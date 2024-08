Los españoles somos la hostia, por mucho que digan los ingleses

Nuevo día, nueva polémica. Ayer nos despertábamos con la noticia de que el domingo 21 de enero, en el diario The Times, se publicó un artículo humorístico llamado “How to be spanish”, del periodista Chris Haslam, en el que se narraban un conjunto de tópicos exageradísimos sobre conductas que el redactor consideraba “muy españolas”.

Si bien la naturaleza del artículo ya era absurda por su pretendida y caricaturesca generalización, esto no ha podido evitar que muchos españoles se hayan sentido ofendidos por algunas de las frases que ahí se espetaban, como cuando el autor dice algo así como “tenemos que olvidarnos de los ‘por favor’ o ‘gracias’, que son totalmente innecesarios” o “ser español requiere un gran desprecio por la puntualidad. Llegar a cualquier lugar media hora tarde se considera muy pronto”. Joder, incluso las frases potencialmente más ofensivas las veo con un tono jocundo, como con ese “asegúrate de comerte todo lo que has pedido porque los países que han sufrido hambruna se rallan con esto”.

Videos by VICE

LEE: Esto es lo que el resto del mundo opina de España

Ha sido entonces cuando hordas de españoles han encendido sus ordenadores, se han conectado a Twitter y han expresado su desacuerdo con el artículo de tan prestigioso tabloide, denunciando lo que es evidente, que no todos los españoles actuamos así. El artículo, que es lógicamente humorístico, da muchas señales de ello (el título, la imagen, la redacción) pero el sentido común no ha sido suficiente para que los españoles —conocidos por su sentido del humor y desparpajo— se hayan ofendido en masa.

Es más, muchas de las críticas hacia el artículo han articulado una reprobación basada en los mismos errores que se atreven a enjuiciar. Sendos usuarios de Twitter no han dudado en participar en la refriega aportando varias imágenes de ingleses borrachos, haciéndose partícipes de la generalización del enemigo en un perverso acto de justicia incongruente.



Como estamos en tiempos muy sensibles en los que la información debe tratarse como si fuera una bomba de relojería, hemos decidido hacer un listado que no ofenda a nadie de todo lo positivo que tienen los españoles —españoles así en general—, en una especie de ejercicio para contrarrestar todo el mal generado por el artículo del The Times.

1) Cuando un español respira libera O2, haciendo así posible la vida en la Tierra.

2) Los españoles tienen todos unas voces tan preciosas que en algunos países del norte se utilizan grabaciones spoken word de españoles para amansar animales enfermos o adormecer a los bebés.

3) Los españoles no tenemos armas nucleares porque creemos solamente en la fuerza del amor y el respeto.

4) Los españoles, a veces, pueden comunicarse con Dios, pues Dios es español.

LEE: Por qué piensan los europeos que los españoles somos los que estamos más buenos



5) Si tienes que confiar en alguien en esta vida —y con esto me refiero a realmente CONFIAR, como cuando vas a escalar y resbalas y un compañero te sujeta con esa cuerda con la que te mantienes flotando por encima de un precipicio letal con los árboles y las rocas ahí abajo tan pequeños y tú te estás desmayando poco a poco; o como cuando coges un vuelo hacia Francia para asistir al entierro de un pariente lejano que ni conoces y entonces el avión empieza con esas putas turbulencias y empieza a hacer eso como si se cayera momentáneamente y piensas joder que me voy a morir en este puto avión para ir a un puto entierro de un tal Jacques que ni me importa y entonces el desconocido que tienes al lado que tiene unos ojos preciosos y muy azules te coge de la mano y te dice que tranquila, que todo va a salir bien y que los aviones ya no se caen, que estadísticamente es muchísimo más peligroso que vayas sola por la calle un sábado por la noche que viajar cada día dos veces en avión y te calmas y piensas que el progreso ha hecho que el hombre logre su tan ansiado sueño de volar y que todo es realmente precioso— que sea un español. Su bondad y perseverancia los convierte en los seres más buenos sobre la faz de la Tierra.



6) La amistad para los españoles es muy importante, por eso algunas personas que llegan a desempeñar cargos públicos les ofrecen concesiones de obra pública a sus colegas, previa comisión. Ganan ellos y ganan sus coleguitas.

7) Gracias a un estudio sobre la belleza de los perfiles de los países y continentes se llegó a la conclusión de que el perímetro delimitado por la frontera de España es la silueta “objetivamente más hermosa de cuantas existen”.

8) El agua de grifo española es el agua de grifo más saludable de entre todas las aguas de grifo.

9) Aunque no lo sepan, cuando los terrestres sueñan, lo hacen en castellano. Sean de donde sean, desde Nueva Delhi hasta Seattle, todo el globo entra en el mundo de los sueños con DNI español.

LEE: Las 25 preguntas sobre España que se hacen en el resto del mundo



10) España es un país de emprendedores. Se calcula que en el siglo XXII España tendrá tantas nuevas empresas como ciudadanos españoles, de hecho, incluso más. Confianza, esfuerzo y solvencia, los adjetivos que definen al trabajador ibérico.



11) El español es respetuoso, educado y siempre cede la palabra. El español prefiere escuchar a hablar, pues su mayor bondad es la de aprender; incluso aprender a ser irrespetuoso, maleducado y a no ceder nunca la palabra.

12) España es el país donde más donaciones y trasplantes de órganos se realizan. Que sí, que va en serio.

13) Internet es un poco más potente en España, de la misma forma que hay más cobertura para los móviles, la luz eléctrica brilla con un poquito más de intensidad y las uñas crecen más rápido.

14) En España, los niños y niñas entienden el final de Perdidos.

15) Los españoles no mueren, se convierten en figuras geométricas etéreas que habitan en los bosques gallegos y tejen nuevos sentimientos para las personas. Cuando llores, rías o sientas amor, lo estarás haciendo gracias a un español.