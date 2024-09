Esta experta en extraterrestres dice que ser vegano es lo mejor para atraer “seres del cielo”

La comida nos conecta a todos nosotros –extraterrestres incluidos–.

Para celebrar que la CIA oficialmente publicará «un vistazo a sus Expedientes-X» y por la conferencia OVNI de este año CONTACT en el Desierto en Joshua Tree, California, MUNCHIES habló con Laura Magdalene Eisenhower —una astróloga médica, alquimista global, mitóloga cósmica y la tataranieta del Presidente Dwight D. Eisenhower —acerca del rol que juega la comida y la bebida en alinear tus energías «para ayudar a traer a seres del cielo.»

Para aquellos de ustedes que no estén dispuestos a torturarse con su historia de la teoría de la conspiración, se creía que el presidente Eisenhower había firmado un tratado con extraterrestres en 1953. Laura, una autoridad en el tema de los extraterrestres y energía cósmica, ahora está continuando con la tradición familiar liderando algunos talleres en CONTACT, uno de los cuales se llama «Planes ET, Contacto Positivo, I.A. y Líneas de Tiempo.»

Hablamos de Reptilianos, restos químicos y té kombucha.

MUNCHIES: Hola, Laura. ¿Cómo estás? Laura Magdalene Eisenhower: [Hace una pausa de cuatro segundos antes de responder.] ¡Estoy bien! ¿Tú cómo estás?

Estoy genial, gracias por preguntar. Escuché que encontraste la dieta apropiada para convocar a los aliens y a otros seres del cielo –¿esto es verdad? Sí. Es verdad. Pero tengo que admitir que debo permanecer muy flexible. Fui una de las primeras personas involucradas en el negocio de la industria alimenticia, incluso antes de que Whole Foods surgiera. Tenía una compañía de envío y entrega de comida orgánica y conseguía productos para personas sensibles a químicos que no podían salir de sus casas.

Desde principio de los 90s, he estado investigando la reacción de las personas al medio ambiente. Lo que he descubierto es que existen múltiples factores –cosas como tus reacciones emocionales, físicas y mentales– y estamos siendo afectados en todos los niveles. No se trata solamente de cuidar tu dieta. También debemos poner atención a la forma de nuestros pensamientos y la calidad de energía de nuestra agua, ya que somos agua más que nada.

Para nuestros lectores que no saben quién o qué es un «ser del cielo», ¿puedes darnos una síntesis rápida? Bueno, somos seres multidimensionales. Todo mundo tiene sus propias experiencias, así que es difícil para alguien comprender a otros seres además de los que nos encontramos en nuestra realidad física. Hay algunas personas que tienen experiencias de abducción con extraterrestres. Hay algunas personas que han visto OVNIs, otras que han visto hadas o elfos y otras personas que tienen experiencias con ángeles o guías espirituales.

Tenemos que entender que somos seres multidimensionales y –basados en nuestra frecuencia, percepciones y nuestros niveles vibratorios con los que funcionamos– vamos a observar cosas diferentes. No siempre serán cosas que otras personas puedan ver. Un ser del cielo también puede ser una sílfide. Éstas ayudan comiendo los restos químicos en el cielo. Los seres del cielo son elementales.

Ya que estamos lidiando con seres de verdad, también hay seres manipuladores. En este caso, una persona puede sentir que está teniendo un contacto o experiencia, pero no es legítima. No necesitamos salir de nuestro camino para ver o experimentar estas cosas. Debemos darnos el beneficio de la duda en cuanto a lo que vemos.

Al mismo tiempo, debemos estar atrasados, porque allá afuera hay tecnologías que pueden imitar las experiencias de contacto con extraterrestres, ángeles o maestros ascendidos.

Mi cuerpo ha sido llamado a comer calabazas últimamente.

Respecto a la sílfide y los rastros químicos, ¿crees que los rastros químicos han afectado nuestro sistema de alimento y agua? Absolutamente. Hay nanopartículas en los rastros químicos que estamos absorbiendo en nuestro cuerpo y el peligro es que estas partículas se vinculen a un sistema de inteligencia artificial. La sustancia que se rocía al cielo para hacer que llueva, cae al suelo y a nuestra agua. Sin embargo, cuando expandimos nuestra conciencia, estamos trabajando con una física diferente y por lo tanto trasciende para crear alquimia. Es cuestión de poner atención a tu frecuencia y vibración, para poder asimilar y alquemizar estas energías tóxicas.

Podemos combatir estas sustancias si apoyamos a Gea; la Tierra sabe cómo curarse a sí misma, pero es un proceso cooperativo. Sólo debemos tomar el asunto en nuestras manos.

¿Qué tipo de alimentos amigables con los seres celestiales desayunaste hoy? Comí una tortilla Ezekiel con huevos y papas. Me gusta comer huevos –me gusta la proteína–.

¿Qué otro tipo de comida o bebidas son las mejores para atraer a los seres del cielo? Amo el kombucha. Bebo mucha agua alcalina. El jugo es muy importante también. Queremos tener una flora saludable en nuestro tracto digestivo, porque eso mantiene a nuestro sistema inmune en alta vibración. Esto nos ayuda a combatir todas las sustancias con las que lidiamos en este mundo tóxico.

Me gusta la comida de India. La cúrcuma es un adelgazante sanguíneo saludable. Me encanta la comida cruda. Mi cuerpo ha sido llamado a comer calabazas últimamente.

¿Por qué crees que la comida vegana o vegetariana es mejor para atraer a los seres del cielo? Es una energía más limpia y pura. No quiero decir lo que deberías y no deberías comer respecto a la carne, pero estarás en mejores condiciones para relacionarte con seres de dimensiones más altas, porque tu cuerpo no será tan pesado debido a la gravedad.

Cuando comes animales, se trata de una densidad más pesada para procesar en nuestros cuerpos físicos. Cuando comemos vegetales, estamos más ligeros, así que podemos conectar con seres más elevados. No tienes que ser vegetariano o vegano para experimentar a los seres celestiales, pero es lo más adecuado para las personas. Hay una postura dependiendo de cada caso; lo mejor que puedes hacer es bendecir tu comida. La gente necesita honrar las energías sagradas de la comida.

Todos somos seres multidimensionales, así que nos enfrentamos a una enorme cadena alimenticia.

He visto tu video viral, en donde explicas cómo «la invasión ET ya ocurrió y el gobierno no quiere que nos enteremos.» ¿Crees que los Extraterrestres se infiltraron en nuestros alimentos y sistema de agua? Sí, tan sólo mira los transgénicos. Nuestra comida ha sido alterada de manera que nos atonta y mantiene nuestros cuerpos enfermos e inhibe las activaciones de nuestro ADN. Hay planes negativos de los ET que han estado en curso durante mucho tiempo, pero queremos hacer esta situación algo que sea ajeno a nosotros. Todo se trata de explotación y hacer dinero a costa de quienes no están enterados o completamente despiertos; es un sistema vampírico y hay entidades de todos los planetas que promueven esto.

Cuando miramos el gran escenario del mundo, a veces es difícil proteger nuestra mente en medio de las entidades de todos los planetas, pero son atraídas hacia quienes son codiciosos. Ha habido acuerdos y colaboraciones con entidades oscuras (su oración es interrumpida por un extraño sonido repicante en el teléfono cuando dice la palabra «oscuras»). Sin embargo, cuando seguimos un camino positivo, atraeremos ángeles y extraterrestres de dimensiones más elevadas.

¿Los extraterrestres necesitan comer también? Bueno, los Grises absorben energía a través de su cuerpo como una planta, así que no. Perdieron sus capacidades reproductivas. También están los EBEs (entidades biológicas extraterrestres). Luego están los Reptilianos que supuestamente comen humanos, pero no quiero asustar a nadie. Todos somos seres multidimensionales, así que nos enfrentamos a una enorme cadena alimenticia. No soy una experta en su dieta, pero es algo que la gente todavía necesita investigar.

¿Hay alguna manera de evitar ser comido por los Reptilianos y escapar de esta cadena alimenticia intergaláctica? [Hace una pausa de cuatro segundos antes de contestar.] Ser consciente cuando despiertas por la mañana hasta que te duermes por la noche. La energía es comida. ¿Qué estás emitiendo en tu ambiente? ¿Cuál es la calidad de tus palabras y expresión? ¿Qué estás dejando entrar en tu cuerpo? ¿Con qué clase de personas sales? Todos estamos en una relación con la vida, así que si tenemos una relación con algo negativo, químico, artificial o simplemente impuro, eso afectará tu cuerpo físico.

Solo sé consciente y termina los acuerdos que no son sanos para tí, empieza a inspirarte a ti mismo a tener una relación saludable con la comida y las personas. La comida lleva una carga de frecuencia, así que puede programarse como el agua. Entre mejor comamos y entre más nos cuidemos a nosotros mismos, mejor podremos reconocer las fuerzas benévolas de las energías que están ahí deseando esclavizarnos o ponernos en peligro.

Diría que tu dieta es crucial para tener este nivel de claridad. No mucha gente lo sabe, pero pienso que es increíblemente importante.

Muchas gracias por hablar conmigo.