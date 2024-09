Esta máquina imprime selfies en tu café

Es una mañana desmesuradamente gris. Es lunes, te quedaste dormido en la mañana, tu alarma no sonó, tu compañero de departamento usó todo tu shampoo, llueve, llegaste tarde al trabajo. Todo mal. Lo único que puede transformarte en una persona medianamente normal en esta mañana accidentada es un café caliente, hecho por tu barista preferido. Y que sea ya mismo, por favor.

Estás a punto de tomarte tu café desesperadamente cuando… ¿Qué es eso que te mira desde la espuma? ¿Otro intento fallido de arte latte?, ¿cuagulos de leche echada a perder? No. Peor aún. Es tu propia cara, mirándote desde un espejo marrón espumoso.

Bienvenidos al futuro muy cercano, amigos.

Este mundo obsesionado con las selfies en el que vivimos ha dado lugar a The Ripple Maker, una máquina que usa la tecnología de las impresoras 3D para imprimir imágenes de alta resolución –incluyendo tu última foto de Instagram– en bebidas espumosas.

Desarrollada por una compañía de Tel Aviv, la máquina está programada con un catálogo de diseños y mensajes listos para ser impresos en las bebidas calientes, y también se conecta a una app que permite a los clientes más narcisistas subir sus propias fotos. La compañía afirma que lleva menos de diez segundos imprimir una imagen en un café usando únicamente un extracto natural del mismo.

Por supuesto, no es la primera vez que los humanos se han sentido obligados a poner su cara en algo que están a punto de comer. A principios de este año, una firma de diseño basada en Bristol celebró el «Día de los Panqueques» al crear un aparato increíblemente complicado para hacer panqueques personalizados. ¿Quién no festejó las Pascuas de 2015 con una máscara de la muerte de chocolate personalizada?

Mientras que la idea detrás de The Ripple Maker no es nada nueva, es probablemente la impresora 3D más cara de su estilo. Si eres capaz de pagar 999 dólares más una cuota mensual, realmente estás loco por las selfies y seguramente tienes un problema de autoestima muy severo que no discutiremos en este artículo.

El video promocional de la compañía muestra a jóvenes entusiasmados con sus tazas de café con espuma personalizada, y sugiere que la máquina ridículamente cara está dirigida a las grandes cadenas de cafeterías que quieran capturar la vibra de su barrio. La aerolínea alemana Luftansa ya ha ordenado varias de estas máquinas para su sala de espera de primera clase (porque nada mejor para pasar el tiempo esperando un vuelo atrasado que beber capuchinos en la forma de tu cara).

Pero el verdadero potencial de The Ripple Machine puede que esté en otro lado. Alguien que quiera cortar con su adicción a la cafeína tal vez quiera imprimir en su café con leche de la mañana la foto menos halagadora y horrible que encuentre en su Facebook. Hasta el más adepto al café tendrá problemas para tragarse eso.