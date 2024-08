Esta es la impresionante vista de los apartamentos más lujosos de Nueva York

One Madison, 432 Park Avenue, 277 Fifth, 520 West 28th Street, 56 Leonard Para muchos, estas direcciones no significan nada. Para otros, pueden sonar algo familiares. Y para unos pocos privilegiados, equivalen a la dirección de su casa (o segunda casa, o tercera). Estas son las residencias de Manhattan que ofrecen impresionantes vistas de la ciudad de Nueva York que la mayoría de la gente común nunca podrá admirar.

En 2016, Andi Schmied, artista visual y arquitecta con sede en Budapest, quiso encontrar una forma de visitar estas propiedades. No podía entrar así como así, con cámara en mano, necesitaba una razón para visitarlas. Entonces inventó a Gabriella, una multimillonaria húngara. Bajo este seudónimo, Andi se puso en contacto con las agencias inmobiliarias más lujosas de la ciudad y les pidió visitar sus propiedades más exclusivas. Sorprendentemente, no fue muy difícil conseguir el acceso.

Hablamos con Andi para que nos contara sobre su nuevo libro en el que documenta la impresionante vista de estas propiedades: Views: A High-Rise Panorama of Manhattan.

Vista desde el baño de un apartamento diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly en 432 Park Avenue.

VICE: ¿Cómo se te ocurrió el personaje de Gabriella? ¿Te inspiraste en alguien? Andi Schmied: El personaje ha evolucionado de una forma muy orgánica. Necesitaba un nombre que no redireccionara a mí cuando lo buscaran en Google, ya que tengo proyectos de arte y se hubiera visto un poco sospechoso. Al final, conservé mi segundo nombre y mi apellido, y me funcionó perfecto cada vez que revisaban mi pasaporte. Para poder buscar apartamentos y penthouses enormes, necesitaba tener un hijo, así que terminé inventándome uno, y les enseñaba una foto de mi sobrino. Pero en 2020 tuve un hijo en la vida real y usaba su nombre cuando los agentes me preguntaban por él.

El resto se desarrolló con el tiempo. Los agentes me hacían todo tipo de preguntas: cuántos éramos en la familia, qué hacíamos para ganarnos la vida, si me gustaba cocinar o qué tipo de ropa usaba. Y la urgencia con la que había que responder a estas preguntas exigía espontaneidad. Una vez un agente me preguntó si teníamos niñera, y rápidamente respondí “claro”, así que a partir de ese momento Gabriella tuvo niñera. También me preguntaban quién diseñaba mi ropa y, a falta de algo mejor, les respondía que un diseñador húngaro. Quería ser lo más directa y honesta posible, por eso Gabriella es arquitecta, por ejemplo. Por lo tanto, su carácter se basa en una determinada realidad. Me inventé una versión muy rica de mí misma, más o menos. No tengo el talento de actuar para crear un personaje de la nada.

Vista de Central Park desde una de las habitaciones en 432 Park Avenue.

Vista desde una de las habitaciones en 432 Park Avenue.

Vista de Central Park desde el piso 100 de la Central Park Tower, que fue diseñada por Adrian Smith + Gordon Gill Architecture y que, cuando esté terminada, será la torre residencial más alta del planeta.

¿Fue fácil llegar a estos lugares? ¿Cómo fue el proceso?

De hecho, no dudaba de mis habilidades para poder llegar a estas residencias. Me asusté un poco cuando unos amigos de Nueva York (incluido un agente de bienes raíces) me dijeron que las agencias podrían verificar mis antecedentes financieros. Pero resulta que solo hacen esto con las propiedades más baratas, ya que los ultrarricos nunca dan sus datos bancarios hasta que las cosas se ponen serias.

¿Hay algún lugar que te parezca más ridículo que los demás?

Todos los edificios del arquitecto Robert A.M. Stern me parecen horrendos. Todos se ocupan en un instante y supuestamente están “inspirados en las residencias históricas de la ciudad de Nueva York”, con sus fachadas revestidas de piedra caliza y detalles dorados en todas partes. Pero en realidad parecen antiguos clubes para caballeros.

Vista de la Met Life Tower desde un apartamento de Madison Square Park Tower diseñado por Kohn Pedersen Fox Associates.

Vista del Empire State Building desde un apartamento en One Madison, un rascacielos residencial construido por la arquitecta Cetra Ruddy.

Vista desde un baño en el Time Warner Center, diseñado por Skidmore, Owings & Merrill.

**¿Has visto alguna locura que solo los ricos pueden pagar?

**Dado que todos estos edificios son prácticamente iguales, una de las formas en la que tratan de destacarse es ofreciendo amenidades totalmente ridículas. Lo de hoy son los simuladores de golf. También existe una gran competencia entre los restaurantes privados en estos edificios residenciales. Hace tres años, en 432 Park Avenue, me dijeron con orgullo que el restaurante estaba supervisado por un chef con estrella Michelin, Shaun Hergatt. El año pasado en la Central Park Tower, me dijeron que las cosas estaban cambiando: cada dos meses había un nuevo chef, todos con estrellas Michelin.

**Desde que salió tu proyecto y recibiste cobertura de los medios, ¿alguno de los agentes inmobiliarios te ha querido contactar?

**Es muy raro porque me han contactado muchos agentes inmobiliarios, pero ninguno que haya visitado. Los que me contactaron lo hicieron para decirme que les gustó mucho el proyecto, lo cual me sorprendió pero me hizo sentir bien. Algunos agentes se consideran privilegiados de poder ver estos lugares, pero otros se sienten frustrados con la industria en la que trabajan. El libro revela bastante sobre toda la basura de marketing sobre estos edificios y a muchos agentes inmobiliarios este segmento de su profesión les parece tan problemático como a mí, creo. Los agentes en estos niveles pueden ganar millones con una sola venta y, por lo tanto, tienen un estilo de vida similar al de sus clientes. También hay una cultura de celebridades en torno a algunos agentes, e incluso programas de televisión sobre ellos. Pero muchos me han dicho que les gusta exponer toda la mierda que pasa en esta esfera.

Vista desde el penthouse más grande en 520 West 28th Street, diseñado por Zaha Hadid.

Vista del río Hudson desde un apartamento en Cetra Ruddy’s One Madison Tower.

Vista de Central Park desde un apartamento en Central Park Tower por Adrian Smith + Gordon Gill, todavía en construcción.

Private Views : A High-Rise Panorama of Manhattan está disponible en andischmied.com

