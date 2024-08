Esta modelo podría perder la vista por un tatuaje mal hecho

Incluso cuando el ojo de Catt Gallinger comenzó a gotear tinta púrpura, no creía que nada estuviera mal.

No, en realidad pensaba que estaba bien. La modelo de 24 años dijo que no lo cuestionó porque su exnovio —quien le inyectó el tinte púrpura en la esclerótica (parte blanca) de su ojo izquierdo— le dijo que era normal. También le comentó que no era raro que el ojo se inflamara hasta alcanzar un tamaño enorme. No fue sino hasta que el hombre rompió de repente con Gallinger y ella le preguntó a otros expertos si todo estaba bien que se dio cuenta de que la hinchazón y la pérdida de visión no eran normales en absoluto.

Y ahora, cuatro semanas después de que se hiciera el procedimiento, Gallinger no sabe si volverá a recobrar la vista completa en su ojo.

Poco después del procedimiento

Gallinger no es ajena a las modificaciones corporales: tiene la lengua partida y muchísimos tatuajes. «Las modificaciones corporales son parte de lo que soy», aseguró. Gallinger dijo que la modificación fue hecha por su entonces novio, quien le juró que ya había realizado con éxito este tipo de trabajo. Según Gallinger, él mismo le realizó algunos procedimientos, luego de presionarla en repetidas ocasiones.



«El artista, mi exnovio, me presionó para que me hiciera el procedimiento esa noche», dijo Gallinger. «Sólo estuvimos juntos por un mes, pero lo conozco desde hace años. Pensé que era algo que podía confiarle porque contaba con la experiencia. Estaba equivocada».

Una noche accedió a que su novio adormeciera su ojo y le inyectara tinta púrpura. Gallinger, junto con otros expertos, dicen que el procedimiento debe hacerse a lo largo de dos o tres días con una aguja pequeña, una mezcla de solución salina y un poco de tinta. Cuando la solución salina se evapora del ojo, la esclerótica queda pigmentada. Lo único que su novio hizo bien durante el procedimiento fue adormecer su ojo.

«No diluyó la tinta con solución salina, sólo puso tinta pura en mi ojo, y usó una aguja muy grande y llegó demasiado profundo», dijo Gallinger. «Hizo dos inyecciones, una en la parte superior y otra en la inferior. Sólo le tomó diez minutos».

La hinchazón y el dolor fueron inmediatos, pero su exnovio, con quien vivía en aquel entonces, le dijo que era normal. Gallinger fue al hospital, pero debido a que el procedimiento es relativamente nuevo en el mundo de las modificaciones corporales, no sabían que algo malo había ocurrido. Los médicos le recetaron analgésicos, gotas de esteroides para los ojos y le dijeron que se pusiera hielo.



De la nada, mientras su ojo estaba todavía hinchado, el novio de Gallinger rompió con ella y no le dio ninguna razón. Ella cree ahora que fue porque él sabía que había hecho un mal trabajo y «no quería admitirlo». Al regresar a su ciudad natal, Gallinger buscó una segunda opinión, algo que según ella debió haber hecho inmediatamente. Para este punto, ya habían transcurrido algunas semanas, y su ojo estaba todavía hinchado y lleno de tinta, además de que estaba experimentando dolor y pérdida de visión.

«Fue entonces que me enteré de qué tan mal había salido el procedimiento», dijo.

Recientemente, Gallinger acudió a las redes sociales para contar su historia —sus publicaciones se han compartido miles de veces— y decirle a las personas que necesitan investigar a los individuos que hacen las modificaciones corporales. Gallinger también dijo que planea emprender acciones legales.

Una foto comparativa que Gallinger puso en Facebook

En el futuro cercano, Gallinger se reunirá con especialistas de la vista para averiguar cómo proceder en la eliminación del exceso de tinta en su ojo. La próxima semana se someterá a cirugía, y el pronóstico es positivo, pero, en vista de que es un caso raro, nadie sabe realmente lo que pueda pasar.



«El dolor es como un calambre constante. Depende del día y el momento. El dolor puede aumentar o disminuir», dijo. «En cuanto a mi visión, he recuperado una parte; ahora estoy en el punto donde necesito lentes para ver».

«Ahora sólo queda esperar. Estamos aprendiendo a medida que avanza la situación. Si la tinta se solidifica, se supone que tardará tres meses, y se vuelve más difícil de quitar. Podría afectar seriamente mi visión. Si se mueve de nuevo al ojo donde está la retina, puede causar daño a los nervios».

Gallinger dijo que ha experimentado efectos nocivos en su salud mental como resultado de su situación y la reacción que recibió al hacer público lo sucedido. Comentó que no quiere salir de su casa y que está perdiendo peso con rapidez. Además dejó el modelaje, y está sufriendo de depresión severa.

«Tengo mucho miedo», dijo Gallinger. «Estoy viviendo con mi mamá ahora mismo porque no puedo vivir sola con todo lo que está pasando. La depresión me ha golpeado con fuerza y ha habido momentos aterradores donde he tenido que despertar a la gente en la madrugada porque tenía miedo de lo que podría suceder».

«Llegué a un punto en el que tuve que dejar de modelar porque no puedo mirarme en el espejo, y mucho menos hacer sesiones de fotos, es muy difícil sentirse segura cuando tu cuerpo ha sido dañado».

Una foto de comparación que Gallinger puso en Facebook

Los artistas que realizan modificaciones corporales reconocen los riesgos asociados con los tatuajes del globo ocular. En una entrevista con The Huffington Post, el tatuador Russ Foxx dijo que ha realizado algunos de estos procedimientos y que los efectos a largo plazo son desconocidos y los efectos son irreversibles.



«La conclusión es que es un procedimiento experimental y no sabemos los riesgos a largo plazo. No lo hagas a menos que estés dispuesto a asumir el riesgo de sufrir complicaciones con el tiempo», señaló Foxx. «En el peor de los casos podrías quedarte ciego o incluso perder tus ojos».

Las preocupaciones de Foxx se relacionan directamente con Gallinger.

«En mi opinión, no recomiendo que la gente haga esto», dijo. «El riesgo no vale la pena en este momento. La gente sigue preguntándome si alguna vez me haré el procedimiento en el otro ojo. La respuesta es no».

«No me arriesgaré de nuevo».

