Esta carnicero abraza a sus cerdos antes de matarlos

La mayoría de los carniceros prefiere a sus cerdos muertos y despedazados cuando entran en su tienda. O los prefieren dorados, acostados a un lado de papas rostizadas y verduras asadas. Pero Gerard Zwensloot, de la carnicería de libre-gama Zwetsloot en Holanda, tiene ideas completamente diferentes y únicas. En su tiempo libre de la venta de chuletas de carne y embutidos, abraza a sus cerdos. O los lleva a dar un paseo.

«¡Vamos chicos! Jack y Jill!» Grita Gerard mientras sus dos lechones caminan en la calle.

Videos by VICE

Todas las fotos por Frans Blokhuis.

Gerard con su mascota.

Los cerdos fingen no escuchar nada. «Maldita sea, ahora voy a tener que correr yo también», suspira Gerard. Ahí va el buen hombre corriendo por las calles de Kamerik, persiguiendo a las dos criaturas audaces con sus panzas decadentes e hinchadas. Los peatones no se inmutan. En Kamerik, todo el mundo está familiarizado con esta escena. «Cuesta trabajo mantener a los cinco juntos», dice Gerard, entre jadeos, a su regreso. «Pero me gusta llevarlos a dar un paseo. Eso me da placer y quiero que tengan una buena vida». «Asegúrese de cerrar la puerta porque hay cerdos en libertad», señala el letrero en frente del patio de Gerard. Cuando lo atravieso, entro en un patio adaptado a las necesidades de los cerdos, incluyendo grandes jaulas abiertas y barracas. Escucho gruñidos complacidos a mi alrededor Gerard lleva a sus cerdos a todas partes, desde a la calle comercial Kalverstraat hasta la playa. «Deberías ver las caras de las personas, ¡es muy gracioso! Una vez fuimos a tomar una copa en uno de esos negocios en la playa», dijo. «Me llevé tres cerdos y eran enormes. Nos sentamos y les dejamos de prestar atención por un segundo. Olieron la comida y se subieron a la baranda del balcón para visitar a otros comensales. ¡Se estaban comiendo la comida del plato de una personas! Nos reímos muchísimo. Los demás clientes estaban paralizados, con platos encima de sus cabezas».

No es la primera vez que Gerard obtiene este tipo de respuesta. «No lo entiendo. Los clientes de mi carnicería de libre-gama piensan que es normal que un cerdo sea masacrado, especialmente después de haber tenido una vida feliz. Pero los supermercados siempre piensan que esto es algo raro. Creen que la carne proviene de una fábrica y que la leche proviene de una caja de cartón. ¡Masacrar a un animal después de ponerle nombre no es algo que se haga!»

Los cerdos de Gerard que se convertirán en jamón.

Caesar, el compañero de Dorus, apenas si se escapó de la muerte. «Lo acompañé al lugar donde sería masacrado», comparte Gerard. «Pero se dio cuenta de a dónde íbamos y se negó a dar un paso más. Llamé a mi hijo poco después y llegó con un remolque de ganado. Caesar se volvió completamente loco cuando lo colocamos ahí. Caray, prácticamente rompió las puertas. Le llamé a mi esposa y decidimos vender a Caesar a la Promised Pig Land de Dafne Westerhof, un lugar donde los cerdos son mimados y envejecen. Dafne recibe fondos de las personas que simpatizan con su causa y cree que soy un torturador de animales».

Gerard y Billy salen por un paseo.

Cuando Gerard carga a Billy, el griterío es ensordecedor hasta el punto que casi entiendo la postura de los adversarios de Gerard. Y aún así, está claro para mí que Billy no tiene nada de qué quejarse.

Si es realmente cierto que un cerdo sabe mejor cuando ha tenido una vida feliz, entonces las salchichas de Billy deben ser una delicia. Quizás Gerard debería reflexionar sobre esto otra vez.