Esta es la ruta que debes seguir si perdiste tu casa o está inhabitable

¿Qué hago si perdí mi casa por el sismo?

Ha pasado una semana desde el terremoto que sacudió buena parte de la Ciudad de México. El número de edificios dañados se cuenta por decenas y son cientos las personas que se quedaron sin un hogar o que ya no pueden regresar al suyo porque quedó dañado. El siguiente paso es la reconstrucción de la ciudad y de la vida de los capitalinos.

Por eso en VICE preparamos esta guía para que sepas qué hacer o a dónde acudir si perdiste tu vivienda o quedó inhabitable. Ha sido elaborada con información de la brigadas jurídicas en apoyo a los afectados por el sismo, representadas por cuatro asociaciones de abogados: Appleseed México, Red Pro Bono México, Fundación Barra Mexicana y el Centro Mexicano Pro Bono.

Paso 1:

Debes de contactar a las autoridades de Protección Civil para que determinen el estado del inmueble.

Paso 2:

Para avalar que el inmueble es de tu propiedad debes de presentar las escrituras. Si las perdiste durante el sismo puedes acudir a la notaria donde se expidieron si tienen menos de cinco años, si no, debes de solicitarlas en el Archivo de Notarías o en el Registro Público de tu entidad federativa.

Si rentabas el inmueble y el edificio o la casa sufrieron daños severos, puedes cancelar tu contrato de arrendamiento. Si pagaste meses anticipados, el propietario debe de devolverte el monto y si adeudas meses de pago, debes de pagarlos.

Paso 3:

Para documentar los daños ocurridos es necesario que un notario público levante una fe de hechos que documente las condiciones de la construcción y que incluya fotografías. En algunos casos, como el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, hay asociaciones que realizarán el tramite de manera gratuita.

Paso 4:

Si tu casa está asegurada contra desastres naturales, revisa con qué tipo de cobertura cuenta y si están contemplados gastos a terceros, debes de comunicarte con la aseguradora hasta qué monto cubrirá por pérdida total o parcial de la vivienda.

Si está hipotecada, es muy probable que el crédito hipotecario contemple un seguro que puede contemplar daños por terremotos. Revisa tu póliza y contacta a la institución bancaria.

Si tú inmueble no está asegurado y consideras que había problemas en la construcción debes de acudir con algún abogado para iniciar un proceso legal contra la constructora, la persona que te lo vendió o el director responsable de la obra.

Si eres derechohabiente del ISSSTE puedes solicitar un crédito para la reparación de tu vivienda. Si tienes un crédito Infonavit o Fovissste y estás al corriente con tus pagos, cuentas con un seguro contra daños materiales por pérdidas totales o parciales de tu inmueble. Debes de comunicarte de inmediato con ambas instituciones.

Paso 5:

Si tu propiedad no está asegurada y quieres acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), debes de esperar a que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los recursos y programas que se activarán para la reconstrucción de viviendas. En el caso del sismo del 7 de septiembre que afectó a Oaxaca y Chiapas ya se han publicado, respecto al del 19 de septiembre todavía no.

El FONDEN no entrega dinero directamente a las personas damnificadas. Lo hace a través de programas específicos con base en un padrón de beneficiarios. Los recursos se entregan principalmente a personas que se encuentren en pobreza patrimonial. Y pueden ser otorgados en tres distintos casos:

1) Daños menores hasta por $5,500.00.

2) Daños parciales hasta por $28,000.00.

3) Construcción de vivienda hasta por $120,000.00.

Paso 6:

Para iniciar el proceso de reconstrucción es recomendable que lo hagas con asesoría de un abogado. Hay varias asociaciones que dan asesoría de manera gratuita a los afectados.

En esta página puedes encontrar la guía completa y asistencia jurídica gratuita.

