Esta «Diosa de McDonald’s» es el reciente ícono sexual de la cultura de comida rápida taiwanesa

¿Cuál es la ruta más segura y rápida para convertirte en un símbolo sexual internacional? ¿Podría ser trabajar en comida rápida?

Después de todo, nada grita «centro de atención» como el círculo de luz fluorescente que brilla sobre el linóleo viejo de color morado mientras presionas tu cuerpo contra la barra para pedir montículos de grasa salada a las 2 de la mañana.

Videos by VICE

Bueno, tal vez no en Occidente… pero, en Taiwán las cosas son diferentes.

Wei Han Xu, también conocida como Weiwei, o Haitun (que significa «delfín» en chino), es la reciente favorita de los medios de Taiwán. ¿Y dónde la descubrieron? Trabajando en un local de McDonald’s, por supuesto. Y aunque la histeria es reciente, ha estado empleada de medio tiempo durante cinco años.

Foto vía Raindog.

Weiwei tiene ojos grandes y redondos; un rostro joven, casi como de caricatura, y una inclinación por el uso de blusas cursis con tacones superaltos. Según RocketNews24, «después de que sus fotos se hicieran virales, la belleza petite ha aparecido en varios programas de variedades de Taiwán debido a su repentina fama. También trabaja como modelo y publica activamente selfies en sus cuentas de redes sociales».

Rastreando su ascenso desde sus humildes raíces, llegamos a un blogger taiwanés popular llamado RainDog, que es un tanto deleznable, a juzgar por su página web. Sus seguidores fueron derrotados rápidamente con las fotos que publicó de Weiwei.

Poco después, su lugar de trabajo en la ciudad de Kaohsiung se llenó de mirones. Weiwei le dijo a un programa de variedades que su nueva notoriedad ha provocado un aumento en los visitantes a su McDonald’s, pero «su manager no está muy contento con el alboroto porque muchos de estos fans tienden a amontonarse en el mostrador tratando de hablarle o tomarle fotos». De hecho, si ella no está trabajando «se van sin comprar nada».

突然收到很多外國朋友的私訊,想說新聞已經過了,覺得受寵若驚,真的很謝謝大家的關注。 很努力的打了英文哪 En estos días he recibido muchos mensajes de personas con diferentes orígenes. Me quedé muy sorprendida porque creo que es solo una noticia vieja en Taiwán. Me gustaría agradecer por todas las atenciones, gracias por tomarme en cuenta. A photo posted by 徐薇涵 (@pppig) on Aug 18, 2015 at 9:29am PDT

Sin embargo, Weiwei está agradecida por —y lista para aprovechar— la atención que ha recibido.

Recientemente publicó en su página de Facebook (donde, por cierto, aparece como una «figura pública» y ha ganado rápidamente 87 mil Me Gusta) la siguiente misiva a sus seguidores: «En estos días he recibido muchos mensajes de personas con diferentes orígenes. Me quedé muy sorprendida porque creo que es solo una noticia vieja en Taiwán. Me gustaría agradecer por todas las atenciones, gracias por tomarme en cuenta».

Hombres de todo el mundo ponen comentarios para Weiwei, como Fikar Muhammad Akbar, quien escribe: «¡Ohhh, por Dios! Eres muy hermosa, oh, mi Dios, eres una hermosura como una princesa y también me gusta tu voz… más que princesa, la cosa más hermosa del mundo… pareces un ángel, wow, soñaré contigo».

Muchos le piden a Weiwei que se case con ellos. Otros solo quieren saber dónde se encuentra su McDonald’s. Ella responde tímidamente: «En Taiwán».

También tiene, hasta ahora, más de 40 mil 800 seguidores en Instagram.

McDonald’s en Taiwán no es un lugar tan poco probable para poner en marcha una carrera de Internet como podrías pensar. Los puntos de venta aquí están contratando a chicas lindas y motivándolas a actuar sus fantasías de cosplay, incluyendo usar vestidos de empleadas domésticas, uniformes de marinera y otros atuendos.

En resumen, el McDonald’s en Taiwán no es como el McDonald’s que te encuentras en las zonas rurales de otras partes del mundo; la nación asiática tiene su propia subcultura atada al sexo que va más allá del Ronald McDonald con el que estamos familiarizados en los Estados Unidos. Aún así, solo Weiwei ha sido bautizada como la «más linda diosa de McDonald’s en la historia de Taiwán».

¿Desconcierta un poco toda esta atención en una chica joven en su lugar de trabajo? Claro. Pero, por el momento, Weiwei parece estar disfrutando de su fama recién descubierta –tenga o no que seguir vendiendo papas fritas.

En la mitología griega las diosas nacían de conchas marinas o surgían, de forma espontánea, de la cabeza de Zeus. Hoy en día, por lo menos en Taiwán, pueden ascender desde detrás del mostrador en un emporio de hamburguesas rápidas.