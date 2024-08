Esta Inteligencia Artificial crea arte neural con posts olvidados en Instagram

Ah, el algoritmo de Instagram. ¿Cómo funciona? No lo sabemos. Sin importar cuántos seguidores tengas, hay veces en las que los likes no aparecen. Y ese sentimiento de rechazo online fue lo que motivó al artista de Melbourne, Sam Hains, para crear Zero Likes, una Inteligencia Artificial entrenada para responder sólo a aquellas imágenes perdidas.

Hains describe el proyecto como «una meditación sobre la estética de la nada». Entrenó a una IA para responder a más de 100,000 publicaciones en Instagram que no recibieron ningún like, como parte de su serie «investigando el potencial de las máquinas para responder a las preguntas humanas abstractas». Luego entrenó otra IA para responder a las imágenes generadas por la primera. El resultado es una obra inquietante, acompañadas de subtítulos automáticos.

«La inspiración vino cuando una amigo publicó una foto en Instagram que no recibió ningún like, y para alguien relativamente popular en Instagram pensé que esto era fascinante», explica a Creators. «¿Qué pasó en esta publicación que no provocó ninguna respuesta emocional?

Una serie de posts de Instagram con cero likes.

Las obras de arte correspondientes por redes seudo neuronales

Si eres activo en Instagram, sabrás que cosas así son extremadamente raras. Incluso si tus amigos en línea te abandonan, hay muchas posibilidades de que a un bot le guste tu publicación y probablemente agregue uno o dos comentarios. «Como usuario activo en Instagram, es difícil evitar un sincero o irónico ‘like’, lo que hace que estas imágenes sean aún más preciosas para mí –se sienten como el espacio negativo de internet», explica Hains.

Como era de esperarse, muchas de las imágenes vienen de viejos usuarios de Instagram con pocos seguidores. «Estoy interesado en el tipo de imágenes que estas personas crean», dice Hains.

«Perro mira a una persona en el espejo»

«Grupo de personas sentadas en un cuarto»

«Mujer sostiene una copa de vino»

«Hombre con barba se cepilla los dientes»

«Persona toma foto de un hombre en traje»

Puedes conocer más del proyecto aquí. También lo puedes seguir en Twitter.

