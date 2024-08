Esta fotógrafa explora las mecánicas detrás de los ‘nudes’

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

La fotógrafa Dora Papanikita cree que los smartphones han alterado la forma en la que nos comunicamos sexualmente; una creencia que muchos de ustedes, usuarios de smartphones, seguramente comparten. Para ella, la tecnología ha cambiado nuestras necesidades para obtener satisfacción —así como la forma de obtenerla, y nos ha permitido involucrarnos en relaciones sexuales con personas en el otro lado del mundo.

Su proyecto, Sex in the Digital Age, se enfoca en el lado femenino de estas relaciones y explora cómo la expresión sexual ha cambiado con la llegada de apps como Snapchat e Instagram. Hablé con ella para saber más de esto.

VICE: ¿Cómo llegaste a interesarte en este tema?

Dora Papanikita: Había querido hacer un trabajo sobre esto desde hace un tiempo, y después de tener algunas conversaciones con unos amigos, me inspiré para empezar. Sin embargo, hay una historia en particular: mi amiga estaba en una relación exclusiva con una persona que vivía en su misma ciudad, pero nunca se conocieron. Su relación fue a través de sus smartphones. Me estremeció pensar cómo la tecnología no solo había afectado nuestras vidas cotidianas, sino también nuestras vidas sexuales.

El proyecto también va un poco más allá al hablar de los nudes selfies; ¿aumentan el autoestima? ¿Es algo que las chicas disfrutan hacer, o no? ¿Cómo afecta la comunicación sexual de una pareja, especialmente cuando hay distancia entre ellos?

¿Cómo crees que la tecnología ha afectado la comunicación de nuestra generación?

La tecnología ha creado la comunicación constante en nuestra generación. Creo que eso es lo primero. Básicamente, hoy en día no puedes extrañar a alguien, si es que eso tiene sentido. Puedes escuchar su voz, ver su cara y leer sus palabras todos los días. La distancia es cada vez más pequeña; No importa si tu amigo o tu amante está en otra ciudad o incluso otro continente. De todas formas te puedes seguir comunicando.

Las redes sociales además han creado una cultura de saber lo que todos hacen todo el tiempo, lo cual puede causar problemas porque entonces, cuando hables, no vas a tener mucho que decir; el resto ya sabe en lo que has estado. El smartphone también ha afectado la comunicación sexual pues te permite interactuar con tu pareja o quien sea de una forma sexual, sin importar la distancia. Ya no se puede extrañar a una pareja de modo sexual. Los smartphones lo hacen todo muy fácil.

¿Existe una razón por la cual te enfocaras solo en mujeres para tu proyecto?

No fue por una razón en particular; solo quería concentrarme en un lado de la comunicación. También porque yo soy una chica y porque las historias que conozco y las que quiero contar no las he conversado con chicos.

¿Crees que la tecnología es una fuerza positiva o negativa en las relaciones?

Las dos. La tecnología es increíble y estamos envueltos en ella. Si nos quitaran los teléfonos y el wifi, no sabríamos cómo funcionar. Pero creo que se trata de cómo la uses. Creo que para la comunicación sexual en una pareja está bien, es lindo, es tierno, funciona. Simplemente no hay que hacerlo de más, pues puede ser mucha información al mismo tiempo.

Esto es algo que descubrí con el smartphone: una abundancia de imágenes siendo arrojadas a nosotros constantemente, todo el día. Manténgalo como algo especial; si se mandan imágenes sexuales todo el día, todos los días, van a perder la sensibilidad. Pero eso es como todo; estamos exhaustos de ver fotografía y ropa y gente y todo. Es bueno para acercar a la gente, pero creo que también puede hacer que las personas se cansen unas de las otras muy rápido. Poder extrañar a alguien es una cosa importante.

theodorapapanikita.com