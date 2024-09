Esta es la razón por la que te encanta torturarte con el chile

«Es la aceleración».

«Me gustan las sensaciones de hormigueo».

«Siento si no lo obtengo me lo estoy perdiendo».

«Me gusta presionar los límites para encontrar el nivel perfecto».

«Hace que las cosas sepan mejor».

«No lo sé, es un poco adictivo».

Las plantas desarrollaron estas moléculas como una táctica evolutiva para disuadir a los animales y a los seres humanos de comerlas. Pero nosotros, como seres humanos, nos adaptamos a esas sensaciones que fueron diseñadas para repelernos. Diablos, por algo estamos en la cima de la cadena alimentaria. Según Paul Bloom, psicólogo de Yale y autor de How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like, «los filósofos han buscado frecuentemente la característica definitoria de los seres humanos: el lenguaje, la racionalidad, la cultura, y así sucesivamente. Yo me quedo con esto: el hombre es el único animal al que le gusta la salsa Tabasco».

Entre el placer y el dolor Por mucho tiempo se asumió que el dolor y el placer eran sensaciones opuestas liberadas por distintas vías en el sistema nervioso. Sin embargo, estudios recientes sugieren que tienen mucho en común y que hay una continuad entre dolor y placer. «En varias estructuras cerebrales, las neuronas que responden al dolor y al placer se encuentran muy juntas, formando escalas de positivo a negativo», explica John McQuaid, autor de Tasty: The Art and Science of What We Eat.

El masoquismo benigno Los seres humanos somos maestros de la alquimia de sensaciones. Hemos descubierto cómo convertir una experiencia desagradable en algo placentero y emocionante. Comer chiles no es la única actividad en esta clase. El psicólogo cultural, Dr. Rozin, sugiere que es emocionante encontrar placer en el dolor o en el estrés.

En Journal of Motivation and Emotion escribe: «La gente ha aprendido a disfrutar el miedo y la excitación producida por [cosas como] montañas rusas, salto en paracaídas, o películas de terror. Disfrutan de llorar en las películas tristes, y algunos llegan a disfrutar el dolor inicial de entrar en un baño muy caliente o el choque de saltar al agua helada».

Él llama a estas actividades «masoquismo benigno» porque son dolorosas, pero no graves.