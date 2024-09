Esta isla ha prohibido la comida chatarra

Torba es una provincia de Vanuatu, una nación de aproximadamente 80 islas en el Pacífico Sur. Si vas encontrarás frutas tropicales colgando de los árboles y mariscos frescos. Pero no podrás conseguir un helado o arroz en tu comida.

La semana pasada, Father Luc Dini, presidente del Consejo de Turismo de Torba, anunció que la provincia no importaría más comida chatarra de occidente o alimentos de conveniencia, en un intento de animar a los 10,000 habitantes para que hagan cultivos orgánicos y consuman productos locales.

Bueno, esa es una forma de apegarse a una forma saludable de alimentación.

En un comunicado, Dini explicó que la prohibición cubriría alimentos como el arroz, noodles, dulces, y un poco de pescado y carne. También agregó que Torba tiene suficiente producción de comida —incluidos peces, mariscos, taro (semejante al camote), papaya y batatas— para que la población subsista por ella misma y para alimentar a los turistas que visitan la isla. Todavía no es claro si el alcohol también entrara en esta prohibición.

¿Y la razón detrás de esto? Para proteger la salud de los habitantes de Torba. Dini reclama que el azúcar contenido en la comida chatarra occidental ya ha tenido un impacto en otra isla de la nación. De acuerdo con información de The Guardian, Él dijo: «En otras provincia que han adoptado la dieta occidental, ves a muchas mujeres jóvenes sonrientes, pero tienen los dientes podridos debido a que el azúcar se los ha roto. No queremos que suceda aquí y no queremos que se desarrolle ninguna enfermedad consecuencia de la dieta chatarra occidental»

Y continuó: «Es fácil hervir fideos y arroz, pero no tienen tanto valor nutricional y no hay necesidad de importar comida cuando tenemos tanta comida orgánica en nuestras islas».

A la par de las restricciones a la importación de comida, El Consejo de Turismo de Torba dio a conocer su plan de convertirse en completamente orgánico para el 2020. Está siguiendo los pasos de Bután, localizado en al este de los Himalayas, que desde 2011 ha estado eliminando gradualmente los químicos en la agricultura en un intento de liberarse por completo de los pesticidas y los fertilizantes.

Dini agrego: «Si de verdad quieres vivir en un paraíso propio, entonces tienes que hacer lo que sea necesario y tratar de vivir en la naturaleza».

Como sea, es seguro que extrañarán los helados en la playa.