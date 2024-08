Esta es la modelo cuyas fotos en ‘SoHo’ Álvaro Uribe tildó de «pornografía infantil»

Este fue el tweet que hace unos días le dio inicio al escándalo.

El tuit del senador del Centro Democrático en respuesta a la columna «Proclama por la independencia de Antoquia», del periodista Daniel Samper Ospina, fue criticado por figuras públicas, periodistas y defensores de la libertad de prensa, todos alineados argumentando que el tuit es una afirmación irresponsable, sin fundamento y peligrosa, por el hecho de venir de un senador.



La terrible acusación de Uribe, luego se sabría, tenía que ver en parte con unas fotos que fueron publicadas hace cerca de 15 años en la revista Soho, cuando Daniel Samper Ospina era su director. Las protagonistas de las fotos eran Linda Salamanca y Nataly Correa, quienes entonces eran menores de edad (15 y 16 años, respectivamente) y fueron fotografiadas en ropa interior y usando transparencias.

Desde el tuit, no solo Uribe y Samper han estado bajo observación, de paso a ellas también les ha tocado lidiar con críticas e interpretaciones de lo que hicieron hace más de 10 años y con los muchos que tildan sus fotos de pornografía infantil.

Linda Salamanca, quien ahora tiene 29 años y es artista plástica y psicóloga, terminó metida en la mitad del escándalo y desde entonces ha recibido mensajes personales que van desde la agresividad y la crítica, hasta la condescendencia y la victimización. El miércoles pasado, Linda se pasó por las oficinas de VICE para contarnos su versión de la historia y lo que para ella significan sus fotos en Soho.

Esto fue lo que nos contó.

Yo empecé en el modelaje alrededor de los seis años, y, desde entonces, hice muchas cosas, trabajando, que creo que me hicieron madurar temprano. Cuando tenía 14 años ya quería salir en Soho. Sentía que era el momento y salir en la revista era una meta profesional para la que ya me sentía madura. Además, ya había hecho publicidad de vestidos de baño y para mí era normal y lindo esa forma artística de mirar el cuerpo.

Para hacer las fotos, mis papás tenían que firmar un permiso. Ellos firmaron y con eso no hubo ningún problema. Todo fue legalmente muy correcto. Cuando lo hice me sentí muy cómoda y no le vi nada malo. Y lo sigo viendo igual.

El tuit de Álvaro Uribe, y lo que ha pasado desde entonces, me sorprendieron porque eso fue hace mucho tiempo y uno no se imagina que alguien vaya a removerlo. Pero, además, me sentí incómoda porque creo que «pornografía infantil» son dos palabras muy fuertes que denotan otras cosas y que han confundido a muchas personas que me escriben preguntándome si a mí me obligaron a hacer lo que hice. Me he sentido atacada por parte de algunos uribistas que me han mandado mensajes entrometiéndose en la formación que me dieron mis padres e incómoda con el hecho de que Uribe haya cogido estas fotos para echarse pullas con Daniel Samper. Lo que yo hice no tiene nada que ver con su pelea.

Creo que los 15 años sí son una temprana edad para muchas cosas, pero sí hay capacidad para decidir lo que es bueno y lo que es malo. En mi caso, además, desde pequeña he sido muy liberal por la forma en que me criaron. Por eso también nunca me ha importado lo que opinen otras personas. No me siento como una víctima ni siento que alguien se haya aprovechado de mí.

Creo que a veces lo que pasa es que esta sociedad es muy morronga y tratan de mostrar que sus hijos no se hacen ni la paja, y pienso que muchas veces los niños y niñas a los 15 o 16 años, en promedio, ya están perdiendo la virginidad. Puede ser temprano, pero es lo que pasa en esta sociedad.



Finalmente, no me arrepiento de nada y si hoy tuviera que volver a hacer las fotos, las haría. Estoy muy cómoda con lo que hice