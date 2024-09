España ingobernable: gana el PP y Podemos irrumpe con fuerza en un escenario de pactos complejos

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El bipartidismo ha muerto. La España multicolor, la de la fragmentación política se ha impuesto al duopolio del conservador Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situado en el centroizquierda. Por primera vez, estos dos partidos, que se han alternado en el poder desde 1982, pierden su holgada ventaja en favor de Podemos y Ciudadanos, los dos jóvenes partidos que irrumpen en el arco parlamentario.

Con el 99,59 por ciento de los votos escrutados, la victoria del PP en las elecciones al Congreso ha sido un triunfo agridulce, los conservadores liderados por Mariano Rajoy han ganado con el margen más estrecho de la historia democrática española, 123 diputados.

«Hemos ganado nuevamente las elecciones con 30 escaños de diferencia con la segunda fuerza política…Voy a intentar formar gobierno y creo que España necesita un gobierno estable», aseguró el presidente español y cabeza de lista de los populares.

Sin embargo, el resultado cosechado por el PP ni tan sólo les permitirá alcanzar la mayoría absoluta con el apoyo de Ciudadanos, situado en el centro liberal y que ha pasado de la euforia de las encuestas, que le daban unos 60 escaños, a los 40 asientos que obtenido finalmente, quedándose fuera del podio.

«Se ha acabado la resignación, ara participaremos del cambio político», afirmó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que evitó hablar de la rebaja en las expectativas de su formación refiriéndose al «paso de gigante» de Ciudadanos que, en su primera contienda electoral en unas generales, ha obtenido más de tres millones y medio de votos.

El PSOE ha sido la segunda lista más votada con 90 asientos y Podemos, formación de signo progresista y nacida a principios de 2014, ha irrumpido con fuerza con 69 diputados y se ha convertido en la tercera formación con más apoyos gracias a sus candidaturas de confluencia en algunas autonomías.

Ciudadanos y Podemos han convertido la lucha contra la corrupción en su buque insignia y han dado forma al discurso de una nueva política. Dos bazas que, en el caso de Podemos, han asestado un duro revés al PSOE y en el de Ciudadanos ha significado la pérdida de muchos escaños, sobre todo en la bancada popular.

España ha votado por la renovación y el pacto, pero la consecuencia bien podría ser la ingobernabilidad, teniendo en cuenta que ninguna de las formaciones políticas, ni tan sólo el PP, ha obtenido más del 30 por ciento de la representación.

Ha nacido una nueva España. Estaremos a la altura: blindaje derechos sociales, reforma ley electoral, regeneración, plurinacionalidad — Íñigo Errejón (@ierrejon)20 desembre, 2015

Así, aunque el PP ha salvado los platos y Mariano Rajoy su liderazgo, su superioridad no se podrá traducir en ningún gobierno de mayoría, porque más allá de Ciudadanos — con el que no suma los 176 diputados necesarios – no parece que ningún partido pueda acompañarle en una nueva legislatura. En este escenario, sólo un improbable pacto con el PSOE les daría la posibilidad de contar con un gobierno de mayoría. Con todo, el candidato socialista ha instado al PP a formar gobierno.

«El Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar para defender los intereses generales de los españoles. Pero en coherencia a lo que hemos defendido durante la campaña: corresponde a la primera fuerza intentar formar gobierno», declaraba Pedro Sánchez, líder de los socialistas.

Otra de las opciones sería una más que complicada alianza de izquierdas de PSOE, Podemos e IU y con apoyos puntuales de las fuerzas nacionalistas. Una opción que suma los asientos necesarios pero que podría desvanecerse con la más que previsible oposición del PSOE a celebrar un referéndum, algo que sí apoya Podemos, el gran ganador en Cataluña con la marca En Comú Podem.

De hecho, Podemos es el único partido que apoya una consulta en Cataluña, uno de los grandes retos para la legislatura que viene.

«Somos la única fuerza política estatal capaz de liderar un nuevo acuerdo estatal que constate la plurinacionalidad constitutiva de nuestro país», declaraba Pablo Iglesias, la cara visible de Podemos, cuando se confirmaron los resultados. Iglesias se ha erigido como «la única fuerza política estatal capaz de liderar un nuevo acuerdo estatal que constate la plurinacionalidad constitutiva de nuestro país». El líder de Podemos se ha mostrado favorable a una consulta en Cataluña.

Aunque aplicar cambios constitucionales de la magnitud de un referendo de secesión implica el apoyo de dos tercios del hemiciclo, una situación altamente compleja con los resultados del 20 de diciembre.

En Cataluña, Podemos ha sido la fuerza más votada con 12 y le han seguido ERC con 9 y Democràcia i Llibertat — la marca con la que Convergència se presenta a las elecciones — con 8 diputados. Estos datos constatan que la formación de Oriol Junqueras ha ganado 6 diputados, mientras que la formación de Artur Mas ha perdido 7 escaños.

En el ámbito estatal, Izquierda Unida, que concurría en estas elecciones con la marca Unidad Popular, ha cosechado los peores resultados de su historia, que se han materializado en dos diputados, mientras que UPyD ha perdido su representación en el Congreso.

Así, en este contexto, un gobierno en minoría con alianzas puntuales parece erigirse como la posibilidad más factible. Algo, que teniendo en cuenta los equilibrios sería muy difícil de gestionar, sobre todo en un país con nula cultura de pactos y podría acabar de acuerdo con Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, en una legislatura corta y una nueva convocatoria de elecciones.

Lo que es seguro es que, tal y como ha declarado ante las cámaras Íñigo Errejón, número dos de Podemos, «se ha terminado el turnismo, se ha terminado el bipartidismo. Estamos abriendo una nueva época en este país. España ya es otra».

Esta información se irá actualizando a medida que se actualicen los datos y los líderes políticos se pronuncien.

David Meseguer ha contribuido a esta información: @davidmeseguer

