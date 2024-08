Esta artista con sinestesia ve colores en la música y pinta tus canciones favoritas

La mayoría de los artistas se ganan la vida pintando lo que ven, pero Melissa McCracken pinta lo que escucha. La joven de 26 años de Kansas City, Missouri, tiene un extraño fenómeno neurológico que afecta alrededor del 4% de la población que confunde la respuesta del cerebro a un estímulo particular, como si los cables estuvieran revueltos.

La sinestesia afecta a las personas de manera diferente, pero la forma de McCracken-conocida como cromestesia-significa que ella espontánea y voluntariamente puede ver colores cuando escucha música.

Ella habló a puerta abierta con nosotros sobre su larga relación con esta condición, cómo la usa para crear brillantes pinturas y el inspirador poder de la música y la memoria.

¿Cuándo te diste cuenta que la gente no escucha colores?

MM – Creía que la sinestesia era normal y que preguntarle a quien sea sería como preguntar si pueden oler el café en una cafetería. Cuando tenía 16 años, me di cuenta de que no era normal buscando escoger un tono para mi celular. Mi celular era azul y le dije a un amigo que iba a escoger una canción «naranja» para emparejarlo porque son colores complementarios. Él parecía muy confundido y yo pensé que había algo mal con él. Todo finalmente hizo click en la escuela de psicología de la preparatoria. Fue un shock porque nunca creí que era inusual.

¿Tienes que cerrar los ojos para ver los colores o ellos nublan tu vista?

La sinestesia no afecta mi visión de ninguna manera y no son alucinaciones. Simplemente flota de una manera similar al uso de la memoria para visualizar algo o una imagen. No necesito cerrar mis ojos, pero eso ayuda a verlos mejor.

David Bowie, «Life on Mars.»

¿Cómo empezaste a pintar tus canciones favoritas?

El color me parecía la cosa más natural que pintar, porque siempre lo he adorado, así que quería una ruta abstracta. Comencé a pintar recuerdos de notables puntos de mi vida y pensando las canciones específicas con las que lo relaciono. La gente parecía interesada en mi sinestesia así que se volvió mi sujeto central.

¿Ciertos géneros musicales se ven más bonitos que otros?

Yo creo que sí. Música expresiva como el Funk es mucho más colorida, con todos los diferentes instrumentos, melodías y ritmos, creando un efecto altamente saturado. Las guitarras son usualmente doradas y angulares, mientras el piano es más jaspeado y móvil debido a todos los acordes. Raramente pinto música acústica porque seguido es sólo una persona tocando la guitarra y cantando, y nunca pinto música Country porque son cafés aburridos. La tonalidad y la clave también tiene un impacto, así que intento pintar el sentimiento general de la canción.

Prince, «Joy in Repetition.»

¿Una canción siempre se ve igual cuando la oyes?

Depende de lo que me esté enfocando. Si noto una línea de bajo que nunca había escuchado o ahondado, la imagen cambiará, pero generalmente se ve exactamente igual. Si intento pintar la misma canción dos veces la pintura será diferente porque no puedes tirar pintura de la misma manera dos veces.

¿La gente con sinestesia ve los mismos colores en las mismas canciones?

No siempre. Una vez conocí a otro pintor con mi condición y los dos pintamos «Little Wings» de Jimi Hendrix. Nuestras piezas finales se veían completamente diferentes, probando lo subjetivo que es. Me encanta estudiar la obra de Kandinski porque él también tenía sinestesia pero sus pinturas son mucho más geométricas.

Radiohead, «All I Need.»

¿Has negado peticiones para pintar canciones?

Intento mantenerme sincera con quien soy como artista, así que si una canción no es llamativa, o no me llama a un nivel personal, educadamente digo que no. La gente usualmente es comprensiva y no me quieren obligar a hacer algo que no quiero hacer. En la otra mano, seguido descubro bandas a través de sugerencias de personas.

¿Te gustan canciones por como se ven o se ven bien porque te gustan?

¡Es el argumento del huevo y la gallina! He escuchado que la sinestesia es altamente asociativa. Mucha gente con sinestesia de color en letras se relaciona mucho con los alfabetos de imán que tenían en el refrigerador. Me encantaba el rosa y morado cuando era chica y mis canciones favoritas en ese momento tenían esos colores. No estoy segura si yo cree eso, o simplemente estaba muy sumergida en esos colores, o si todo se juntó solo.

Iron & Wine, «Boy With a Coin.»

¿Sólo pintas canciones o pintas otros sonidos también?

El sonido no es tan claro como la música. Usualmente hay una explosión de color rápida y desaparece. Pero desde del cumpleaños de mi madre pinté el color del sonido de sus pasos. Recuerdo el sonido de sus tacones cuando llegaba a casa, era muy reconfortante (¡morado!).

¿Has conocido a alguien más con tu sinestesia?

Conocí a una chava en la universidad que veía formas cuando escuchaba voces –recuerdo que su padre era triangular– y ella también saboreaba sonidos. Un plátano sería un do alto, o algo así. Hablar con ella era extraño, no obstante que podía relacionarme muchísimo con el concepto, su sinestesia no me hacía sentido alguno.

Pharrell, Kanye West y Lady Gaga han hablado recientemente sobre su sinestesia. ¿Esto crees que sea algo positivo, que más gente sepa?

Definitivamente. Cualquiera que haya experimentado la sinestesia está pasando por un proceso diferente. He recibido geniales emails de gente que tiene mi condición y que tienen dificultades en tanto que algo estuviera mal por ver colores cuando escuchaban música. Es genial saber que más gente sabe que es esto, porque ya sea una experiencia positiva o negativa, siempre es padre saber que no estás solo y alguien te comprende.

All art by Melissa McCracken, courtesy of the artist.

Bach, «Cello Suite No. 1.»

Radiohead, «Karma Police.»

Pink Floyd, «Time.»

Bon Iver, «For Emma, Forever Ago.»

John Lennon, «Julia.»

Jimi Hendrix, «Little Wing.»

Stevie Ray Vaughan, «Lenny.»

Visita Melissa McCracken para ver más creaciones sinestésicas.

