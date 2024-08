Esta lavandería de artistas dice que la ropa de Slipknot es la más asquerosa

Eran casi las 10 de la noche. Nine Inch Nails destrozaba el Corona Capital y yo era testigo de primera fila. Sonaba “Starfuckers, Inc.” y simplemente apareció. Me desconecté de Trent y compañía y me invadió la interrogante. Mi mente demandaba atención en un asunto de mayor importancia. ‘¿Cómo coño logran tener esa ropa negra tan limpia y oscura cada noche?’, me pregunté. La duda surgió de manera natural, por lo que el siguiente paso fue cotejar las posibilidades existentes: a) tienen muchas cajas de la misma ropa para agarrar cosas nuevas y tirar lo usado cada que bajan del escenario, b) pagan servicio de lavandería en los hoteles, o, c) hay gente especializada en el asunto que se encarga de eso.

Obvio hay una respuesta lógica, aunque contrario a lo que creí en ese momento. La lavandería no la hace un asistente de tour o un roadie o el manager. Literalmente hay personas con empresas especializadas en la materia.

Hans Jürgen Topf es uno de ellos. Desde los 80 ––década en que creó su empresa “Rock n’ Roll Laundry”–– se ha encargado de proveer ropa limpia, con olor a lavanda, y bien almidonada a actos como Madonna, U2, Beyoncé o Elton John.

En entrevista para un perfil hecho por el New York Times, le preguntaron las dos cosas que más quisiéramos saber si conociéramos a un lavandero de celebridades: ¿qué ropa es la más asquerosa que ha visto? y, ¿qué se encuentra con más normalidad en las bolsas de los pantalones de sus clientes?

La respuesta a la primera pregunta es un poco obvia: Slipknot. “Las prendas más sucias que ha tenido que lavar”, dice el texto con la entrevista, “fueron overoles usados por Slipknot que se habían llenado de cerveza, crema y sangre falsa, y que además dejaron guardados en bolsas por tres días.

Sobre el segundo asunto, Topf dice que con el paso de los años las cosas que se encuentra en los pantalones han ido cambiando, pues antes “te encontrabas drogas todo el tiempo”, mientras que ahora es más común hallar “bolsitas de té herbales”. Y pensar que antes cazabamos mamuts.

