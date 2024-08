Esta imagen hecha con código se ve distinta según el navegador

Este retrato tiene un aspecto distinto en función del navegador con que lo visualices porque realmente no es una “imagen”, sino código web que el explorador convierte en un dibujo cada vez que abres la página.



Pure CSS Lace es el último de los retratos en código creados por la artista digital Diana Smith. Está inspirado en la pintura barroca flamenca y se suma a PureCSS Francine, que ya hizo en mayo de 2018, y a varios pósteres de inspiración retro y al perfil de una mujer iluminada por un neón. Smith ha creado todas sus piezas con código, en lugar de incrustar archivos de imagen JPG, cuyo aspecto no varía en función del medio que se use para verlas.

Videos by VICE

Por esa razón, no es posible guardar las imágenes de Lace o Francine. Podrías hacer una captura de pantalla, lo cual arruinaría el aspecto que las hace únicas. Lo que sí puedes hacer es crear distorsiones flipantes de las mismas abriéndolas con distintos navegadores.

“Dada la naturaleza artística del proyecto, no me he preocupado del aspecto de la compatibilidad entre exploradores, por lo que la previsualización de la imagen probablemente sea bastante cómica si se abre con otra cosa que no sea Chrome”, escribió Smith en el repositorio GitHub, donde guarda todos los proyectos con su código fuente.

Hicimos la prueba y cargamos la imagen en varios navegadores. Los resultados, efectivamente, son bastante cómicos, pero extrañamente artísticos.

Lo siguiente son capturas de pantalla de PureCSS Lace en distintos navegadores, para mostrar cómo se transforma la obra.

Por alguna razón, Safari muestra la imagen con la valona de encaje delante.



La cosa se pone más rara —y más cubista— en una versión de Opera de 2014.

Irónicamente, Microsoft Edge elimina los bordes.

Con Netscape Navigator, la imagen parece haber sido creada con Microsoft Paint, lo cual no deja de encajar, ya que ambos lo petaban en los 90.

“Ver la imagen en exploradores distintos es como una forma de ver la historia de internet y de lo que se pedía de él en la época”, nos explicó Smith en 2018.

Pero experimentar con distintos navegadores también ofrece un atisbo de futuro: hoy día, infinidad de navegadores se basan en Chromium, el código abierto para navegadores de Google. Pure CSS Lace puso de manifiesto los aspectos únicos de cada explorador antiguo; en cambio, ahora se muestra exactamente igual si lo abres con Chrome, con Vivaldi, Brave u Opera.

Este artículo se publicó originalmente en VICE Estados Unidos.



Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.