Esta cuenta de Instagram es una oda la curiosidad pacheca

Bendito Internet. Eternamente bendito, tú que simplemente das y das sin esperar nada a cambio.

Siempre se encuentran genialidades en internet difíciles de describir. Ya sean páginas de memes, imágenes para un nicho extremadamente cerrado o plataformas que valga la pena resaltar, esta columna no es otra cosa que una voz a los héroes del siglo XXI. Resaltando, alabando y glorificando a aquéllos que hacen nuestra cotidianidad un poco menos vacía, Bendito Internet es una afronta al futuro y un manifiesto sobre la realidad. Descubre con nosotros los diamantes de nuestra generación con esta columna dedicada a alabar la gloria del internauta.

Desgraciadamente, no siempre es posible estar en un lugar seguro, cómodo, afable y amable cuando se antoja, de improvisto y sin reparo, un buen toque. Sin embargo, uno como persona que se puede llamar «honorable», no deja que esta necesidad no se cubra y procede a hacer lo propio: sacar el dispositivo de preferencia (mismo que puede variar desde una lata de refresco, un foco, una fruta, un gotero o, claro, una pipa, todo dependiendo del activo químico que se busca en la sustancia a procesar), hacer el tratamiento correcto de tu substancia favorita, colocar el dispositivo en tu boca y, finalmente, inhalar al mismo tiempo que ésta es quemada.

El problema es que, después de ese místico momento no te telentransportas automáticamente a tu sillón porque, obviamente, dios te odia. Es ahí cuando la funesta realidad te pega y recuerdas que tienes que subirte a un camión por cuarenta y cinco minutos, caminar quince minutos, pasar por la maldita leche para llegar a la tierra prometida.

Y entonces, navegando el interminable mar de basura que puedes encontrar en la web, aparece el glorioso… No, el imperioso, ¡No! ¡El sagrado! perfil de Instagram @Ifyouhigh susurrándote al oído «No te preocupes, todo estará bien», mientras acaricia tus ojos con relajantes, estimulantes, sorprendentes y satisfactorios videos e imágenes que pueden variar desde lo estético hasta lo curioso.

Con todo y esto, aún siento que no es suficiente para dimensionar la grandeza de este perfil. Con dolor y despecho lo acepto: las palabras no bastan para capturar la belleza curatorial de @Ifyouhigh. Deleita tus ojos con todo lo que tiene que ofrecer, abajo:

Hazte un favor y sigue a @Ifyouhigh en Instagram.

Puedes seguir a Sergio en Instagram, sube fotos fritas.

