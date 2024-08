Por qué tantos españoles se masturban con un videojuego

El porno, ese compañero de tus artimañas clandestinas que te ayuda a saciar el ardor de tu entrepierna. Un generador de fantasías que, si no lo domas, acaba apoderándose de ti para que te masturbes con dibujos de Pikachu zumbándose a Squirtle o con peña follando haciendo equilibrio con un fidget spinner.



Porque según las últimas estadísticas de PornHub, además del aumento del consumo, cada vez buscamos más extravagancias en el porno. Por ejemplo, el hentai siempre se cuela en el top 10 de búsqueda, no es ninguna novedad, pero llama la atención como productos culturales como el videojuego Overwatch —muy buscado en España— o Rick and Morty copan el interés en nuestros momentos de fricción. ¿Por qué un personaje de videojuego nos pone cachondos? ¿Dónde están los límites con el porno?

Para responder a estas preguntas me pongo en contacto con la médica-sexóloga Francisca Molero, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, y con Pedro Villegas, médico-sexólogo en la clínica Ginemed y experto en el impacto del consumo de porno.

«La gratificación en el orgasmo no es del todo completa, y por eso sigues buscando este tipo de anomalías en el porno” — Francisca Molero, medica-sexóloga

La primera pregunta es obvia ¿por qué buscamos a nuestros referentes culturales en webs porno? “Es una reacción neuroquímica para experimentar algo nuevo. El ser humano se aburriría si solo consumiera lentejas. Antes el porno era minoritario, pero ahora como su acceso es tan fácil, el porno clásico puede no ser suficiente. Es igual que con las drogas. Si antes de ayer te sobraba con un porrito, ahora necesitas diez. Más adelante, cuando te aburres con el porro, ya comienzas a darle a otras sustancias más fuertes», comenta Pedro.

En España somos más de videojuegos («Overwatch») y hentai

«Para disfrutar, conviene modificar un poco el consumo o aumentar la dosis. ¿Qué ocurre con el porno? Que, en vez de aumentar un poquito la dosis, se modifica muchísimo y la gente acaba saturada. Mi abuelo quizás vio desnuda pocas veces a mi abuela y ya le dio para toda la vida. Ejercitaba su mente con lo accesible, lo mundano. Ahora, un adolescente ve continuamente porno subiendo el listón de lo que es real y lo que no, y se satura, por eso se buscan estas praxis”.

Francisca habla de la pérdida de los límites del momento cultural. “A veces, lo que nos encontramos es que estamos en una sociedad donde los límites son demasiado flexibles o están difusos, como dice Bauman en La ceguera moral. Es una búsqueda incesante de algo que no sabes qué es, pero consumes y consumes. Con las sensaciones que se encuentran, recibes la gratificación en el orgasmo, aunque no del todo completa, y por eso sigues buscando este tipo de anomalías en el porno”.

Si bien es cierto que el alarmismo se asoma cuando ves que un vídeo de los personajes de Overwatch en 3D manteniendo relaciones o, peor aún, un vídeo de dibujos de Rick and Morty donde la hija de Rick penetra con un enorme pene a su nieta, que también cuenta con un gran pene, consigue más de 730.000 visitas, no quiere decir que hayamos firmado nuestra sentencia de muerte como especie, como bien comenta Francisca.

“Pueden sorprender determinadas actividades porque el ser humano, por naturaleza, es curioso, pero muchas veces no es que a todo el mundo de repente le guste, sino que es un tema de curiosidad y modas. Uno puede experimentarlo, aunque el problema aparece cuando solo hay una sola fuente de excitación o un único camino hacia el placer. Es algo que ocurre cada vez más”.

«Cuando te masturbas, el orgasmo te refuerza y evitas un montón de problemas o esfuerzos con las relaciones sociales” — Pedro Villegas, médico-sexólogo

Parece que ese consumo lo tenemos bajo control, pero si te tomas un momento y piensas cómo es tu fantasía o relación sexual perfecta, verás cómo la escena se rige bajo las “reglas” del porno. Esa anomalía o transgresión que aviva tu fuego se ve frustrada con tu pareja cuando practicas sexo porque, por norma general, los límites que se alcanzan en el porno, no se encuentran en la cama. Esto provoca una asincronía de deseo: pierdes las ganas y las habilidades eróticas porque no toleras la frustración y acabas conformándote con el orgasmo “de segunda” que encuentras con el porno porque el cerebro no es idiota y pide la ley del mínimo esfuerzo. Es entonces cuando te desbocas y buscas otro tipo de porno más hardcore.

Dentro de lo más buscado en 2017 sorprende que se busquen referentes culturales como «Rick and Morty» o fidget spinner

“A quien busca sus referentes en versión porno, le diría que se lo cuestionara”, comenta Pedro. “Siempre digo que el porno es como comer en McDonald’s y lo demás es la gastronomía. No hay problema en que de vez en cuando te comas una hamburguesa, pero si consumes solo Big Macs, da lugar a los agobios y condicionantes en tu vida sexual. Ten en cuenta que cuando te masturbas, el orgasmo te refuerza y evitas un montón de problemas o esfuerzos con las relaciones sociales”.

Aunque hoy en día parece que conocer a gente y mantener relaciones sexuales es más fácil que nunca, la realidad es que vivimos en el momento vital del ser humano con menos sexo de su historia, y mucha culpa tiene ese abuso del porno, dando lugar a las parafilias.

«El porno es como comer en McDonald’s y lo demás es la gastronomía. No hay problema en que de vez en cuando te comas una hamburguesa, pero si consumes solo Big Macs, da lugar a los agobios y condicionantes en tu vida sexual»

“Uno de mis pacientes —explica la experta— vino porque su mujer le recriminaba que tenía bajo el deseo sexual. El chico acabó confesando que, como se masturbaba con porno, se negaba a tener sexo con su pareja porque su mujer practicaba posturas o praxis que no eran apropiadas con el modelo de pareja que él quería. Al final ella se sentía poco deseada y él, para no pasar ese rato incómodo, se refugiaba en el porno. Los dos estaban bloqueados”.

Para remediarlo, lo primero que debes hacer es reconocerlo. Ser consciente que el porno se te ha ido de las manos y que lo que hay detrás de la pantalla es pura ficción. Luego debes disminuir la dosis para que tu imaginación sexual vuelva a funcionar con los pies en la tierra y centrarte en tus habilidades eróticas más allá de la penetración. No pasar del tópico de la pornografía «hola, qué tal» a la felación, por ejemplo.

Un truco que se utiliza en terapia para sustituir al porno, es fomentar la literatura erótica, que es mucho más beneficiosa porque dejas de ser el sujeto contemplativo que ve grandes penes o pechos de dibujos, a ser un sujeto activo que participa en el sexo gracias a la magia de tu imaginación. Y si tú eres el protagonista, evitarás la alienación que se produce con el porno ya que verás tu cuerpo y fantasearás con la persona que te gusta o te excita. Tu vida no es ficción. El porno sí.

Así que si la próxima vez que consumas vídeos X sientes curiosidad por ver, por ejemplo, un corssover de The Simpsons en una fiesta patronal vasca cocinando sushi bajo el título de “Bukkakari roll”, pregúntate si has tocado fondo en tu soledad sexual y preocúpate para desempolvar tus habilidades eróticas con otro humano. De verdad, son mucho más placenteras, aunque suponga un pelín más de esfuerzo. Sarna con gusto no pica.