Espera, ahora que lo ves bien esta mierda te queda mal

Vale, calma. Pareces un maldito payaso. Tampoco hace falta ir tan de “festivalero”, que esto no es California ni el Coachella. Te pruebas varias mudas pero entras en una espiral de outfits terribles por lo que mandas un WhatsApp a tus colegas diciendo “Peña, me está pillando ansiedad, no sé qué ponerme joder”. Pero como tus colegas llevan ya horas en el festival y se lo están pasando bien sin ti no te contestan y sientes que te ignoran y te deprimes aún más. Dos horas más tarde te contestan diciéndote que “vengas ya al festival que es la hostia” pero ya te conoces y saben que vuelves a estar en una de tus crisis existenciales y no insisten mucho más. Al día siguiente vas a currar sin resaca ni nada pero al salir de trabajar ya no te apetece ver ningún grupo y decides quedarte todo el fin de semana en casa engañándote a ti mismo y justificándote con frases tipo “el festival este se está cargando la música en directo en las salas de la ciudad” y cosas así. En fin, otro año sin Primavera por culpa de la ropa. Un fracaso vital más, no pasa nada.