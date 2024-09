Hablamos con el ex-Laker Rick Fox sobre su nueva aventura en los eSports

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Rick Fox es campeón de la NBA, comentarista de televisión y actor cinematográfico con un currículo sorprendentemente extenso. Hace poco ha estrenado una nueva aventura en el pujante mundo de los eSports, donde ha invertido un buen puñado de dólares.

Su empresa, Echo Fox, incluye equipos de League of Legends y Counter Strike. Otros atletas, entre los que encontramos a Alex Rodríguez, Shaquille O’Neal y Jimmy Rollins, han seguido al exjugador de Los Angeles Lakers en su aventura en este campo profesional en expansión.

Fox habló con VICE Sports sobre su pasión por los videojuegos y la decisión de apostar por los eSports.



¡Hola Rick! Los videojuegos es una pasión que se te conoce desde siempre, pero… ¿dónde empezó todo?

¡Hola! Pues mirad, hay que ir muy atrás… Mi madre estaba muy encima de mi padre para que me sacara un rato los sábados, ya que siempre estaba muy ajetreado por el trabajo. Ella le decía: «tienes que pasar más tiempo con tu hijo». La idea de pasar el tiempo libre conmigo era llevarme a la bolera y dejarme allí con veinte dólares Yo me metía en las máquinas recreativas a jugar al Pac-Man, al Galaga y todos esos juegos de la época.

Así que me pasé horas y horas jugando a esos juegos porque era mi tiempo con mi padre y él no estaba allí. Esa era la cruda realidad. Recuerdo también el catálogo de Sears e ir de compras de Navidad en Miami, ya que crecí en las Bahamas. En 1970 no teníamos un muchas cosas, así que leíamos el catálogo de Sears, seleccionábamos los artículos y los marcábamos con un círculo.

Recuerdo cuando salió la primera Atari y empecé a jugar eso… me pasaba horas pegado a la televisión. Esa fue mi primera experiencia con un videojuego y desde entonces jamás he pensado que sean una pérdida de tiempo. De hecho, me gusta jugar con mi hijo y utilizar los juegos para conectar con él.

¿Qué te llevó a jugar tanto con tu hijo?

Pues si te soy sincero, vivir en un hogar dividido. Mi hijo vivía en la costa Este y yo tenía un contrato con los Lakers por seis años. Él y yo pasábamos el verano juntos y los dos nos aficionamos al World of Warcraft (WoW) cuando él tenía unos 10 años. Empezamos a jugar y creamos un personaje entre los dos.

Era una de sus primeras experiencias en la red y fue un buen tema de conversación entre nosotros. Creo que le empecé a enseñar cosas sobre la vida a partir de las características de nuestro personaje. Así fue como creamos un vínculo afectivo durante su etapa escolar.

¿Y por qué el World of Warcraft?



Fuimos a la tienda de electrónica a por juegos de Game Boy y me fijé en el título, que estaba en el mostrador. Recuerdo que le pregunté «¿Esto qué es?» al dependiente y que me miró con cierta suficiencia… [ríe]

Nada más llegar a casa lo instalé en el ordenador y empezamos a jugar. Nunca lo olvidaré porque estuvimos el resto de la noche viciando. Era un universo nuevo para mí. Había jugado mucho al Madden y otros juegos de deportes cuando estaba en el instituto, crecí rodeado de videojuegos. Pero esto era distinto, sentí por primera vez que era de otra generación.

Rick Fox se lo pasa en grande junto a los miembros de su equipo. Imagen vía Echo Fox

Así que para ti fue mucho más que un juego, fue una manera de conectar con tu hijo…

Como te digo, fui un padre que estuvo durante largos períodos de tiempo lejos de casa. El juego me permitió conectar con mi hijo y mantener una conversación sobre algo que habíamos construido juntos. No pude llevarle al parque tantas veces como me hubiera gustado, ya que la temporada de la NBA ocupa unos diez meses al año.

Lo que sí pude hacer es ejercer de padre y compartir algo con él gracias al mundo virtual. Sin duda, los videojuegos jugaron una parte importante de nuestra relación de padre e hijo.

¿Cuándo ocurrió pasaste de jugar por diversión a buscar la parte competitiva de los videojuegos?

Mi hijo fue al instituto aquí en Los Angeles, así que al estar más cerca pude pasar mucho más tiempo con él. Yo ya me había retirado, a él no le gustó la vida en el campus y por eso se mudó conmigo. Yo estaba muy contento, así podía pasar mucho más tiempo con mi hijo.

Por entonces, mi hijo ya no jugaba al WoW y estaba empezando con el League of Legends (LoL). Me enseñó el juego, me gustó y le pedí que me explicara más sobre el asunto. Él me dijo que quería tomarse un semestre libre y me explicó que quería entrar en la industria del videojuego. Le puse la condición de que antes pillara algún trabajo y coincidió con que la tienda de bicis que le contrató en Santa Monica estaba justo al lado de Riot Games, la empresa que lanzó al mercado el LoL.

Mi hijo era algo tímido, así que le dije que iría con él para cruzar la puerta y conocer a las personas que desarrollaron el videojuego.

¿Y te plantaste allí sin más?

Pues sí, entramos allí y entonces vi un póster enorme del Staples Center y pensé: «Mira qué bien, son aficionados al baloncesto». Pero me fijé y allí no había ni parqué ni balón, así que les pregunté si era un combate de UFC o algo por el estilo. Me dijeron que no, que era el campeonato del mundo de League of Legends. «¿Cómo?» Me explicaron que habían vendido todas las entradas en cuestión de minutos.

Pedí que me hicieran un poco de tour por las oficinas, pero los dueños no estaban y me citaron para otro día. En todo caso, volvimos a casa y empezamos a jugar. Me acuerdo de que el primer día no podía seguir nada y me costó varios meses ponerme al nivel de mi hijo.

Al cabo de dos meses empezamos a jugar juntos y fue cuando Riot nos contactó para hacer un documental sobre nuestra experiencia jugando como padre e hijo y nos invitó a ver las finales de América del Norte. Las entradas se agotaron para ambos días

Rick Fox, magnate de los eSports, junto a su hijo Kyle y el jugador Aphromoo. Foto de Timothy Kimbirk.

El Madison Square Garden es un lugar que te es muy familiar. ¿Cómo fue volver allí como espectador de una competición de videojuegos?

La verdad es que activó todos mis sensores deportivos. Aquí jugué muchas veces y la experiencia me pareció muy similar a la de cualquier evento deportivo convencional que he vivido en el pasado.

¿Ya te habías aficionado a esto o simplemente fuiste por la invitación?



Kyle y yo llevábamos un tiempo siguiendo a CLG (Counter Logic Gaming, un equipo de e-Sports muy exitosa).

¿Qué te llamó la atención en CLG?

Aphromoo (Zaqueri Black). Él y mi hijo se parecen tanto que podrían ser hermanos y a él le encantaba Aphromoo. Me aficioné a él y al equipo a través de Kyle y fuimos al Madison a animarles. Pude hablar con ellos y acabaron ganando el campeonato norteamericano. Fue muy interesante ver todo el tinglado desde el backstage y celebrar la victoria con ellos.

¿Cómo pasaste de ver a tu equipo favorito a ser propietario del tuyo?

Ese mismo día me encontré con Adam Silver, el comisionado de la NBA, y hablamos sobre el League of Legends y Riot.

Line up of The Usual Echo Fox Suspects pic.twitter.com/8bMN0Tu8Pq

— Echo Fox (@echofoxgg) January 5, 2016

¿De qué hablasteis?

Sentía curiosidad por saber qué hacía allí y le expliqué que llevaba ya un tiempo en este mundillo. De hecho le dije que me sorprendía mucho más yo de verle a él. Me explicó que estaba allí intentando entender los eSports y comprender todo lo que significa el LoL. Nos citamos para comer algo juntos y hablar del tema más adelante.

¿Cuándo decidiste mover ficha y convertirte en dueño?

No fue hasta que CLG me pidió de que colaborara con ellos como asesor. Fue entonces cuando empecé a explorar el funcionamiento de los equipo y algo más tarde surgió la idea de montar mi propio equipo. Mi hijo estaba muy contento al verme dentro de CLG, pero poco a poco salió la idea de construir mi propia aventura.

Otros dueños me animaron a entrar en el juego y finalmente me decidí. La búsqueda del equipo duró un mes aproximadamente. Quería ir rápido porque me di cuenta de que el mercado evolucionaba a pasos agigantados y no quería esperar seis meses o más.

Tenía poco tiempo para renovar la imagen, contratar jugadores y construir la infraestructura necesaria. En Riot me dijeron que para llegar a tiempo tenía que hacerlo en una semana y media. Parecía imposible pero lo logramos.

¿Por qué Echo Fox?



No era el primer nombre que pensamos, pero había ya varias personas que me decían que debía meter mi apellido en la marca. Tenía otro nombre en mente, pero el día antes de registrar la marca nos lo tumbaron y un colega me dijo: «¿Y por qué no Echo Fox?».

¿Así que fue pura casualidad?



Sí, una ocurrencia de mi amigo. No lo hubiera aceptado si no tuviera algo que ver conmigo, pero Echo tiene relación con un ser querido mío, así que me pareció un nombre perfecto.

Competición de League of Legends en el Madison Square Garden (bastante menos deprimente que un partido de los Knicks). Foto de Timothy Kimbirk

Hay gente que todavía pone en duda el mundo competitivo de los eSports ¿Qué les dirías a quienes no aceptan este mundo?



No podría importarme menos lo que piensa la gente, la verdad. Vamos, que cada loco con su tema. No me gusta juzgar ninguna actividad ni afición. Hay quien juega al ajedrez, quien va en bici, quien lee mucho… todo es muy respetable. Me pone de los nervios la gente que critica la pasión de los demás, que no sea para ti no significa que debas molestar a los demás.

Los eSports y los videojuegos me permitieron conectar con mi hijo, y no puedo pensar en algo que sea más importante que eso en la vida. Es mi hijo y jugaré con él hasta que sea viejo y me muera, porque es lo que nos permitió conocernos mejor.

Mi propio hijo vino y me explicó que creía que no podía dedicarse a los videojuegos por lo que le habían dicho otras personas. Estaba avergonzado de su pasión y eso me pareció muy preocupante. Que venga otro y te diga lo que puedes hacer o no es una aberración. Si alguien me hubiera dicho lo mismo sobre el baloncesto no tendría esta vida o la casa en la que vivimos.

¿De dónde crees que sale la mayor parte de las reticencias que hay respecto a los eSports y los videojuegos en general?



Esto ocurre cuando alguien no entiende algo. No me gusta la naturaleza abusiva que hay detrás de esta mentalidad, y a los videojuegos les han maltratado. A muchos jugadores les han maltratado durante años, así que yo salgo en su defensa.

Le dije a mi hijo: «Mira tío, esto no lo puedes aceptar. Si te sientes a ti debes combatir la percepción de los demás». Yo quería enseñarle a Kyle que está bien luchar contra aquellos que contradicen tu pasión y espero que pueda tener un futuro profesional como él desea. Haría lo que hago igualmente, sin importar que mi hijo esté en el mismo mundillo o no.

¿Cómo reaccionó tu hijo cuando compraste el equipo?

Pues mi hijo se alejó del tema durante los primeros meses, no quería involucrarse en mi equipo porque sentía presión. Yo persistí en mi empresa y poco a poco él fue cambiando de parecer y al final encontró su sitio en Twin Galaxies, una organización muy distinta a la nuestra.

Le animé a tirar adelante y le demostré que no había comprado el equipo por él. Estoy comprometido con lo que hago y es lo que me apasiona.

Eres muy comprensivo y alentador, algo que no todo el mundo recibe cuando persigue sus sueños. ¿Qué te hizo tomar esta actitud en la vida de ir y tomar la sartén por el mango?

Vengo de una isla diminuta en las Bahamas. Mi padre fue un emprendedor y cuando quería algo iba y lo conseguía. Trabajaba mucho y hacía todo lo posible para mejorar cada día, así que tomé su ejemplo como base.

Mi hijo me miraba y solo veía el éxito. Yo le recordaba que se fijaba demasiado en los anillos, en le hecho de que decidí convertirme en actor. Pero no me convertí en actor ni jugué en la NBA porque sí, fue porque estuve 20 años trabajando. Las cosas llevan su tiempo. Hay que intentar dar lo mejor de uno mismo cada día

Mi último desfile de campeón fue hace nueve años, así que llevo nueve años intentando reciclarme. Hay que trabajar mucho para conseguir resultados.

