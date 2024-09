Esta mujer tiene cucarachas gigantes como mascotas

Este artículo se publicó originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres.

Como persona que carece de recursos suficientes para tener una mascota, he tenido que satisfacer mi necesidad constante de interactuar con animales a través de algunos métodos bastante poco ortodoxos. He corrido literalmente detrás de personas con perros y una vez lloré de felicidad cuando el gato de mi vecino encontró la forma de colarse en mi casa.

Pero nada puede compararse a la alegría que sentí cuando me topé con Em, también conocida como Emzotic, en YouTube. Esta educadora sobre fauna de 29 años de edad convive con algunos de los animales más geniales que he visto jamás dentro de un apartamento londinense («no es un piso de tamaño estándar», me asegura), incluyendo una pareja de caracoles gigantes africanos llamados Shrek y Delilah y dos cucarachas gigantes de Madagascar que se llaman Rice (arroz) y Beans (frijoles). Hasta la fecha, los videos de Em en los que pueden verse animales exóticos han atraído a más de 68,000 suscriptores. Hablé con ella sobre cómo es ser la mamá orgullosa del tipo de insectos que normalmente despierta miedo y desagrado.

BROADLY: ¿Cómo empezaste a tener estos animales y a trabajar con ellos?

Em: Parte de la educación sobre fauna implica llevar una variedad de animales diferentes a colegios para ofrecer charlas. Cuando empecé, me sentía feliz de llevar pájaros y mamíferos y todos esos animales bonitos. Nunca me habían llamado mucho la atención los insectos ni los invertebrados en general. Al principio me ponía un poco nerviosa, pero pronto conseguí superar mi miedo. Sé que no hay nada aterrador en absoluto en los insectos y simplemente me enamoré de ellos porque son como mini aliens. Realmente me atraen mucho y son absolutamente fascinantes.

«Me encantaría animar a más mujeres a que se hagan entomólogas y estudien a los insectos, para que puedan representarnos en un sector dominado por los hombres»

¿Qué insecto te ayudó a superar tus miedos?

¡Las cucarachas! Recuerdo una vez que tenía que meter la mano en la caja de las cucarachas para cambiarles la comida y pensé, «De verdad, no quiero tener que hacer esto». Finalmente, con el tiempo me insensibilicé a ello y empecé a tocarlas un poquito, después a sacarlas y luego a dejar que caminaran sobre mí. Me di cuenta de que sinceramente no había nada de qué preocuparse. Son una especie muy dulce y lenta, son perfectas para cualquiera que quiera superar su miedo a los insectos.

¿Qué comen las cucarachas?

Llevan una dieta estricta de fruta y verdura. De vez en cuando les doy un poco de proteína en forma de galletitas para gato, pero no les interesa demasiado. Ahora mismo, la que estoy mirando tiene un poco de manzana, zanahoria, pepino y un poquito de avena.

Esa cucaracha se alimenta mejor que yo.

¡Mucha gente me lo dice! Voy a hacer la compra, me llevo todos estos vegetales y la gente me dice cosas como, «Vaya, qué sano comes». Y yo les respondo, «No, los fideos chinos son para mí, lo demás es para mis animales».

¿Y qué pasa con los demás insectos que tienes? ¿Qué comen los caracoles?

Pues cosas muy parecidas a las cucarachas. Comen frijoles verdes, les encanta el pepino y los camotes son su comida favorita. Son muy voraces. De hecho, en su tierra natal en África son una plaga. Pueden arrancar el yeso de las casas porque siempre necesitan calcio.

Em con su caracol gigante africano.

¿Cuánto interactúas con tus insectos?

Saco todos los días de sus recintos a todos los animales que tengo. Me dan mucha felicidad. Me encanta subir videos de los animales en mi Instagram, Twitter, Facebook y Snapchat. A mucha gente le gusta ver a estas criaturas. En cierto modo, creo que ver a una mujer joven interactuando con ellos es más intrigante y menos atemorizador que ver a un hombre.

¿Cuál es la respuesta cuando dices a la gente que tienes estos insectos?

A la sociedad no le gusta que la gente toque a este tipo de animales, ¡especialmente las mujeres! Es casi aceptable para los hombres, pero que lo haga una mujer… madre mía, la gente tiene un problema muy grande con ello. Me encantaría animar a más mujeres a que se hagan entomólogas y estudien a los insectos, para que puedan representarnos en un sector dominado por los hombres. Si un hombre estudia a las serpientes, automáticamente es un machote, pero si lo hace una mujer [con reptiles e insectos], está mal de la cabeza o necesita un hombre en su vida. Eso es lo que piensa la gente automáticamente. Pero estos animales me dan mucha alegría a su manera. Los encuentro fascinantes, ¡más fascinantes que muchas personas!

Rice y Beans.

¿Tus mascotas tienen rasgos de personalidad?

¡Sí! Algunos tienen más personalidad que otros. Shrek, que es mi caracol más grande, siempre se siente feliz cuando sale. En cuanto te mojas la mano y lo tomas —a él o a ella, porque de hecho son hermafroditas y son macho y hembra a la vez— sale de inmediato de su concha. Delilah es mucho más tímido y pasa más tiempo bajo tierra. Y por ejemplo Beans es mucho más extrovertido que Rice, que sólo quiere comer y dormir todo el tiempo. Beans en cambio siempre está haciendo cosas. Si no está comiendo, está intentando aparearse con Rice y siendo rechazado. La vida es dura, ella no se siente especialmente interesada en él.

¿Cuándo empezaste a hacer estos videos?

Grabé uno en enero, después de sufrir un aborto natural. Estaba muy deprimida, no había nada que me animara a salir de casa. Lo único que me hacía seguir adelante era levantarme y cuidar de mis animales. Con los animales no puedes estar triste y tirada en la cama todo el día. Tienes que levantarte, tienes que alimentarlos, tienes que sacarlos. Eso era lo único que me ayudó a superarlo en su momento. Hice un video de Rice y Beans, pero me llevó un par de meses reunir el valor suficiente para subirlo. De pronto llegué a un punto en que pensé, «Me da igual. Esto es lo que amo hacer. Si a la gente no le parece bien, no me importa. Pero, ¿qué pasa si hay gente a la que le interesa y quiere aprender? Merece la pena hacerlo por ellos».

¿Qué consejo darías a las personas que están considerando tener insectos como mascota

Definitivamente te tienes que informar muy bien primero. Ve a una tienda de animales exóticos y pídeles ayuda para elegir estos animales por primera vez. Es posible que pienses que quieres un animal, pero que en realidad quizá no sea el más adecuado para tu estilo de vida. Podría pasar incluso que vayas a por un animal y acabes comprando otro mucho más adecuado. ¡Siempre hay algo para todos los gustos!