El controvertido anticonceptivo que destruye tu cuerpo

El airado comentario sin censurar de Jessica Smith sigue publicado en el sitio web de la FDA, para su sorpresa. «Tuvisteis la oportunidad de retirar Essure del mercado, pero la cagasteis», dice. A pesar de la cantidad de mujeres que se han quejado afirmando haber experimentado dolorosos y graves efectos secundarios como calambres constantes, muerte fetal, embarazos ectópicos y abortos espontáneos a causa del implante para esterilización Essure, la Food and Drug Administration (Organismo Norteamericano para el Control de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés) ha permitido hasta la fecha que la empresa farmacéutica Bayer AG continúe vendiendo su producto. Essure también sigue a la venta en países como España.

«Como sucede con todos los demás métodos anticonceptivos, Essure no es perfecto y las mujeres pueden quedarse embarazadas a pesar de utilizar este dispositivo», afirmó en una declaración el Dr. William Maisel, director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA. Debido a las múltiples demandas judiciales relacionadas con Essure y a una reciente investigación llevada a cabo por el Congreso de EE. UU., la FDA anunció en febrero que incluirá una advertencia en los envases de Essure y obligará a Bayer AG a realizar más estudios sobre la seguridad del dispositivo.

Jessica mantiene la sonrisa en la cara, pero como muchas otras mujeres que han sufrido efectos secundarios con Essure, también se siente claramente resentida. Desarrolló una dolorosa enfermedad llamada adherencias pélvicas, mediante la cual su sistema reproductor se fusiona con el sistema digestivo a través del tejido cicatrizal. Tanto ella como sus médicos están convencidos de que lo que le sucede es a causa del implante Essure.

En una entrevista concedida en su apartamento del Norte de Texas, acompañada por dos de sus mejores amigas, Jessica mostró a Broadly su amplio historial médico y describió el caótico proceso que supuso encontrar un médico que fuera capaz de «arreglar el destrozo».

Jessica en su casa

Después de que Jessica diera a luz a su quinto bebé en 2013, decidió utilizar método anticonceptivo más permanente. Reflexionó sobre las opciones disponibles: podía someterse a un ligamento de trompas —el método más antiguo y común de esterilización femenina—, pero decidió no hacerlo porque no le quedaban días de baja remunerados para recuperarse de la operación. Entonces Essure le pareció la opción más práctica; Bayer AG afirma que, a diferencia del ligamento de trompas, Essure no es una intervención quirúrgica sino un procedimiento ambulatorio rápido y no invasivo. Jessica afirma que su médico le aseguró que el tiempo de recuperación no superaría las 24 horas.

Dice que empezó a notar dolor inmediatamente después de que la doctora le implantara el dispositivo, y recuerda que le dijeron que se tomara un ibuprofeno. «Mi médico es una doctora muy conservadora, así que me dio la sensación de que pensaba que yo estaba siendo un poco quejica», recuerda Jessica.

Cuando Jessica llegó a su casa aquella noche, dice que empezó a expulsar grandes pedazos de tejido. Según su testimonio, la enfermera que le cogió el teléfono «dijo que aquello sonaba normal y que no hacía falta que volviera al médico, pero yo pensé, ‘Si eso es tan normal, ¿por qué no aparece en la lista de efectos secundarios?’».

La hemorragia no cesó. Jessica no dejó de sangrar durante 10 meses y dice que se sintió como si tuviera la regla durante todo aquel tiempo. Notaba un dolor constante en el abdomen, que oscilaba entre lo medianamente soportable y una intensidad tan enorme que no podía tenerse en pie, por lo que no podía ir a trabajar.

Visitaba continuamente el pabellón de urgencias y allí los médicos le diagnosticaron afecciones tan vagas como «dolor abdominal» y le dijeron que volviera a visitar a la doctora que le había implantado el dispositivo. «Me jugaría el cuello a que tienes una ETS», recuerda que le dijo uno de los médicos.

Otro le dijo que padecía una «menstruación del infierno» y le recetó píldoras anticonceptivas hormonales. Los médicos le facilitaron formularios acerca de varias cosas que pueden provocar el dolor pélvico, como las ETS, la fibromialgia o la endometriosis, pero nada señalaba hacia Essure. «Los médicos no encontraron nada anormal. ¿Cómo puedes tratar algo que no es anormal?», afirma.

Elizabeth Fluegge, otra víctima de Essure que tuvo que hacer que le extrajeran el dispositivo quirúrgicamente

Jessica regresó a la consulta de su ginecóloga, pero ella tampoco encontró nada malo. Durante una de las visitas, según explica, la doctora adjunta de la ginecóloga que le colocó el implante «me acusó de andar buscando calmantes y me dijo que era imposible que Essure provocara dolor debido a su pequeño tamaño». Sin embargo, Jessica también afirma que aquella doctora le confesó que, a diferencia de su colega, ella no implantaba Essure «porque alojar una pieza de metal en un tejido blando no me parece buena idea».

La tienda donde trabaja Jessica inicialmente le denegó la baja remunerada, pero después le concedió los días con carácter retroactivo para que pudiera mantener a su familia los días que sufría demasiado dolor como para trabajar. Jessica finalmente se dio cuenta de que cuando más insoportable le resultaba el dolor era los días del ciclo en que estaba ovulando y durante la menstruación.

Un año más tarde, Jessica encontró lo que ella creyó que sería una solución a largo plazo para su dolor: un procedimiento quirúrgico relativamente desconocido denominado «reversión de la esterilización por Essure«. La denominada cirugía de reversión de la esterilización por Essure puede resultar muy costosa y complicada, y debe ser realizada por un médico especialista en fertilidad, que ofrece a la paciente la posibilidad de extirpar el Essure de su cuerpo sin someterse a una histerectomía drástica. Además, los médicos que practican cirugía de reversión del Essure afirman que las mujeres que hayan llevado anteriormente un implante Essure pueden incluso volver a quedarse embarazadas.

Jessica escogió un médico de Florida que le cobró 6.000 dólares por la operación. «Me dijo que un tercio de sus pacientes se quedan embarazadas después», explica Jessica. El prometido de Jessica solicitó un préstamo médico a una firma financiera que el médico convenientemente les recomendó. Inicialmente, la operación pareció curar sus dolores.

Pero el alivio no duró y el dolor regresó. «Era intermitente y los períodos de dolor cada vez fueron siendo más y más prolongados, hasta que volví a sentir dolor constantemente, como antes», afirma.



En Austin, Jessica visitó a un médico nuevo, uno que se ha hecho muy popular entre las pacientes de Essure por ofrecerles consejos vía Facebook y por robar algo de tiempo a su trabajo para encontrarse con ellas personalmente. Cuando examinó a Jessica, según ella, tenía tanto dolor que él le advirtió que quizá no sería capaz de ayudarla. «No existe ningún método seguro reconocido para extraer el Essure», indica Jessica, «así que básicamente los médicos se dedican a idear cosas para hacerlo sin ningún tipo de supervisión o regulación».

El médico le dijo que podía extirpar el tejido cicatrizal que le provocaba el dolor, pero que era posible que volviera a desarrollarse y, si eso sucedía, Jessica tendría que recurrir a un doctor diferente para que le hiciera la siguiente cirugía, técnicamente más complicada. Ella asumió el riesgo y se sometió a su segunda operación post-Essure de todas formas.

Según el informe médico, los ovarios de Jessica estaban unidos a sus paredes pélvicas laterales y su ovario derecho en concreto estaba firmemente unido a su colon

«La paciente, tras la exploración de su pelvis, presentaba profundas adherencias en el colon y el intestino delgado… También sufría una grave enfermedad pélvica desde la parte superior del útero hasta la zona endocervical», dice el informe quirúrgico del médico, que Jessica conserva. Según este informe, los ovarios de Jessica estaban unidos a sus paredes pélvicas laterales y su ovario derecho en concreto estaba firmemente unido a su colon.

Aquella operación, como la última, solo proporcionó a Jessica un alivio temporal. Con fuertes dolores y perdiendo otra vez días de trabajo, Jessica buscó otro médico y encontró uno que sigue implantando Essure en las mujeres, pero que también se tomó en serio su dolor.

El 22 de marzo pidió cita para someterse a su tercera operación post-Essure. Antes de nada su médico le dijo que no le realizaría una histerectomía a menos que fuera absolutamente necesario.

«La cirugía incluyó la histerectomía», me dijo Jessica en un mensaje al día siguiente. «Me extirparon el útero, el cuello uterino y las trompas de Falopio. Me siento muy triste… Esto no es lo que yo quería. Todavía estamos pagando mi cirugía de reversión».

El médico había encontrado tanto tejido cicatrizal que no le quedó otra opción que extirpar gran parte de sus órganos. «Me dijo que Essure funciona muy bien para la mayoría de las mujeres, pero que simplemente no me había funcionado a mí», afirma. «Y yo le contesté ‘ni a otras 28.000 mujeres’, porque soy implacable».

Actualmente Jessica se está recuperando y espera volver pronto al trabajo. Hace poco se le saltó un punto del ombligo tras esconder los huevos de Pascua para sus hijos, pero dice que por lo demás todo va bien. Sigue conservando su trabajo y está esperando que le informen sobre si su baja por discapacidad quedará cubierta durante todo el período de recuperación. Mientras tanto, se ha unido a una demanda colectiva contra Bayer AG. Aunque la aprobación especial que la FDA ha concedido a la compañía la exime de las posibles demandas judiciales, los abogados están tratando de demandar a la empresa de todos modos y recientemente obtuvieron una sorprendente pequeña victoria cuando un juez permitió que dos denuncias contra la compañía siguieran adelante.

Jessica también se apoya mucho en sus amigas. Las dos amigas y compañeras de trabajo que la acompañaron en nuestra entrevista la han llevado al hospital o han cuidado de sus hijos cuando ha sufrido demasiado dolor como para mantenerse en pie. Y, en un esfuerzo por ayudar a Jessica con sus facturas médicas, incluso llegaron a organizar por sorpresa una recaudación de fondos el mes pasado, que incluía una banda de música y decenas de pequeños comerciantes en un bar de la localidad. El nombre del evento, escrito en mayúsculas sobre la marquesina del bar, resumía la actitud que mantiene Jessica con respecto a los dos últimos años de su vida: «QUE TE JODAN, ESSURE».