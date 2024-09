Esta artista mórbida, sirve pasteles acompañados de muerte

Conocimos a Annabel de Vetten (también conocida como Annabel Lecter) el mes pasado, cuando dio información a VICE sobre su negocio poco ortodoxo de pásteles. En la Cocina del Conjuro, se pueden ver glorias mórbidas como una cabra de dos cabezas, un torso con vísceras y un pastel de tamaño real con la forma del cadaver de Dexter. Ella define su historia como colorida, sin embargo, tiempo atrás, dice que ésta era aburrida y que la diversión de pintar cuencas oculares con crema pastelera, empezó con la preparación de un pastel para la boda de un amigo. A partir de ahí floreció. Desde entonces la artista plástica y taxidermista alemana, ha evolucionado en el negocio, utilizando otros métodos con chocolate y no precisamente con chispas comerciales, sino con chocolate belga de alta calidad con el que moldea artesanías aterradoras, cráneos, pájaros, gatitos, gemelos fetales, siameses etc. El negocio está en auge, lo hecho a mano y en pequeños lotes está teniendo un impacto mayor y es que no hay nada más personalizado y artesanal que un cráneo de gatito en chocolate.

«El proyecto con el chocolate se dio al natural cuando cambié a utilizar comestibles» de Vetten, explica. «Estaba leyendo El Imperio de la Muerte del Dr. Paul Koudounaris y quedé maravillada al ver las calaveras del Osario de San Miguel en Halsatt, Austria, y se me ocurrió hacer uno de chocolate. No pensé que comercialmente fuera a funcionar, yo quería tener un cráneo de esos, así que lo hice de chocolate y en el mercado existen, de diferentes calidades, pero fue cuando pensé en esqueletos animales y me di cuenta que nadie los estaba haciendo. Me sorprendió mucho, pensé que alguien ya lo estaba haciendo.

Fotos cortesía de Annabel de Vetten.

«Entonces decidí hacer más y para mi sorpresa comenzaron a funcionar muy bien, utilicé algunos cráneos de monos, cuervos, búhos y gatos para una boda, en la cual se volvió viral (Lamento no haber puesto mi marca con un sello de agua) y a partir de ahí comenzó lo grande. Muchos de mis seguidores viven fuera de Reino Unido, así que diseñé, con un precio razonable y comestibles transportables, productos que me permitieran compartir el amor por el espeluznante chocolate en todo el mundo, si el clima lo permite. «Ni siquiera en mis tiempos más oscuros de adolescente había odiado tanto al sol y al calor como ahora».

Una cosa es hacer pasteles desagradables, pero lo que de Vetten está haciendo está en un nivel completamente diferente de calidad y detalle. Las piezas de la cocina del conjuro se ven reales y requieren una dedicación artesanal. Ella atribuye su fondo artístico a sus manos y a sus ojos para los detalles, pero sorprendentemente para la confitería y repostería los resultados vienen de la autoeducación (y un poco de necedad). Esto da como resultado piezas idénticas a las de Osario, pero comestibles. Todo esto viene con sus respectivos riesgos laborales.

«Las manos calientes son una pesadilla», se ríe. «La calidad hace una gran diferencia, no solo en el sabor sino a la hora de trabajar con él, se utilizan guantes de algodón etc. ya que se moldea mucho el chocolate. Cuando hice Taxidermia, trabajé solo con aves, principalmente faisanes. Lo seguro es que todo huele mucho mejor aquí que en la taxidermia»

La cocina del Conjurador ha superado la estufa de Annabel, así que con una idea de expansión, Annabel creó una campaña de Kickstarter para la recaudación de fondos, esto para comprar una maquina profesional de templado, lo cual reduciría su tiempo de producción para así aumentarla. Ella estima que un pastel toma 3 días con una jornada de 12 horas de trabajo. Con estos implementos que piensa hacer, el cielo es el límite. La cantidad que necesitaba para su inversión se ha superado a más del doble.

«No esperaba que esto fuera a ser tan exitoso» De Vetten, exclama. Ella planea utilizar sus ganancias para desarrollar más su proyecto de chocolate. «Es difícil hacer lo correcto, venderse es muy fácil en el medio creativo, pero si se toma el tiempo para crear algo, esto se vuelve un lujo».

El desarrollo que Anabel está generando, le permite mayor experimentación. «Me encantaría añadir nuevos rellenos y sabores», mencionó. «He utilizado el color chili con chocolate blanco para crear artículos de color natural, éste es perfecto y sabe muy bien. Para los cráneos me limito más al chocolate blanco para el efecto hueso. Intenté usar chocolate oscuro para el craneo de un cuervo y no se vio bien, así que diseñaré algo especial para el chocolate oscuro como montar el chocolate blanco en una base de éste. En una ocasión , realicé unas manijas para un féretro que pinté en dorado para un museo -se veían muy bien» .

Anabel produce cráneos para una amplia gama de clientes. Ha trabajado en el museo Barbican, la Biblioteca Británica, en la tienda Obscura y muchos más. Ha recibido muchos elogios por parte de la gente y tiene un gran éxito en la comunidad de la muerte, esto entre historiadores, médicos, funerarias, establecimientos como la Brooklyn´s Oddity Mecca, el Museo de Anatomía Patológica, dónde tuvo la decisión de iniciar su campaña kickstarter. Anabel ya tuvo la oportunidad de conocer a Joanna Ebenstein de Anatomía Patológica, Caitlin Doughty de La Orden de la Buena Muerte, al ya mencionado Dr. Paul Koudounaris, y a Sarah Troop del blog Muerte Nutritiva, una firma verdadera de las estrellas mórbidas, quienes la apoyan.

«¡Ah, son personas increíbles! Mi trabajo despertó el interés de esa escena porque se centra en las áreas de investigación, trabajo e intereses de ellos, pero desde un ángulo totalmente diferente. Cuando ven uno de mis cráneos no sienten tristeza ni indiferencia, sienten más bien un placer y curiosidad. Hay una pequeña emoción en comer algo que tu mente te dice que no mientras tu paladar dice que si, todos tenemos un cráneo y todos morimos. Yo prefiero usar réplicas para hacer mis moldes, ya que muchos de los originales no tienen procedencia segura».

La comida y la muerte siempre han estado ligadas, las fiestas egipcias, las papas con los mormones, etc. le pregunté a Anabel si tenía algún apego espiritual con los, literalmente, totems a la muerte que está creando.

«Es sobretodo algo artísticamente satisfactorio y estéticamente agradable» respondió.

«Fui al Osario en Kutna Hora, Sedlec, República Checa cuando era más joven y desde ahí me enamoré del uso creativo de los huesos. Es por eso que he disfrutado tanto de los libros del Dr. Pablo, ya que hablan de lugares que he visitado o que quiero visitar y que he remediado de manera comestible. Me encanta la historia entre la comida y la muerte, así como las tradiciones canibales. Soy originaria de Alemania, rodeada de católicos, dónde la comida en un funeral juega un papel importante.

Con el reloj y el chocolate fundido de fondo, le pregunte a la conjuradora una última cosa:

¿Cuál es la mejor (y más sabrosa) manera de hacer sangre?

«Lo más básico y barato es con jarabe de oro (Parecido al jarabe de maíz) con un sabor único y delicioso, colorante rojo y negro y cacao en polvo sin azúcar para la opacidad», confiesa. «Si el presupuesto es más grande, entonces se puede hacer una reducción de vino tinto, un poco de pimienta negra, un poco de colorante rojo, fuego lento y voilá, la mejor y misteriosamente eficaz»