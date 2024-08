Esta app hace el cartel del festival de tus sueños según tu propio Spotify

Quizás el sueño más frecuente de cualquier persona a la que le gusta la música es tener la posibilidad de curar el cartel de un festival algún día. Poner a todas las bandas que te gustan en el mismo tiempo y lugar para verlas en vivo. Todos lo queremos. Todos lo deseamos. Y la prueba más grande de ello, son todos los carteles falsos que se hacen con anticipación y los miles y millones de comentarios que aparecen cada que se anuncia el line up oficial de un evento como si a alguien le importara que quieres ver a Daft Punk.

Como sea, por fin ese sueño se puede cumplir. El de hacer tu cartel, no el de que los bookers te hagan caso. Y de una manera más fácil de la que te imaginas. Ayer nos encontramos esta app en la que básicamente entras con tu cuenta de Spotify, le das permiso para varias cosas que nadie lee y de las que quizás nos arrepintamos en el futuro, y así de sencillo, Festify te arroja un cartelito que puedes descargar hasta con diseño y todo del que sería el festival de tus sueños de acuerdo a lo que más escuchas. Puedes escoger el periodo de tiempo en que quieres que la app recoja tus preferencias –el último mes, el último medio año, o toda la vida de tu cuenta de Spotify–, porque igual ya no quieres que en tu festival aparezca Pxndx y quieres que se ajuste más a tus gustos actuales.

Videos by VICE

Ahora, las malas noticias. Quizás tus gustos de Spotify no son tan exquisitos como tú pensarías. Si creías que el line up iba a mostrar tu “ecléctica colección de gustos musicales”, pues quizás no sea así, porque lastimosamente las cifras de Spotify reúnen únicamente plays y no mame. Entonces es muy seguro que por ahí salga tu gusto culposo a cagar el cartel.

Para hacer tu cartel, entra a este link y sigue los pasos anteriores. Esperamos tu cartel en los comentarios.

Conéctate con Noisey en Instagram.