Esta compañía de danza hace performances con lásers en sus traseros

Un sábado por la noche del pasado mes de octubre, me dirigí al club nocturno del Bloc en la zona de Hackney Wick, en el este de Londres, donde viven las fábricas, los estudios de artistas, el Estadio Olímpico de 2012 y los raves del warehouse. La ocasión fue en el Chapter 10, una noche gay recurrente que defiende el techno, el house y disco, donde Honey Dijon era el headliner de la noche. Sin embargo, muchas personas, incluido yo, llegamos temprano para presenciar una actuación de Young Boy Dancing Group– Un colectivo de bailarines contemporáneos de toda Europa cuyas actuaciones son un enjambre de rareza y techno-futurism que sólo podría existir en nuestra era digital.

Al entrar en la sala principal del lugar, parecía que se estaba llevando a cabo una especie de ritual Wiccano: Las velas marcaban un gran círculo en el centro de la pista de baile. Un performer masculino con un jockstrap en el centro de su cara, una mujer rubia con weave tracks reutilizadas como un cinturón, y otros performers que parecían en cautiverio- con pantalones cortos que recorrían el espacio lentamente. Agitaban amuletos de metal que recordaban los quemadores de incienso del clero en el aire a una melodía pesada de la banda sonora de Ghost in the Shell, antes de arrastrarse unos a otros en lo que parecía un refinado juego de Twister.

Young Boy Dancing Group en Chapter 10 (foto del autor)

Entonces, se escabulleron a varios rincones de la habitación, y cada uno insertó un láser verde en sus anos. El rendimiento rápidamente se convirtió en un caos total, con miembros del grupo agitando salvajemente, creando un mosh pit y corriendo desmesuradamente a un pitched-down, con un remix de la canción de Enya «Only Time».



Young Boy Dancing Group no sólo se desempeña en un contexto de discoteca. Su actuación coincidió con la Frieze Art Fair, y desde el año 2014 han presentado varios espectáculos en el mundo del arte, entre ellos el Pabellón Lituano de la Bienal de Venecia, La Bienal Europea de Arte Contemporáneo de Zurich, Arti et Amicitiae en Amsterdam, y MAMA en Rotterdam.

Fotografía: Young Boy Dancing Group en la Chart Art Fair en Copenhagen (Foto por David Stjernholm)

Bailar alrededor de galerías de arte con un láser en el ano podría ser visto como tonto, o un truco barato para exigir la atención de los espectadores. Sin embargo, la curadora Mette Woller- quien incluyó a Young Boy Dancing Group en una exposición titulada «Las Curvas del Mundo» en Chart Art Fair en Copenhague a finales del verano pasado- me explicó que este acto aparentemente exagerado es deliberado. «Desafían las nociones de género y sexualidad y cuestionan continuamente los contextos institucionalizados», afirma. «Te hace llorar o te ofendes.»

Para conocer más acerca de los conceptos de las rarezas y sexualidad detrás del trabajo de Young Boy Dancing Group, recientemente hablé con uno de los cofundadores del grupo, el suizo Manuel Scheiwiller, que estaba «escapando del invierno» en una excursión a Puerto Rico y Cuba en ese momento. Revise la página de YBDG en Facebook para las próximas presentaciones. Créeme, no has vivido hasta que has visto la luz láser fluorescente refractada en un millón de direcciones diferentes de una bola de discoteca, donde la fuente es el ano de algún tipo.

THUMP: ¿La mayoría de los miembros de Young Boy Dancing Group tienen un entrenamiento formal de baile? ¿Y hay un grupo base de miembros?

Manuel Scheiwiller: Sí. En realidad, la mayoría de la gente se reunió en las academias de baile alrededor de Ámsterdam. Estudié danza en Rotterdam y Ámsterdam y luego en artes visuales en Viena y Stuttgart. Lo curioso del grupo es que son de todas partes: Croacia, Estonia, Holanda, Alemania. Pero en realidad, Young Boy Dancing Group no es realmente un grupo fijo, tratamos de mantenerlo muy fluido. Hay un núcleo de como cinco personas organizando conciertos y haciendo cosas. Y luego hay, en total, como 15 personas con las que trabajaremos. Lo importante es que somos amigos, pero como todos tenemos enfoques estéticos e intereses bastante similares, el trabajo se conecta. El espectáculo entero funciona como una piscina para que la gente caiga en él, y así, puede que alguien se interese en trabajar con alguien de nuestros miembros en su propio proyecto. Siempre hay coincidencias.

¿Sientes que hay una idea central que estás tratando de transmitir? ¿O es más juego y experimentación?



Hay ciertos temas que están absolutamente presentes. Uno es, obviamente, lo queer. Otros son la danza, el movimiento, el cuerpo y, por supuesto, la sexualidad. No sé si lo viste en Londres, pero [uno de nuestros miembros] Nico, se insertó un consolador. Hay algo en la sexualidad… en París, tuvimos un taller de cómo besar. Pedimos a toda la audiencia que se tomara la mano y que lo hiciera uno con el otro. Algunos lo hicieron. En realidad, funcionó cuando lo hicimos en Zurich. Fue mucho mejor. Todo el mundo estaba tan en el otro.

Fotografía: Young Boy Dancing Group en la Chart Art Fair en Copenhagen (Foto por David Stjernholm)

¿Cómo decides el contenido de cada performance?

[Inicialmente decidimos] que debería ser sólo generado el día anterior. Piensas en lo que vas a hacer y luego dices, «Vamos a hacerlo», y todos los que se unan pueden proponer cosas. Entonces vemos lo que encaja y lo que se siente bien para todos. Pero ahora, tanta gente tiene interés en las escenas de láser, así que a veces la gente pregunta, «Oye, ¿podemos tener sólo la escena del láser?»

¿Es importante para ti que los lásers sean solo una parte del show, pero no todo?



Esto también es algo que creo que lo hace único: no hay ningún compromiso. Está bien mostrarlo, o no mostrarlo, probar cosas nuevas, usar cosas viejas o saltarse una escena. Se puede hacer por encargo. Por ejemplo en Londres, ¿conoces el trabajo Kiss de Tino Sehgal? Algunos de nosotros hemos participado en la obra de Tino Sehgal en algunos museos de Ámsterdam, de modo que la gente conoce la coreografía -y de alguna manera harían esta pieza como una escena.

Makeout4ultimate, Young Boy Dancing Group con Maria Metsalu, Manuel Scheiwiller, Vincent Riebeek, Nicolas Roses, Estéfano Romani y Juan Pablo Cámara en MAMA Rotterdam, 2014 (Foto a través de Young Boy Dancing Group)

¿Cómo pensaste en la idea de los láseres?

La cosa del laser viene de una mujer en Ibiza. Ella es una artista del club; No sé su nombre. Una vez vimos un GIF [de ella]. Pero no está claro si lo tiene insertado o si solo lo trae amarrado. También decimos que la autoría es realmente compartida entre todas las personas que están participando. Así que si alguien se une, sólo pueden llevar las cosas que hacemos en el grupo más en su propio trabajo. Tratamos de ser muy liberales con el tema de la autoría.

¿Tomó algún ensayo y error encontrar los láseres perfectos?

No hicimos investigación. Tenemos diferentes [láseres]. Uno de ellos tienes que pegarlo con cinta para que se queden, y es muy molesto. Así que encontramos estos que sólo se quedan. Pero todos tienen el mismo brillo. Hay un tipo que se unió al espectáculo en Berlín un día y él tenía este enorme láser. Lo vi sacarlo, siempre ponemos un condón sobre el láser para mantenernos un poco limpios, y su condón estaba sangriento. Fue asqueroso. Yo estaba como, «Va demasiado lejos, es demasiado grande!»

Fotografía: Young Boy Dancing Group en la Chart Art Fair en Copenhagen (Foto por David Stjernholm)

¿Todos los performers están de acuerdo con usarlos?

Al principio, la gente a veces dudaba un poco, pero ahora está bien. A veces es un poco doloroso. Todo el mundo tiene que comenzar en el mismo momento, y es como, «Vamos a hacerlo.» Además, una vez, un hombre tenía hemorroides y no podía hacerlo.



Te has presentado en galerías de arte, pero también en ambientes nocturnos como el Chapter 10 y el club de David Lynch Silencio. ¿Acaso un tipo de espacio se siente más «correcto» para el proyecto que el otro?

Este es un buen punto. Hicimos un espectáculo en Viena en un ambiente de club. Allí, alguien, como un extraño, empujó hacia adentro el láser de Tommy en su trasero. Y eso era demasiado. Después de eso, dijimos: «Hey, no queremos actuar en un contexto de fiesta». Porque la forma en que las personas la valoran es muy diferente, a veces la gente lo observa desde una perspectiva borracha. Así que realmente prefieren tenerlo en espacios de arte. Pero, en el Chapter 10 tuvimos una muy buena experiencia.