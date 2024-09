Esta compañía quiere poner hongos medicinales en tu café

¿Recuerdas que cuando comprabas un capucHino con espuma extra era lo más exótico que podías pedir? Pues ya no más. Ahora los baristas incipientes están infusionando sus creaciones con todo, desde mantequilla hasta viagra.

Y el café solo está volviéndose más extraño.

La última invención para «perturbar» el mundo del café viene de una nueva compañía finlandesa Four Stigmatic, quienes acaban de lanzar un café instantáneo hecho con hongos medicinales.

Al infusionar una mezcla de café con hongos «medicinales» (no, no ése tipo) como el hongo chaga y los melena de león, Four Stigmatic dice que podrán contrarrestar cualquiera de los efectos adversos de la cafeína, incluyendo los bajones y la acidez estomacal. Lo que es más, afirman que el hongo en polvo incrementa el sabor de las bolsitas como un café negro suave.

MUNCHIES contactó a Tero Isokauppila, fundador de Four Stigmatic, para reunir más información sobre el café aparentemente milagroso. Nos dijo que: «Las grandes cantidades de minerales presentes en los hongos chaga pueden ayudar a que el café sea menos ácido. Por otro lado, los hongos como los melena de león ofrecen beneficios potenciales muy interesantes relacionados con el cerebro. Los hongos se encuentran entre los alimentos más estudiados del mundo y todos presentan bastante investigación».

Isokauppila, cuya compañía también vende cacao caliente con hongos y elixires de hongos (a saber), explicó que las propiedades medicinales de los hongos se obtienen a través de «un proceso de vanguardia llamado extracción dual». De nuevo, a saber.

Pero probablemente los cafés fungales de Four Stigmatic no son tan maravillosos como parecen. Escribiendo sobre esta tendencia en las bebidas, la nutrióloga Cynthia Sass advirtió que consumir hongos puede tener consecuencias indeseables. Escribió: «Es importante saber que cualquier elemento medicinal, incluyendo las plantas y sustancias naturales, pueden tener efectos secundarios y contraindicaciones potenciales. Es importante señalar que los chagas tienen un efecto adelgazante en la sangre, así que no deben consumirse antes de cualquier cirugía».

Quizá sea mejor quedarte con tu expreso de siempre y lidiar con la cafeína después.