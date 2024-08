Esta fotógrafa capturó Tijuana con su teléfono y ganó un certamen en Londres

Paola Ismene es una fotógrafa de la Ciudad de México que hace unos días ganó el concurso de fotografía, #SelfExpression, en el marco de la exhibición, From Selfie to Self-Expression, organizado por la londinense, Saatchi Gallery, la cual se caracteriza por presentar la obra de artistas jóvenes poco conocidos o cuyo trabajo raramente se ha expuesto en el Reino Unido. Con este premio tiene la oportunidad de exponer su trabajo en solitario en las instalaciones de dicha galería.

Para conocer los detalles de su premiada fotografía, «Sueño diurno en azul», con la cual se impuso a reconocidos fotógrafos de España, Estados Unidos, Francia, Portugal y Reino Unido, charlamos brevemente con Paola Ismene.

¿Qué hacías en Tijuana, Paola, y cómo fue el día que capturaste la fotografía ganadora

Viajé sola a San Diego, California para ver a, A Perfect Circle, una de mis bandas favoritas que se reunieron para una gira después de mucho tiempo. Pensé que nunca vendrían a la Ciudad de México así que decidí ir y aproveché para visitar Tijuana, porque es una ciudad que siempre llamó mi atención por su ubicación e identidad. El primer día que llegué fui a Playas de Tijuana, en donde tomé la fotografía. Había muy poca gente. El niño de la foto era un vendedor de algodones que se movía de un lado a otro en la playa desierta. Me gusta mucho caminar y observar, es una especie de ritual personal, es relajante. Cuando estoy sola presto mucha más atención a la personas, los espacios, los colores.



Proyecto: «Habitare»

¿Qué otras fotografías habías pensado como posibles participantes en el concurso, o siempre tuviste en mente la que resultó ganadora?

La verdad fue algo que no pensé mucho. El concurso te daba la oportunidad de mandar seis fotos. Así que unos días antes me puse a revisar las imágenes que creía que podían tener una oportunidad y entre ellas estaba la que ganó.





Proyecto: «Despertar Falso»

Tus fotografías parecen surgidas de momentos oníricos, me hizo pensar en el cine de David Lynch, ¿qué opinas al respecto?

Sí, me clavo mucho en lograr esa estética onírica con el uso del color y del espacio. Siempre me ha atraído el tema de los sueños y el inconsciente. Lo que más me gusta de la fotografía es justamente que puedes crear todo lo que esté en tu imaginario, construir escenas que no existieron.





Proyecto: «Despertar Falso»

¿Qué facilidades de composición y expresión te da una cámara de celular frente a una profesional?

Cuando traes una cámara profesional todos notan que estás haciendo fotos y la gente se predispone. En cambio cuando tomo fotos con el celular siempre logro pasar desapercibida y eso es precisamente lo que me gusta; además creen que no es algo serio o formal. Otra cosa es que lo traigo conmigo a todas partes y en todo momento, a veces eso es más complicado con una cámara profesional.





Proyecto: «Habitare»

¿Cómo se relaciona la fotografía con tu carácter?

En la preparatoria tenía la idea de estudiar algo relacionado con cine, pero estaba un poco perdida. Entré a la carrera de ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y me costó mucho trabajo, no me gustaba. En uno de los últimos semestres me metí a la materia optativa de fotografía y descubrí que eso era lo que quería hacer. Podía expresarme fácilmente, lo que no lograba escribiendo o de otra manera. Entonces decidí entrar a estudiar a la Escuela Activa de Fotografía.





Proyecto: «Habitare»

¿Qué es para ti lo fotografiable?

Creo que es algo muy personal, para mí lo fotografiable es todo lo que me atrae visualmente, hasta lo que para muchos puede ser lo más ordinario. Lo que capturas habla todo el tiempo de ti, de quién eres, tus intereses, cómo ves las cosas. Con el celular, por ejemplo, lo cotidiano se ha vuelto lo fotografiable, la necesidad de contarle al mundo todo, todo el tiempo.





Proyecto: «Habitare»

¿Qué circunstancias, situaciones e inquietudes te llevaron a la construcción de tus proyectos: Habitare y Despertar Falso?

Mi trabajo es completamente autorreferencial porque es de lo que mejor puedo hablar. Trato de ser siempre muy sincera conmigo y con los demás. A veces soy muy ensimismada y plasmar lo que traigo en la cabeza visualmente me funciona, es liberador. Me gustaría saber que alguien se identifica con mis fotos, generar empatía a través de experiencias propias.

Falso Despertar es sólo imagen construida. Parte de los elementos recurrentes de un diario de sueños que hice durante un año. Habitare, por su parte, es un proyecto que habla de mi cotidianidad y de mi apropiación del entorno; todas las imágenes son hechas con celular. Habitare está hecho de videos e imágenes sólo con cámara de celular. Primero quiero terminarlo en cuanto a la edición del material.





Proyecto: «Despertar Falso»

Ahora que tienes la posibilidad de exponer en solitario en la Galería Saatchi en Londres, ¿qué presentarás?

Todavía no lo he pensado, pero creo que es algo que debo platicar primero con la galería. Tengo otro proyecto con celular que hice sobre un viaje y he escrito otros dos más. Todo el tiempo pienso ideas, sólo que soy un poco dispersa y me tardo en concretarlas, pero estoy trabajando en ello.

