¿Hace falta que los jugadores de eSports lleven camisetas deportivas?

El mundo de los videojuegos se ha profesionalizado desde hace varios años. Counter Strike: GO, FIFA, League of Legends, Overwatch son algunos de los juegos que copan torneos internacionales que mueven decenas de millones de euros. Hace ya un tiempo se rumoreaba, pero desde hace unos días el COI ha aceptado los eSports como “actividad deportiva”.

¿Pero por qué usan camisetas deportivas para jugar a videojuegos? Mira que desde que tengo memoria me he pegado vicios infinitos al Half-Life, Call of Duty o FIFA (antes al PES), pero nunca se me ha derramado la gota de sudor por la frente o he puesto a prueba mi vestimenta tras pegar un par de mortales con doble tirabuzón cuando marcaba un gol de chilena con Messi.

“Los eSports son el negocio audiovisual que más ha crecido en la última década. Estamos hablando de la verdadera revolución de la competición y el entretenimiento”, se puede leer en la web del equipo gamer del Valencia FC, sin olvidar al famosísimo Baskonia que vende sus camisetas deportivas gamers en su tienda física y por la web. Muchos clubes deportivos están entrando en los eSports y adquiriendo o patrocinando equipos de gamers, aunque la mayoría siguen siendo independientes.

“Las pulsaciones suben como si estuvieras corriendo de verdad” — Luis ‘Necca’

Estos equipos profesionales (y cada vez más amateurs) se visten con una elástica al más puro estilo futbolístico. Podrían tener una camiseta de algodón normal, una camisa casual o, si me apuras, un polo molón. Sin embargo, visten esa camiseta de tejido técnico deportivo. ¿Por qué?

Para salir de dudas y entender cómo está cambiando el mundo de los videojuegos, he hablado con distintas personalidades dentro del mundo gamer que me aclaran todas las dudas.

Luis (Necca) de comentarista en un torneo de ESL. Foto vía Facebook de Viciuslab

“Las pulsaciones suben como si estuvieras corriendo de verdad”, me comenta Luis «Necca» Gómez, presentador y comentarista de eSports. “La tensión de algunos momentos cruciales, donde todo depende de tu habilidad mecánica, de tus reflejos y conocimientos para tomar la decisión acertada en el momento exacto, hace que el corazón se te acelere”.

¿Pero qué se considera actividad física más allá de la aceleración de pulsaciones? Para empezar, la palabra “deporte” engloba más ámbitos fuera de la actividad física tales como los conceptos “recreación, pasatiempo, placer, diversión” según la RAE; sin olvidar que la propia “actividad física”, para la OMS, es “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía”. Por lo tanto, los eSports, nos guste o no, se pueden considerar deporte con actividad física a un nivel, por ejemplo, parecido al ajedrez.

“Las camisetas deportivas me parecen las más adecuadas para cualquier tipo de actividad física o deporte porque lo que prima para el jugador es la comodidad» — Alfonso

De ello me habla el campeón del mundo de FIFA en 2008 y 2012 y componente del equipo Giants, Alfonso «Herzex» Ramos. “Hace unos años en la universidad, cuando me sacaba la carrera de Educación Física, un profesor que sabía que era campeón del mundo, y porque también tocaba ese día, nos enseñó las condiciones que necesitaba una actividad para ser considerada deporte. Comentó que las competiciones donde yo participaba podían ser consideradas como tal”.

Seguramente si te enfrentas a tus colegas o a algún chaval anónimo de 12 años por internet que es mejor que tú, te alteras y punto. Pero si te estás jugando tu futuro y miles de euros en el torneo europeo o mundial ante un pabellón a rebosar que está pendiente de tus movimientos, la cosa cambia.

Alfonso «Herzex». Foto vía su YouTube

Por ejemplo, Jonathan «HarryHook» Tejedor, gamer del exitoso Overwatch que milita en las filas de Dallas Fuel, aspira a lo más alto y se exige el máximo. “Mi principal motivación es ganar la OverwatchLeague que es uno de los torneos más importantes. Me levanto entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, me ducho y como algo. Después caliento un poco por mi cuenta, y empezamos a jugar en equipo. Solemos jugar de 3 a 8 horas o de 3 a 10 horas. Si un torneo está cerca, podemos llegar a jugar 8 horas al día”.

Durante esta rutina, y en especial en las competiciones, se necesita ropa cómoda. De ello me habla Alfonso «Herzex». “Las camisetas deportivas me parecen las más adecuadas para cualquier tipo de actividad física o deporte porque lo que prima para el jugador es la comodidad. Al final, cuando compites en los eSports, igual que sucede en otros deportes, necesitas una preparación tanto física como mental”.



«Siempre queda mejor ver una camiseta de buena calidad, con logos impresos a la perfección y colores vivos, a una camiseta de cien por cien algodón» — Aidy

Pero más allá de la comodidad, existen otros factores de peso que han influido para vestir este tipo de camisetas. Aida «Aidy» García, gamer de Counter Strike: GO que ha jugado los torneos más importantes del mundo, cree que el diseño es una las razones de usar elásticas deportivas. “Son más vistosas. Siempre queda mejor ver una camiseta de buena calidad, con logos impresos a la perfección y colores vivos, a una camiseta de cien por cien algodón, normal, sin detalle alguno”.

Aunque sin duda, uno de los motivos más importantes es el marketing. “Quizás sea para acercarse a los deportes tradicionales, porque es lo que el público está acostumbrado a ver en cualquier competición. Le da una apariencia de deporte”, me comenta Luis «Necca». “Es un sector en auge que hace que las marcas quieran invertir”.

Aida «Aidy». Foto vía su Twitter

El mismísimo COI ha aprobado los eSports como actividad deportiva. Aida considera que “ya era hora. Los eSports reúnen todos los requisitos para formar parte del ámbito del deporte, aunque creo que todavía falta mucho para que podamos normalizarlo y que el público lo vea como algo ‘normal’”. Esta es la visión general de la mayoría de los gamers profesionales.

La decisión del COI “es un paso para cambiar la percepción que se tiene en general sobre los eSports — HarryHook

El problema reside en el haber popular porque los eSports siguen siendo algo así como unos frikis que juegan a videojuegos para otros frikis. «HarryHook» piensa que la decisión del COI “es un paso para cambiar la percepción que se tiene en general sobre los eSports, sobre todo para la gente ajena a ellos, aunque quizás es pronto para que lo incluyan como deporte olímpico. No creo que yo siga jugando para ese entonces”.

La única realidad es que veremos a cada vez más gente con camisetas deportivas de equipos de eSports porque cada vez más veremos los videojuegos como un deporte o actividad física en competiciones de masas.

Prepárate para cuando tus hijos, el día que los tengas, no entrenen en el campo, sino frente al televisor o que no les interese ser socios del Barça o del Madrid porque lo que desean es lucir orgullosos su carnet y su camiseta deportiva de un club gamer. No hay vuelta atrás.