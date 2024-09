Esta foto de una papa se vendió en un millón de euros

La economía del mercado del arte es un misterio para la persona común, y, tal vez, una fuente de rabia e incredulidad. Lo que hace que las salpicaduras de Jackson Pollock cuesten $140 millones de dólares, más que lo que todos, con excepción de los pertenecientes al 1 por ciento, ganarán en su vida, solo los compradores multimillonarios lo saben. Así que cuando se trata de esta foto de una papa de 1.5 metros por 1.5 metros que se vendió el año pasado por más de un millón de dólares, la mayoría de nosotros se rasca la cabeza o considera un cambio de carrera hacia la fotografía artística.

La foto de la papa, apodada «Potato #345 (2010)», es la obra del fotógrafo irlandés Kevin Abosch, uno de los mejores fotógrafos del mundo conocido por sus retratos con fondo negro de gente exitosa en Silicon Valley y celebridades como Yoko Ono, Steven Spielberg, Johnny Depp, Malala Yousafzai, y Sheryl Sandberg. Es conocido por su eficiencia, tomando fotos de personas en demanda y ocupadas en tan solo unos minutos, según Business Insider.

Le vendió «Potato # 345 (2010)» a un rico coleccionista por el precio no negociable de un millón de euros el año pasado. (Teniendo en cuenta el nombre de la obra, tienes que preguntarte si tiene al menos 344 más fotos listas para imprimir). En cuanto a cómo la humilde papa se ganó una posición en el mundo de las bellas artes, Abosch ve algo de la condición humana en las papas.

«Potato #345 (2010)»

«A Kevin le gustan las papas porque, como las personas, son todas diferentes pero inmediatamente identificables como ser en esencia la misma especie», le dijo el estudio de Abosch a PetaPixel. «Ha fotografiado a muchas papas. Ésta es una de sus favoritas».

Los encargos de los retratos de Abosch cuestan desde $150 mil hasta $500 mil dólares si la concesión de licencias comerciales está involucrada, informa Business Insider, haciendo que una foto de una papa valga entre dos y siete veces más que una foto de un titán de la industria.

«Potato #345 (2010)» estaba colgada en la propia pared de Abosch hasta que se vendió. El precio de un millón de euros fue el más alto por una de sus obras no comisionadas.

«No es la primera vez que alguien ha comprado arte directo de mi pared» le dijo Abosch a The Sunday Times. «Tomamos dos copas de vino y me dijo: ‘Ésa me gusta mucho’».

«Otras dos copas de vino y dijo: ‘En verdad la quiero’. Pusimos el precio dos semanas más tarde».

Ausich es uno de los fotógrafos más famosos del mundo. Su gran momento llegó en la década de 1990, cuando CBS Records buscaba a alguien para fotografiar una banda. Abosch, habiendo leído que uno de los fotógrafos más famosos de Hollywood, Herb Ritts, cobraba $10 mil dólares por día, puso una oferta de $5 mil dólares por el trabajo de pocas horas. No tenía un portafolio, pero les mostró algunas de sus fotos preferidas. Cuando ellos se opusieron al precio y dijeron que simplemente podían contratar a Ritts, Abosch dijo: «¿Quieren a Herb Ritts o me quieren a mí?» Luego llegaron a un acuerdo de $2 mil 500 dólares.

Esa historia puede hacer que hierva la sangre de los fotógrafos de la música de hoy en día, pero no puedes negar que «Potato #345 (2010)» es una papa muy guapa. Y aunque Abosch es mejor conocido por sus fotos, también es un conector de energía en Silicon Valley y se considera un ontólogo, preocupado ante todo con la identidad y la existencia.

Pero el triunfo real aquí tiene que ser para las papas, que, a partir de la semana pasada, cuestan alrededor de 80 centavos de dólar por medio kilo (de Russets), de acuerdo con el USDA. Podrías tener más de un millón de kilos de Russets o una «Potato #345 (2010)», en sí misma una papa irlandesa orgánica. Ah, el arte y sus puntos de vista y críticas sociales.