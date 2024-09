Esta granja de insectos quiere alimentarnos con grillos criados éticamente

No como nada que tenga cara.

Esta ha sido la regla que ha gobernado sobre mis decisiones alimentarias durante gran parte de la pasada década. Decidí convertirme al vegetarianismo primero por consideraciones hacia el medio ambiente, pues no estaba dispuesta a participar en un sistema que genera gases de efecto invernadero a la atmósfera y altera drásticamente los ecosistemas del planeta.

Después de años alimentándome con proteínas sin cara, que son las más amigables con el medioambiente, finalmente encontré una cara que se lleva bien con mis sensibilidades verdes. Y pertenece a un insecto.

Inaugurada en 2014, Next Millennium es una de las primeras granjas en Norteamérica que cría grillos y gusanos para consumo humano. Es propiedad de Jarrod Goldin, un quiropráctico de profesión, y de sus hermanos Ryan y Darren, quienes ya habían criado grillos anteriormente, pero para venderlos a las tiendas de mascotas.

El copropietario de las granjas Next Millennium, Darren Goldin fuera de la granja en Norwood, Ontario.

Los hermano Goldin están convencidos de estar criando «la comida más densa nutrimentalmente del planta», ya que los insectos contienen mucha proteína y poca grasa, además de que provocan un impacto ambiental muy bajo. Los grillos, por ejemplo, necesitan 12 veces menos alimento que el ganado para producir la misma cantidad de proteína, además de desprender menos gases de efecto invernadero y amoníaco. Estas importantes características no han pasado desapercibidas por la industria de la comida saludable, además de las ventas directas al consumidor, cada año Next Millenium vende hasta 1 100 kilos de harina de grillo por mayoreo a compañías que fabrican barras de proteínas y otros productos nutritivos. Pero, dentro de todos sus beneficios, hay que tomar en cuenta que para conseguir toda esta proteína valiosa, las criaturas tienen que ser criadas y matadas en cautiverio; y con la falta de regulaciones legales en pro de los invertebrados, me pregunto si existe una forma «humana» o correcta de faenar insectos.

En Next Millenium, cerca de 15 millones de grillos son criados en contenedores blancos, construidos para que las necesidades de los insectos estén cubiertas por completo. Cada contenedor recibe agua por medio de un sistema de irrigación y tiene luz, temperatura y humedad controladas. Los grillos son faenados y procesados de la forma que la familia cree que es más humana. Están incluso considerando instalar un sistema de rampas para que los grillos que se escapen no sean pisados accidentalmente.

Los recipientes que contienen millones de grillos criados para consumo humano.

mantis religiosa

Next Millenium también cría gusanos en sus instalaciones. Goldin asegura que las larvas, que prefieren los ambientes tibios, son criadas en «recipientes confortables» y en «condiciones muy humanas», con una dieta que se suplementa con vegetales. Goldin admite que la forma en la que han elegido criar a sus insectos —desde usar agua corriente en vez de agua de depósito, a su elección de raciones de comida– es enteramente subjetiva. «Si hace una diferencia fisiológica en los grillos o no, no estoy seguro», confiesa. «No estoy seguro de lo que debería hacerse para tratar a un insecto humanamente».

La verdad es que nadie realmente lo sabe. Las pruebas de sufrimiento en los vertebrados son bastante claras, porque el dolor se mide a través del aumento de la presión sanguínea y la liberación de hormonas del estrés. Sin embargo estas pruebas son mucho más complicadas si se quieren aplicar en invertebrados. Hay algo cierto: los insectos son capaces de experimentar la nocicepción —habilidad de percibir el peligro potencial—, pero no hay evidencia de que puedan percibir el dolor. De hecho, hay mucha evidencia de lo contrario.

Tomemos por ejemplo a la que continua apareándose aún cuando está siendo comido por su pareja hembra. Y, vamos, ¿quién no ha atravesado una mosca con un escarbadientes y ha visto como continua caminado sin problemas? «El problema del dolor es muy subjetivo», dice Steve Marshall, un entomologista de la Universidad de Guelph. «Los insectos responden ciertamente al estímulo negativo. ¿Pero está el insecto pensando ‘Oh por dios, como sufro a causa de estas condiciones desfavorables’? No lo creo. Creo que esa es una antropocéntrica forma de verlo.

La mayoría de los vegetarianos (yo incluida) se horrorizan con la idea de asesinar a un bebé cordero, pero no se niegan a la idea de aplastar a un molesto mosquito.

Para muchas personas, el pensamiento moral sobre comer o no insectos se limita a la capacidad del invertebrado para sufrir. Otras personas discuten que el número de vidas perdidas es el problema. Cuando la granja se expanda, Goldin estima que cada semana Next Millennium tostará y molerá cerca de 5 mil kilos de grillos, para producir 1 250 kilos de harina de grillos —usada en postres, como macarrones, cupcakes y panqués—. Es un proceso que mata a millones de insectos y son estos números los que a algunas personas les parecen espantosos.

Esto es probablemente el por qué PETA –en noticias que no sorprenden a nadie– no apoya el consumir insectos. Por otra parte, Peter Singer, un conocido especialista en ética y fundador del movimiento de liberación animal, dice que él es «agnóstico» acerca de matar insectos. Pero para esos con bajo nivel moral, el sufrimiento de los insectos no está ni siquiera en su radar.

De hecho, la conversación sobre el bien de los insectos es algo nuevo, a pesar de que los insectos han sido cultivados y usados como comida durante miles de años. (¿Ubicas ese brillo en los caramelos de goma y el color rojo profundo en la mezcla de los pasteles? Puedes agradecer al insecto lac y al insecto de escala cochinealrespectivamente.) La mayoría de los vegetarianos (yo incluida) se horrorizan con la idea de asesinar a un bebé cordero, pero no se niegan a la idea de aplastar a un molesto mosquito. Parece que en lo que respecta a asesinar a las criaturas vivientes, hay una doble moral: es mucho más fácil sentir empatía cuando es lindo y cariñoso que cuando se arrastra y es asqueroso.

Acercamiento a un contenedor de grillos.

Aún para expertos como Marshall, no es una pregunta fácil de responder. «¿Deberíamos matar a un ser viviente para comer? Ese es un problema filosófico bastante difícil con el que luchar, ya que no somos capaces de fotosintetizar nuestra propia comida», cuenta. Hasta que logremos hacerlo, tendremos que tomar energía de otros organismos y lidiar con ello tan ética y responsablemente como podamos». «Es realmente cuestión de elegir el mejor de dos males», acuerda Goldin. La demanda por este mal necesario no tiene límites. Desde que empezó su negocio hace menos de dos años, Next Millennium ya ha expandido sus instalaciones de mil a 3 mil metros cuadrados, con planes para crecer aún más. Goldin dice que cada semana reciben cerca de 20 llamadas telefónicas de compañías de comida que están interesadas en colaborar o usar harina de grillo en sus productos.

Aunque hay sólo alrededor de cinco granjas de insectos en Norteamérica, la industria parece estar en crecimiento. Pero sin legislación sobre el bien de los insectos, ¿quién parará a los nuevos empresarios de usar el enfoque de Next Millennium para hacer fábricas de insectos? Si le preguntas a Ikka Taponen, director de operaciones de Economía de Insectos Nórdica basada en Helsinki, el dinero es la barrera más grande. «El tratamiento ético es el más beneficioso económicamente», explica el granjero de insectos. Después de todo, si los grillos fueran encerrados en pequeñas áreas o en condiciones que fueran dramáticamente diferentes a las de su ambiente natural, se canibalizarían unos a otros y las enfermedades florecerían. Sin embargo, Tamponen acepta que hay dos oportunidades donde los derechos de los insectos podrían ser abusados fácilmente. Primero, mientras que el enfriar en seco es el método de eutanasia preferido (Next Millennium hace esto), es también el más caro. Es posible que las granjas más grandes los matarían en formas más «dolorosas»: los podrían meter en agua hirviendo o aplastar. Segundo, los métodos de cría podrían ser alterados para encubar insectos innaturalmente más grandes. «Tal vez la crianza llevaría a tasas de mortalidad más grandes, pero sería aceptado si la biomasa que se gana es mayor de la perdida», dice Taponen.

Así, con la ausencia de pruebas de que los insectos sienten dolor, las guías existentes para la cría humana de insectos parece más arraigada en marketing que en la ética. Por ejemplo, Next Millennium consideró usar como alimento las sobras de los restaurantes, lo que podría cortar los costos de operación, reducir el costo de los consumidores, y minimizar el impacto ambiental en general. Pero Goldin admite que tanto los grillos como los gusanos reciben una fórmula fina, orgánica y no modificada genéticamente para agradar a los compradores de Whole Foods. Después de todo, el primer problema fue el de convencer a los consumidores de comer insectos –hacer que consumieran insectos alimentados con basura podría ser una pesadilla de marketing—. Es interesante que, según algunas interpretaciones de Leviticus, el comer grillos es kosher. Sin embargo, Godlin dice que hacer que un rabino certifique los productos de la granja continua siendo un desafío. Está aún en debate si el comer invertebrados es halal –y dependiendo de la escuela de pensamiento, los insectos tendrían que ser «sacrificados» en formas de muerte «natural», incluyendo el cortar la cabeza del insecto. En otras palabras, el matarlos congelándolos probablemente sería haram. «Déjanos lidiar con un cambio de paradigma a la vez», dice Goldin. «Esto es solo el principio».