Esta es la primera iglesia de ayahuasca pública y legal

Pero si realmente deseas ampliar tu mente, visita la última frontera de la conciencia humana en Elbe, Washington, Estados Unidos.

Al retiro espiritual peruano Ayahuasca Healings recientemente se le ha concedido la condición de iglesia en los Estados Unidos, lo que la haría la primera iglesia de ayahuasca legal y «pública» en el país, de acuerdo con los fundadores, y han elegido un trozo de 160 acres de tierra en Elbe como zona cero para la curación espiritual.

Para aquellos no familiarizados con el té de ayahuasca, es una mezcla hecha con una planta amazónica que contiene uno de los alucinógenos más potentes de la naturaleza. Puede inducir intensas visiones que cambian vidas, pero también episodios violentos de vómito.

Las culturas indígenas han utilizado la ayahuasca durante siglos como una forma de limpieza de la psique de los problemas espirituales subyacentes. Cada vez más, en un Occidente obsesionado con los trastornos, la ayahuasca se está utilizando para hacer frente a problemas psicológicos como la depresión, la adicción y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Hablamos con Trinity de Guzmán, uno de los fundadores de Ayahuasca Healings, sobre las propiedades místicas de este té y para averiguar dónde se inscribe esta nueva iglesia en el marco de la regulación compleja de drogas y religión.

MUNCHIES: Hola, Trinity. ¿Qué es la ayahuasca? Trinity de Guzmán: La ayahuasca es una planta medicinal sagrada con la que las tribus indígenas han estado trabajando durante miles de años. Y la han utilizado como una herramienta para la curación espiritual, física, mental y emocional. Pero lo más importante, es una herramienta para conectarse con el reino espiritual.

¿La ayahuasca es legal? Es una sustancia no controlada. Pero la DMT, que se puede extraer de las plantas, es un fármaco controlado de Clasificación 1 por la DEA. La ayahuasca en sí no es una droga clasificada, pero es legal en un ambiente religioso y espiritual. Así que, básicamente, la ayahuasca es legal si tus intenciones son sinceramente religiosas. Y es legal en una iglesia. Tienes que ser miembro de una iglesia que tenga esa protección legal.

¿Por qué servir la ayahuasca como té es el método preferido de preparación? Es necesario hacerla té para extraer los componentes de estas dos plantas: la chacruna (un arbusto conocido también como Psychotria viridis) y la ayahuasca (la vid de Banisteriopsis caapi).

¿Por qué este té de raíz induce el vómito? Mucha gente tiene una relación muy negativa con la idea de vomitar. Por lo general vomitas después de una intoxicación por alimentos, o por beber demasiado, o cuando te enfermas. Por lo general es una reacción a algo malo, y no se siente bien.

Pero con la ayahuasca, el vómito no es simplemente un líquido que sale de ti. Es más como un bagaje lleno de energía que hemos estado cargando y que ni siquiera sabíamos. Y la experiencia de la purga es muy liberadora y mucha gente dice que se siente cincuenta kilos más ligera. Es una manera de despejar las cadenas energéticas de la esclavitud que nos han mantenido con ciertos patrones de pensar y de ser.

¿Qué hay en el té que hace que la gente tenga alucinaciones? La vid en sí contiene inhibidores de la MAO, y luego está la chacruna, que es la hoja, y que contiene la molécula de DMT. Sin los inhibidores de la MAO, la DMT solo sería digerida y no absorbida por el cuerpo. Pero más allá de la composición química del té está el espíritu. Es por eso que la DMT es tan diferente, una vez que la extraes de la planta, te deshaces también del espíritu

Sí, exactamente.

¿Me puedes explicar este proceso? Por supuesto. Elaboras el té en una olla grande sobre el fuego hasta por siete días. Es un proceso muy extenso y el calor constante permite que los componentes de esas plantas se extraigan en el líquido. Tienes que estar observando el fuego y orar sobre la medicina todo el tiempo y siempre agregar más agua.

¿El té sabe bien? No sabe bien. Es muy amargo. Está hecho de una vid, por lo que sabe a corteza de árbol; no es muy sabroso. Es una combinación entre comer tierra y algo amargo. Pero mide generalmente cerca de dos onzas, así que lo puedes ingerir muy rápidamente.

No es una droga recreativa. No es una experiencia agradable ir a las sombras de nuestra conciencia y encontrar nuestros dolores y heridas y traumas y traumas no resueltos. Siempre te dará lo que necesitas. Realmente va a desafiarte.

¿Qué experimentas visualmente después de beber el té? Las visiones comienzan a colarse y varían dependiendo de la forma en que la medicina fue servida y la intención que se le puso. Todo eso afecta a la experiencia. Pero es muy colorido, como una camisa de teñido anudado. No dura mucho tiempo y es muy abstracto, pero ésa es la entrada del espíritu. Después de eso empieza el viaje y te conectarás con el espíritu de la Madre Ayahuasca.

¿Por qué elegiste que Elbe, Washington fuera la ubicación para el sitio estadounidense de Ayahuasca Healings? Elegimos el noroeste del Pacífico por la energía. Es tan rica y viva con la Madre Naturaleza.

¿Cómo se diferencian las iglesias de ayahuasca de las iglesias tradicionales? Otras iglesias hablan de Dios, y la persona, como un pastor o un padre (depende) que habla en la habitación es la conexión con Dios. Pero en la iglesia de la ayahuasca queremos que te conectes contigo mismo.

¿Cómo fue que Ayahuasca Healings se convirtió en una iglesia? Básicamente estábamos trabajando con la New Haven Native American Church, que es una rama de la Oklevueha Native American Church, y tiene la autoridad y la capacidad de utilizar sacramentos como la ayahuasca en virtud del American Indian Religious Freedom Act, diseñado para proteger y preservar la tradición y las prácticas culturales de los indios americanos. Como resultado, al pertenecernos, el gobierno no puede interferir en nuestras ceremonias, sacramentos o plantas maestras como el peyote y la ayahuasca.

Entonces, ¿dónde encaja el retiro Ayahuasca Healings en Washington en este marco jurídico? Somos la primera iglesia de ayahuasca pública y legal en Estados Unidos. No somos la primera iglesia de ayahuasca legal, pero digo «pública» porque en verdad estamos usando el Internet para compartir este mensaje, a diferencia de otras iglesias de ayahuasca en Estados Unidos que han estado más cerradas para el público.

¿Hay mucha demanda de ayahuasca en los EE.UU.? Hay miles de personas que están en busca de ayahuasca todos los días, pero eso no quiere decir que cualquiera pueda venir a la iglesia en cualquier momento.

¿Cómo te ha ayudado la ayahuasca personalmente? Hubo tanta transformación que obtuve de este té. Pero lo principal es el propósito. Me puso en un camino en el que no puedo dejar de cumplir con mi propósito. Siempre te da lo que estabas destinado a recibir. Tuve una infancia traumática y me afectó de diferentes maneras, sobre todo con las relaciones, y esto me dio claridad y rompí con algunos patrones de pensamiento destructivos que tenía.

Me voy a aventurar a asumir que esta visión de llevar el té a un público más amplio te llegó durante una ceremonia de ayahuasca. La primera vez que probé la ayahuasca, fue una de las noches más difíciles de mi vida. Estaba acurrucado en posición fetal, llorando, temblando, y vomitando. Y supe en ese momento que estaba aquí para compartirlo con el mundo, no sabía de qué manera, pero pensé: «Estados Unidos necesita esto».

Gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti, hermano.