Esta chef quiere que te comas tus penas

Recientemente me descubrí a mí misma en la mesa de un comedor íntimo de Greenpoint, Brooklyn, comiendo un menú de cinco tiempos con siete extraños. Era un evento tipo clandestino, llevado a cabo por la chef Claire Phelan, en una ubicación secreta hasta el momento de la compra de boletos. El evento se llamaba «Eat Your Grief» (Come tus penas), todos los ingredientes de cada tiempo fueron seleccionados por su supuesto valor terapéutico, aparentemente para calmar la ansiedad, elevar el ánimo, tratar la depresión o incluso aliviar la preocupación obsesiva.

Ray Edwards, un herbalista clínico profesional, se ofreció a explicar cómo los ingredientes nutrían tanto la mente como el alma, e incluso nos envió a casa con una muestra de té elaborado para combatir el estrés y la tristeza.

Videos by VICE

Para darle crédito a Phelan, después de decirle, al último momento, que soy vegetariana, fue capaz de encontrar alternativas para los tiempos hechos con base en caldo de res o pollo y no me sentí desplazada en ningún momento de la comida.

Menú de «Eat Your Grief». Fotos cortesía de Claire Phelan.

Hablé con Phelan poco después de que se mudara en Filadelfia, donde planea continuar su aventuras de eventos culinarios. La próxima comida «Eat Your Grief» tendrá lugar el 9 de junio.

MUNCHIES: Hola, Claire. ¿Cómo te involucraste con la cocina? Claire Phelan: He unido a las personas a través de la comida durante la mayor parte de mi vida. Crecí con cenas familiares y traje esa tradición conmigo cuando fui a Bard a la universidad. Ahí organizaba y cocinaba comidas comunales de forma frecuente.

Si bien hoy en día mi «trabajo matutino» es la enseñanza de cocina y la hostelería, me introduje en la cocina profesional preparando comidas eventuales; hace un año organicé la primera (un menú de temporada de cinco tiempos en una galería de arte en Brooklyn) sólo por diversión. Luego decidí continuar con la carrera de gastronomía al ver el interés público y la respuesta entusiasta.

La chef Claire Phelan. Fotos cortesía de Claire Phelan.

¿Qué es lo que te gusta de reunir a un grupo de desconocidos por una comida? La «mesa comunal» es donde las personas solían procesar sus asuntos juntos, desde una celebración hasta un duelo; la ocupada sociedad moderna ha perdido en mayor o menor medida eso. Mi meta está en unir a la comunidad de nuevo a través de experiencias compartidas e íntimas relacionadas con la comida. E introducir nuevas ideas, alimentar la curiosidad y fomentar el diálogo.

He descubierto que muchas personas que acuden a mis comidas fueron atraídas en principio por la comida experimental y los elementos temáticos, pero luego salen emocionados debido a la gente que conocieron. ¡Es tan gratificante!

¿Cuáles son los desafíos de cocinar en lugares pequeños, en departamentos o espacios disntintos? Complicado como te los imaginas, pero disfruto los retos —y la adrenalina— que provoca navegar en un nuevo espacio.

¿Cómo se te ocurrió la idea de «Eat Your Grief»? Recibí el libro de cocina Food and Life (Comida y vida) como regalo. Es una colaboración entre el chef mundialmente famoso Joël Robuchon y la acupunturista y neurofarmacóloga Nadia Volf. Empecé a pensar en la comida como apoyo psicológico y ayuda para liberar la ansiedad, el estrés, la depresión, etc. A pesar de mi interés activo por la cocina saludable, la medicina holística y las enfermedades mentales, nunca pensé en cómo la comida afecta al ánimo. Inspirada en las recomendaciones del autor, investigué algo por mi cuenta, leyendo varios estudios científicos y así… Publiqué en Facebook acerca del concepto y recibí una respuesta inmediata y sobrecogedora, y fue cuando empecé a armar el menú para la primera comida. Entonces, me encontré a Ray Edwards y acordamos su intervención para complementar el menú con una discusión experta.

¿Puedes describir uno de los tiempos para la comida «Eat Your Grief»? Un platillo que volveré a preparar para la próxima edición es una ensalada de salmón ahumado: incluye pescado para aumentar las funciones cerebrales; piña para aumentar el aminoácido triptófano, que el cuerpo usa para producir serotonina; pimiento morrón para incrementar los niveles de dopamina; cúrcuma para ayudar al cerebro a producir células nuevas; y pimienta negra para tratar la depresión.

No puedo, pero te diré que busco lugares agradables con espacios íntimos, para hacer una experiencia en un lugar donde la gente pueda sentirse cómoda y segura para conectar.

¿Qué otros eventos temáticos tienes planeado hacer? Tengo una cantidad de ideas diferentes, pero la próxima serie que planeo implementar será «Last Suppers» (Últimas cenas). Los menús, el ambiente y la decoración estará inspirado en comidas históricas tanto famosas como infames y oscuras, como la cena del Titanic o el último banquete de los girondinos —los revolucionarios franceses— que disfrutaron antes de su ejecución.

¿Cómo ha influido la mudanza a Filadelfia en tu trabajo? Extraño de Nueva York mi red de conexiones diversa y extensa, y no puedo esperar a crear algo parecido en Filadelfia para continuar organizando eventos divertidos y provocadores. ¡Quiero exhortar a que cualquier experto o fanático, grupo de interés, gerente de establecimientos, artistas y todo tipo de creador que esté interesado en colaborar me llame!

Gracias por hablar conmigo Claire.