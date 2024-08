¿Está bien quedarse con las nudes de tu ex?

Artículo publicado por VICE México.



Al terminar una relación hay que cortar los lazos emocionales y los físicos: esos momentos de intimidad sexual reservados para cada persona. De un día para otro, todo debe de pertenecer en el baúl de los recuerdos y sacarlos de ahí es como jugar con la Caja de Pandora —nadie sabe qué va a pasar— y cuando se trata de recuerdos y fotografías sexuales, las cosas son aún más peligrosas. Jugar con recuerdos que pueden ser dolorosos o que sabes que no se van a replicar, es como jugar con la mente propia, esperando, como un loco, que de algo doloroso pueda mágicamente salir algo de provecho.

Videos by VICE

La discusión sobre guardar los regalos fotográficos sexuales, no obstante, se mantiene abierta simplemente por el hecho de que no tenemos un código moral que nos pueda señalar el camino de la luz. Le pregunté a varias personas qué pensaban sobre esto. ¿Está bien, mal o simplemente es patético guardarlas?

Montserrat, 24 años

Creo que no está chido conservar las nudes de tu ex porque cuando cortas con alguien se rompe el vínculo de confianza que tienes con el otro, que justo fue lo que motivó a enviar las nudes (y el deseo sexual obvio). Igual porque tener ese recuerdo constante puede evitar que lo superes y sigas con tu vida. Es raro hacer uso de esas fotos porque es medio obsesivo, creo.

Elías, 25 años

No creo que esté mal, esas fotos te las regalaron y son tuyas. Aunque sí creo que está mal emocionalmente. Tal vez después de un tiempo puede dejar de dolerte o evocarte algún sentimiento, pero ya estás viendo a esa persona que fue muy importante para ti como un mero objeto de placer y eso no está chido.

Andrea, 24 años

No creo que esté bien. No sé si trate de algo dicotómico como completamente bien o completamente mal siempre; creo que depende de la relación de las dos personas. Cuando terminas una relación con alguien tienes que aceptar todas sus consecuencias, entre ellas ya no seguir disfrutando de los beneficios emocionales o físicos que significaban estar con esa persona, aunque sí puedes quedarte con los recuerdos.

Lydia, 26 años

Nunca guardaría las fotos o nudes de un ex. Creo que es absurdo tener las fotos o cualquier cosa que tenga necesariamente una relación directa con tu ex, yo la neta siempre tiro absolutamente todo. Para serte honesta, me parece muy triste que chavos se la sigan jalando viendo las fotos de su ex, bueno creo que los hombres son más inseguros en ese sentido.

Vicente, 25 años

Creo que es válido quedártelas. Al final fue un regalo, ¿no? Pero creo que andarlas revisando es otro tema porque sería estarte torturando solito. Creo que lo peor sería si las andas viendo olvidándote de que querías a esa persona y solo ves un cuerpo desnudo. Ahí sí eres un culero.