “feminazis” a las que les gusta quejarse, la lucha LGBTQ es gente que quiere llamar la atención, la lucha antiespecista es estúpida y el auge de la derecha es normal porque ellos solo quieren lo mejor para su país y el resto molestamos.

Robert, del Puerto de Santa María, Cádiz

VICE: ¿Vas a votar en las elecciones del 28 de abril?

Robert: Sí.

¿Tienes claro lo que vas a votar? ¿Qué opciones descartas de lleno? ¿Y cuáles te planteas como alternativas a tener en cuenta?

No. Descarto de lleno el bloque de derechas que podría surgir a partir de las elecciones del 28, el mismo que pactó después de las elecciones andaluzas. Mi duda es entre Podemos y PSOE. De todos modos, no estoy cien por cien conforme con ninguno de esto dos partidos políticos, siento que en estas elecciones estoy eligiendo un mal menor que en realidad no me representa.

¿Llevas mucho tiempo esperando el momento de poder votar?

Desde que empecé a tener interés en la política, alrededor de los 15 años.

¿Qué resultados pronosticas?

Que ningún partido pueda investir a su candidato, como ocurrió en el 2015, creando un bloqueo político que posiblemente se traduzca en nuevas elecciones.

¿Crees que votar tiene más peso político que ir a una manifestación?

Creo que no puede desligarse lo uno de lo otro. Creo que defender tus valores y derechos en la urna y no en el día a día, o viceversa, se convierte en un esfuerzo inútil.

¿Crees que ha desaparecido la conciencia democrática?

Creo que ha habido un cambio en lo que significa la democracia. Hay una sensación de que el sistema democrático de las anteriores generaciones ha fracasado, y de ahí han surgido las nuevas fuerzas políticas, en las que los jóvenes han encontrado alternativas a los partidos tradicionales. Por eso los partidos más populares en esta franja son Unidas Podemos y VOX.

Alejandra, de Aranjuez, Madrid

VICE: Hola, Alejandra. ¿Vas a votar el 28 de abril? ¿Sabes a qué opción?

Alejandra: Sí. De lleno descarto Podemos, ya que no encaja con mi ideología política, y pienso que otros partidos pueden aportar mucho más al país.

¿Con qué sensación vas a votar?

Creo que es algo muy importante para el país, y lo afronto con ganas. Voto con las esperanzas puestas en que el país mejore.

¿Cuáles serían tus resultados ideales después del 28 de abril?

Que ganase un partido que realmente tenga las cosas claras y sepa cómo llevar España, y que haya un Gobierno estable, no como el que tenemos actualmente, inestable y sin los apoyos necesarios para seguir gobernando.

En tu opinión, ¿tiene la gente de tu edad conciencia política?

Sí, pero creo que muchas veces lo que ellos reivindican como libertad de expresión hace que defiendan su ideología sin respetar a otras personas o su pensamiento político.

¿Crees que tus padres se plantean las mismas opciones de voto que tú?

Sí, mis padres tienen la misma ideología que yo.

¿No crees que estás siendo un tanto escueta en tus respuestas?

Prefiero serlo y no meterme en movidas, porque si me desarrollo, puede que la gente malinterprete mis respuestas.

Sigue a Javier en @javiersimlope

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.