Esta es la gente del Corona Capital 2017

Todas las fotos de Marcelo Quiñones para Noisey en Español.

Gente de todos los rincones de la República Mexicana, de todos los tipos, colores y sabores, se dieron cita en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para la octava edición del Corona Capital, que tuvo como actos principales a los Fo Fighters el sábado y a Green Day el domingo, además de actos geniales como Phoenix, PJ Harvey, Elbow, Washed Out, Cage The Elephant, Grizzly Bear, Alt-J y un bonito y cumplidor etcétera. No cabe duda que cada año el Corona Capital afianza su reputación como el festival más grande de México, con una oferta musical que lo sitúa en un circuito especial de festivales a nivel internacional. Una fiesta de la cual cada vez más se apropian los chilangos. Checa nuestra galería con toda la gente que fue al Corona Capital 2017 y nos vemos el años que entra en la novena edición.

