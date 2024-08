Esta ginebra para ‘machos’ está infusionada con partes de motocicleta

Uwe Ehinger está obsesionado con las motocicletas.

Según su página web, «sufrió de una fiebre incurable causada por una infección: el virus Harley» a la tierna edad de 17 años. Desde entonces, está en busca de partes de motos antiguas, mismas que utiliza para construir motocicletas vintage muy cool.

De hecho, Ehinger se siente tan inspirado por las motocicletas, que ha comenzado a infusionar ginebra con partes de motos Harley Davidson. El producto final se llama The Archaeologist, un guiño al apodo de Ehinger —obsesionado con el estilo vintage— en la industria motociclista y está catalogada como «la primera ginebra que tiene el verdadero espíritu de Harley Davidson».

En un video promocional, la ginebra Archaeologist es descrita como una una línea de «ginebra seca saborizada con el espíritu de inusuales piezas de motor de tres modelos clásicos de Harley Davidson: Flathead, Panhead y Knucklehead», o eso dice una voz hipermasculina.

Seguro, los escorpiones, los avispones y la pechuga de conejo flotando en el alcohol han levantado más de una ceja, pero hay algo que rodea a las partes cromadas de una Harley que es particularmente agradable a la vista. Además, ¿quién tiene suficientes partes de motocicletas Harley con más de 80 años para fabricar esta ginebra?

Cada botella viene con la historia de la pieza específica que lleva dentro. Las partes antiguas de motocicletas no son baratas, y esta realidad se ve reflejada en los precios de las botellas, los cuales van desde los €900 euros por la Panhead de 1962 hasta los €1.100 euros por la Flathead de 1939.

Para ser claros, las piezas de motocicleta no forman parte del proceso de destilación. Más bien, la «ginebra premium» se vierte sobre las partes mecánicas en botellas personalizadas capaces de resistir el golpeteo inevitable que este producto crea.

También vale la pena mencionar que el metal está cubierto en con un «sello higiénico para alimentos» que supuestamente evitará que el metal —y sus partes internas— se oxiden.

Nota: los fabricantes de The Archeologist contactaron a MUNCHIES para aclarar que «las botellas no golpetean». Un miembro del equipo de Ehinger Kraftrad, la compañía fabricante de motocicletas fundada por Uwe Ehinger le dijo a MUNCHIES, «Las partes de motocicletas están fijadas a la botella… No generan golpeteo».